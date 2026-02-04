株式会社GOAT-X、苫小牧工業高等専門学校サッカー部の2025年シーズンスポンサーとして活動を支援

株式会社GOAT-X

株式会社GOAT-X（本社：北海道苫小牧市、代表取締役：本保 雄太、以下GOAT-X）は、苫小牧工業高等専門学校サッカー部（以下、苫小牧高専サッカー部）の2025年シーズンスポンサーとして活動を支援しましたのでお知らせします。

苫小牧高専サッカー部は、2025年 全道高等専門学校サッカー選手権大会で12連覇を達成。また全国大会では、2024年に九州で開催された全国高等専門学校サッカー大会で準優勝（歴代最高成績）を収めています。2025年の全国高等専門学校サッカー大会は惜しくも1回戦敗退となりましたが、次の飛躍に向けて日々研鑽を重ねています。さらに同部は、2025年 道南2部リーグにも出場し、競技力の向上に取り組んでいます。GOAT-Xは本スポンサーシップを通じて、選手たちの挑戦を後押ししました。

スポンサーシップ実施の背景

GOAT-Xは、地域に根ざした企業として、次世代を担う学生の挑戦を応援したいという想いを大切にしています。

苫小牧高専サッカー部が高い目標に向かって努力を重ね、成果を積み上げてきた姿勢に共感し、2025年シーズンのスポンサーとして支援を実施しました。

苫小牧高専サッカー部の実績

2024年：全国高等専門学校サッカー大会 準優勝（九州開催／歴代最高成績）

2025年：全道高等専門学校サッカー選手権大会 12連覇達成

2025年：道南２部東エリアリーグ 出場

支援内容

GOAT-Xは、苫小牧高専サッカー部の活動を支えるため、活動費における資金提供を行いました。

コメント

株式会社GOAT-X 代表取締役 本保 雄太

「苫小牧高専サッカー部の皆さまが積み上げてきた努力とチームワークに敬意を表し、2025年シーズンスポンサーとして支援させていただきました。実は私自身も、学生時代に苫小牧高専サッカー部に所属していました。部員としては主要メンバーではありませんでしたが、当時の経験は今の自分の原点の一つです。

現在は立場も形も変わりましたが、地域企業として、そして同じ“苫小牧高専サッカー部の一員だった者”として、スポンサー支援という形で貢献できたことを嬉しく思います。全道選手権12連覇、全国大会準優勝という実績は本当に素晴らしく、2025年は悔しい結果も経験した分、次につながるシーズンだったと感じています。次のシーズンは全国の頂点へ。今後も皆さまの挑戦を応援しています。」

今後について

株式会社GOAT-Xは、苫小牧高専サッカー部が次シーズン以降も高い目標に挑戦し続けられることを願い、地域からの応援の輪が広がっていくことに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社GOAT-X

所在地：〒053-0842 北海道苫小牧市有珠の沢町4丁目16-23

代表者：代表取締役 本保 雄太

事業内容：WEB制作／コンサルティング

URL：https://goat-x.jp(https://goat-x.jp/)

お問い合わせ先

株式会社GOAT-X

E-mail：info@goat-x.jp