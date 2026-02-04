“できる”を育てる介護の人材育成プログラム『スキル ドライブ』の提供を開始

ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は2026年2月より、介護事業者向けの人材育成プログラム『スキル ドライブ』の提供を開始しますので、お知らせします。

本サービスは、介護業界が抱える深刻な人材不足や定着の課題に対し、当社の企業内大学であるＳＯＭＰＯケアユニバーシティで培ってきた実践的な育成ノウハウを、ソリューションとして提供するものです。本サービスを通じて、介護現場で働く方々が“自信”と“やりがい”を持ち、長く活躍できる環境を支援することで、介護サービス品質の向上、ひいては業界全体の発展に貢献することを目指します。

スキルドライブ ウェブサイト https://www.sompocare.com/business/skilldrive/

背景と目的

日本の介護業界は、生産年齢人口の減少に伴う深刻な人材不足に加え、職員の定着や育成が大きな課題となっています。多くの介護事業者が人材育成の重要性を認識する一方で、「研修のための時間や人員を確保できない」「学んだことを職員が業務で活かせていない」「人材育成への投資判断が難しい」といった悩みを抱えています。 このような背景から、研修の企画・運営にかかる負担を軽減しつつ、その場限りでない「本当に身につき、実践に繋がる研修」が強く求められています。

当社は、介護業界初の企業内大学「ＳＯＭＰＯケア ユニバーシティ」の設立や、全国の職員がいつでもどこでも学習できる「ＳＯＭＰＯケアユニバーシティ オンラインキャンパス」の開校など、人材育成を重要視した取組みを行ってきました。このように自社で培ってきた人材育成の知見と仕組みを広く業界に提供することで、介護業界が抱える課題解決に貢献できると考え、このたび『スキル ドライブ』を開発しました。

２．『スキルドライブ』の概要

『スキル ドライブ』は、職員のスキルを可視化するアセスメントツール「スキルノート」に加え、「動画研修（eラーニング）」「オンラインライブ研修」「介護実技研修」の3つのアプローチを連動させた、介護に特化した人材育成サービスです。「知識→理解→実践」までを段階的にサポートすることで、知識や技術の習得を促します。育成における多様な課題を総合的に支援し、継続的に成長できる学習環境を提供します。これら4つのサービスを、1事業所あたり年間138,000円（税込 151,800円）で全て利用することが可能です。

（１）スキルノート

職員一人ひとりのスキルを可視化し、「主体的な成長」と「組織的な育成」を両立させる人材育成ツールです。職員一人ひとりの現在のスキルや、必要なスキルを可視化することで、「主体的な成長」を促します。可視化されたスキルを元に、目標にすべきスキルや学ぶべき内容が明確になることで、学ぶ意欲が醸成され、一人ひとりが自ら学び成長できる環境作りを実現します。

また、管理者も職員のスキルや学習状況の確認ができるため、人材育成や職員のキャリア形成支援といった「組織的な育成」を効果的に行えるようになります。

（２）動画研修（eラーニング）

スマホやＰＣを使用した動画研修です。法定研修や介護職向けコース（基礎、応用、マイスター）、管理者向けや認知症ケアなど、当社のノウハウが詰った動画を多数ご用意。業務の合間など、いつでもどこでも視聴することが可能です。

（３）オンラインライブ研修

eラーニングと連動し、Zoomを使用したオンラインライブでの研修です。ＳＯＭＰＯケアユニバーシティ オンラインキャンパスで行っているライブ研修を外部向けにカスタマイズしました。介護専門知識からビジネススキルまで、幅広い知識を双方向で学習できます。

（４）介護実技研修

当社の企業内大学「ＳＯＭＰＯケア ユニバーシティ（芝浦・大阪）」にて行う実技研修です。実際の介護施設や在宅サービスのご利用者が暮らす和風家屋などを再現した環境下で、経験豊富な講師による実践的な技術を習得することができます。

なお、『スキル ドライブ』というサービス名は、職員の「スキル（SKILL）」の向上を推進力・動機「ドライブ（Drive）」で力強く後押しするサービスであることを表現しています。単に知識を提供するだけでなく、職員の内面から湧き出る「自律的に学び、行動を変えるエネルギー」を引き出し、継続的な成長と目標達成への行動をドライブすることを目指します。

３．今後について

当社は、『スキル ドライブ』の提供を通じて、介護事業者が抱える人材育成の課題を解決し、職員一人ひとりが専門職として輝ける未来を創造します。今後も、「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」というパーパスの実現に向け、業界全体の持続可能性向上に貢献していきます。