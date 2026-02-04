「ワタシ史上、最高傑作」一生に一度のハタチを、妥協なき美しさと“革命的プライス”で叶える2.5日間
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/0227rental
成人式は、人生でたった一度きりの大切な節目。
「自分に一番似合う振袖を着たい」「でも、費用もこだわりも妥協したくない」
そんな新成人の皆さまとご家族の願いに寄り添い、写真工房ぱれっとは心躍る特別な展示会を開催いたします。
【開催日時】
サッポロファクトリー&札幌大通 / 2店舗同時開催
2026年2月27日(金)PM、28日(土)、3月1日(日)
写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店
住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
TEL：011-207-4466
駐車場 / 施設駐車場をご利用いただけます。(3時間無料)
写真工房ぱれっと札幌中央店
住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F
TEL：011-596-8155
駐車場 / 施設駐車場をご利用いただけます。(3時間無料)
思わず胸が高鳴る、この日だけの「16大特典」
展示会に一歩足を踏み入れた瞬間から、あなたの成人式準備はもっと楽しくなります。
【親子来店特典】人気韓国コスメのスプレーセラムプレゼント
【成約特典】Amazonギフトカードプレゼント(最大\5,000分)
を含めた、豪華16大特典。今しか受け取れない、夢を叶える豪華な特典をご用意しました。
憧れの「プレミア振袖」が驚きの50%OFF
Palette自慢の最高級ラインナップ。
流行の最先端を行くお洒落なデザインが、イベント限定で半額という奇跡のチャンスです。
プラン料金も最大20,000円OFFの特別価格
こだわりたい派も、シンプル派も。
どなたでもお得にスタートできるよう、プラン料金をイベント限定価格まで引き下げました。
「0円」へのこだわり。お財布にも優しいフルサポート
当日のお支度、ショール、草履、バッグ、さらにはドレスでの前撮りまで。
余計な心配をせず、ただ「可愛くなること」だけに集中してほしいから。
多くのサービスを0円にしました。
「最高の美しさ」を永遠に残すために
私たちは、当日の姿だけでなく「思い出の形」にもこだわります。
55,000円相当の「レタッチ・美肌補正」が無料
対象プランご契約で「見返したくなる写真を」という想いから、
気になる箇所を自然に補正する魔法のオプションを無料でプレゼントします。
大切な一冊を半額で。「ミルアルバム」\60,000相当がプレゼント
対象プランご契約で、家族の宝物になる高品質なアルバムも、今だけ特別にお得な価格で作成していただけます。
お母様の想いを受け継ぐ「ママ振袖」アレンジ
「お母さんの振袖を着たいけれど、自分らしくもしたい」そんな温かい想いを全力で応援します。最新の小物で可愛くアレンジするコーディネートオプションも、イベント限定の大幅割引でご提案します。
"今"気に入った振袖で、身に纏った瞬間体温が上がるような体験を。
成人式準備、何から始めたら良いかわからない…そんな方はぜひ一度お気軽にご来場ください。
相場感や準備、当日の流れまでトータルでご案内します。
ご来店心よりお待ちしております。
合計200着以上の振袖をチェック :
https://www.studio-palette.com/seijin/furisode-collection/
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店
住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
TEL：011-207-4466
写真工房ぱれっと札幌中央店
住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F
TEL：011-596-8155
営業時間や定休日、その他詳細は店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp