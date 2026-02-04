IGIがAGLを買収、カラーストーン認証分野でのグローバル展開を拡大





インド・ムンバイおよび米国ニューヨーク, 2026年2月4日 /PRNewswire/ -- 世界最大かつ最も信頼される独立系ダイヤモンド鑑定・認証機関の1つであるInternational Gemological Institute（IGI）は本日、カラーストーン分析と産地報告の世界的リーダーであるAmerican Gemological Laboratories（AGL）の買収を発表しました。この取引は、比類のない世界的規模とインフラに深い科学的専門知識を融合させるものです。これにより、統合されたグループを世界の宝飾業界における認証と信頼の最前線に位置づけます。

この買収により、IGIの業界をリードする市場におけるリーチと、AGLのカラーストーン分野における先駆的なリーダーシップが融合したグローバル・プラットフォームが構築されます。IGIとAGLは、両組織の基盤である科学的独立性と誠実性を維持しつつ、透明性と革新性の向上を実現します。

IGIのマネージング・ディレクター兼グローバルCEOであるTehmasp Printer氏は、次のように述べました。 「これは、業界にとって変革的な一歩です。AGLの科学的リーダーシップとIGIのグローバル・プラットフォームを組み合わせることで、誠実性を損なうことなく規模を拡大できる、将来を見据えたエコシステムを構築しています。私たちは共に、宝石認証における一貫性の新たなグローバルベンチマークを確立します。」

主なハイライト：

・戦略的連携： IGIはAGLに自社のグローバルなインフラへのアクセスを提供することで、AGLが米国市場を超えてカラーストーン認証サービスを拡大する機会を創出します。IGIにとってこの取引は、急成長するカラーストーン分野への収益源の多様化を実現するとともに、研究能力の拡大を通じて長期的な成長を後押しするものとなります。

・事業継続： Chris Smith氏は、引き続きAGLの社長兼チーフ・ジェモロジストを務めます。研究所は今後もニューヨークに本社を置き、高評価を受けているブランドのもとで独立して運営されます。当面の運営上の変更は予定されておらず、両組織は同一の技術基準を提供し続けるとともに、新たなツールや産地証明サービスの分野で協力していきます。

・教育分野でのリーダーシップ： IGIは、AGLの専門的な科学知識および研究手法を取り入れることで、グローバル・トレーニング・プログラムをさらに強化します。

・長期投資： Blackstoneの長期投資アプローチに支えられ、IGIは規律ある戦略を適用し、AGLの継続的な成長と科学的リーダーシップを支援します。

1977年に設立されたAGLは、米国における産地報告のパイオニアとして、世界中の一流高級ブランド、オークションハウス、メーカー、個人コレクターにサービスを提供しています。この取引により、世界最大の高級宝飾品市場である米国と、宝石製造の世界的拠点であるインドとの戦略的な結びつきが強化されます。

AGLの社長兼チーフ・ジェモロジストであるChristopher Smith氏は、次のように付け加えました。「この買収は、AGLがカラーストーンサービスを大きく成長させるための、極めて重要な機会です。Blackstoneの支援とIGIの国際的なリーチにより、AGLは世界規模で誠実性とサービスの水準を高め、提供範囲を拡大します。」

Jemora Groupの創設者兼CEOであり、GemfieldsとFura Gemsの元幹部であるDev Shetty氏が、本取引の戦略アドバイザーを務めました。

https://www.bseindia.com/corporates/anndet_new.aspx?newsid=f9b4cc80-1753-4446-83df-b5023b595f5d

https://investor.igi.org/wp-content/uploads/2026/01/Upload_AGL.pdf

International Gemological Institute（IGI）について

International Gemological Instituteは、世界最大かつ最も高い評価を受けている独立系の宝石鑑定機関のひとつであり、研究所および教育機関から成る世界的なネットワークを通じて、ダイヤモンド、宝石、ジュエリーの鑑定・認証サービスを提供しています。IGIは、世界中の大手小売業者、製造業者、消費者に対し、一貫性と信頼性、透明性の高い鑑定および認証ソリューションを提供しています。同社はまた、 10か国で35のラボと21の宝石学教育機関を運営し、急速な変革の中にある業界を支えています。

詳細はwww.igi.orgをご覧ください。

American Gemological Laboratorie（AGL）について

1977年に設立されたAmerican Gemological Laboratoriesは、カラーストーンの分析、産地判定、高度な科学的報告を専門とする一流の宝石鑑定機関です。独立性、研究主導のアプローチ、技術的リーダーシップで知られるAGLは、世界中の大手ラグジュアリーブランド、オークションハウス、小売業者、コレクターにサービスを提供しています。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2875071/IGI_Logo.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2875068/AGL_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com