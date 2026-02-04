新TV-CMに出演の二宮和也さんが大将姿で登場！「こだわり酒場」新CM発表会を開催

サントリー株式会社

サントリー（株）は、「こだわり酒場のレモンサワー」と「こだわり酒場のタコハイ」のリニューアルにあたり、新TV-CM「あの大将の酒場」篇を、2月6日（金）から全国にて順次オンエア開始します。

これに先立ち、新TVCMに出演している俳優の二宮和也さんをお招きし、商品のリニューアルおよび新CM公開を記念した「こだわり酒場」新CM発表会を2月4日（水）に、時事通信ホールにて開催しました。

発表会では、「こだわり酒場」の新TV-CMを初披露し、新TV-CMにご出演いただいている、俳優の二宮和也さんがCMと同様のハチマキと前掛けを身に着けた大将スタイルで、のれんをくぐってご登場しました。そして、リニューアルした「こだわり酒場」ブランドの魅力やCM撮影時のエピソードに加え、二宮さんの“こだわり”に関するトークセッションを実施しました。

また、「こだわり酒場」かき混ぜ完成式では、二宮さんがタンブラーをかき混ぜて最後の仕上げを行い「こだわり酒場」を完成させた後、“レモンサワー”と“タコハイ”でダブル乾杯を実施し、会場を盛り上げました。

■二宮さんがCMと同じ衣装のハチマキと前掛け姿の大将スタイルで登場

二宮さんご自身でも大将スタイルを大絶賛！？「大将役には驚きました」とコメント

CM上映後、新CMで"大将役"を務める俳優・二宮さんが登壇。CMの世界観そのままに、ハチマキと前掛けの大将スタイルで、のれんをくぐって登場されました。居酒屋風のセットとマッチした出で立ちに、会場からは温かい拍手が送られました。

ご自身の大将の衣装について、「まず、この居酒屋のセットがテンション上がりますね。CMの衣装で登場させてもらいましたので、今日はいろいろなお話ができればと思います！」とコメント。続けて、「酒のこだわりを感じる、ごきげんで飲める素晴らしいお酒ができたので、しっかり紹介させてください」と、意気込みを語りました。

新CMの撮影時のエピソードについて聞かれると「よく知っている商品だったので、緊張してしまいましたね。自分は、フェイスが少しベビーなので…(笑)、大将役には驚きました」と明かしました。

■タンブラーをかき混ぜて「こだわり酒場」完成！二宮さんがタンブラーをゆっくりかき混ぜる

続いて、二宮さんがタンブラーをかき混ぜて最後の仕上げを行う、“かき混ぜ完成式”が行われました。

お酒をつくる際の「酒のうまさへのこだわり」について問われると、二宮さんは「氷を山盛りに入れて、タンブラーも冷やします」と説明。さらに「 “炭酸が抜けないように最後にゆっくり1回かき混ぜる”のも大事です」と、二宮さん流の飲み方を紹介しました。

その後、実際にマドラーを手に取り、ゆっくりとタンブラーをかき混ぜる“かき混ぜ完成式”を披露。完成後には、そのシュールさに二宮さんも「本当に、こうやってレクチャーを受けたんですよ！」と会場を説得し、笑いを誘いました。

■「レモンサワー」と「タコハイ」を両手に、「酒のうまさに、こだわり酒場！」とダブル乾杯！

“かき混ぜ完成式“の後は、いよいよ“ダブル乾杯”へ。二宮さんは「こだわり酒場のレモンサワー」と「こだわり酒場のタコハイ」を両手に持ち、「酒のうまさに、こだわり酒場！」の掛け声とともに乾杯しました。試飲後の感想を聞かれると、二宮さんは「酒のうまさの黄金比率を追い求め、こだわり酒場ならではおいしさに到達しています。仲間とごきげんに飲めますし、缶はいろいろなお家や場所にも一緒に行けるので嬉しいなと思います」とコメント。さらに、飲みたいシーンについて問われると、「大将としての目線で言うと、このこだわり酒場が、仲間と楽しく飲んでいるそばにあったらいいなと思いますね」と、仲間との晩酌シーンを思い浮かべながら答えました。

■「ごきげん」に関するトークを実施！最近ごきげんだったのは「新年から縁起がよくて」

「こだわり酒場」ブランドが大切にしている「品質へのこだわり」と「ごきげんな晩酌時間」にちなみ、二宮さん自身の「ごきげん」についてもトークが展開されました。

2026年に入って「ごきげん」になった出来事を問われ、二宮さんは「プライベートで新年の挨拶に行った帰り道、皇居でのご挨拶のタイミングと重なったのですが、信号待ちをしているときにすごい数の人に写真を撮られまして、ずっとONの顔をしていました。でも、ふとカメラが自分に向いていないと思って後ろを振り向いたら、皇族の方の先導車の前を走っていて。縁起がいいなと思いましたね(笑)」とまさかのエピソードで、会場を和ませました。

また、「今年『ごきげん』にしたいコトやモノ、ヒトは？」という質問には、「今年は嵐のコンサートもありますし、ありがたいことに今まで待ってくださった方々がいるので、まずはその方たちをごきげんにしたいです」と、ファンへの思いを語りました。

「ごきげん」に過ごすために大事にしているルーティーンについては、「基本的なルーティーンを組んだうえで、特別感を得るためにあえてそのルーティーンをこわすことが大事だなと思います」と明かしました。

■「二宮さんのこだわりについて明かす！仕事の「こだわり」は「おもしろがること」

「こだわり酒場」にちなんで、二宮さんの「こだわり」ポイントを、フリップを使用しながら発表しました。

まず、仕事の「こだわり」ポイントとして「おもしろがる」と回答。「お仕事をいただくだけでなく、興味をもって向き合うことを大切にしています。自分もおもしろがっていないと良さが伝わらないのではと思うので、皆さんにもおもしろさを伝えていきたいです」と、俳優としてご活躍される二宮さんならではの「こだわり」を明かしました。

続いて、日常の「こだわり」ポイントは「否定をしない」と挙げ、「否定から入ってしまうと、もったいないなと思うので、それに対して肯定しながら話し合っていくのが大事だと思います」とその理由も語りました。

最後に、お酒を飲むときの「こだわり」ポイントとして「楽しく！！」を発表。「乾杯をしたとき、昔飲んだことを思い出すなど、楽しく飲んでもらいたいです。こだわり酒場が楽しい思い出の隣にいてほしいと思いますし、この酒のうまさで、話にも花が咲くのではないかな？と思います！」と「こだわり」を紹介しました。

イベントの締めくくりには、「ずっとうまくなり続けているこだわり酒場の、酒のうまさやこだわり、ごきげんで飲もうという気持ちが詰まっているレモンサワーとタコハイです。ぜひ一人でも多くの人に飲んでいただけたらと思います！」と意気込みを語り、会を締めました。

■実施概要

日 時 ：2026年2月4日（水）11:30~12:00（報道受付開始11:00～）

ゲ ス ト ：二宮和也

内 容 ： 新CM発表 /「こだわり酒場」かき混ぜ完成式 / ダブル乾杯～試飲 / トークセッション / フォトセッション

■出演者プロフィール

二宮和成（にのみや かずなり）

1983年6月17日生まれ、東京都出身。1999年、「嵐」のメンバーとしてデビュー。映画やドラマ、バラエティ、CMなど幅広く活躍。最近の主な出演作品に映画『ラーゲリより愛を込めて』『アナログ』『８番出口』、ドラマ『ブラックペアン』シリーズなど。2016年、映画『母と暮せば』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。

2023年10月に独立。「オフィスにの」を設立し、今も活動の幅を広げている。

■商品情報

「こだわり酒場」ブランドは、お客様の晩酌がより豊かな楽しいものになるようにとの思いから、2018年に「こだわり酒場のレモンサワーの素」を、2019年に「こだわり酒場のレモンサワー」を発売しました。また、2023年には「こだわり酒場のタコハイ」シリーズを発売し、“酒場で愛される味”のプレーンサワーとして、食中酒需要の拡大に貢献しています。今回は、「こだわり酒場のレモンサワー」、「こだわり酒場のタコハイ」の中味・パッケージを刷新し、さらなるファン拡大を図ります。

食事のおいしさを引き立てる中味の特長はそのままに、三種類の焼酎（麦・米・玉露）をブレンドした特製焼酎を新たに使用することで、飲み始めから飲み終わりまで“お酒の旨さ”が感じられる味わいに進化しました。

パッケージは、こだわり酒場ブランドで提供している飲食店のタンブラーをモチーフに、酒場の短冊をイメージした「こだわり酒場」のアイコンを配することで、“酒場で愛されるサワー”であることがより伝わるデザインに仕上げました。

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 2025年12月中旬以降順次切替

▼発売地域 全国

▼「こだわり酒場」ホームページ https://www.suntory.co.jp/wnb/kodawarisakaba/