　この度、四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部学長の任期満了（令和６年４月１日から令和８年３月３１日）に伴い、 令和７年１１月２６日に開催されました学校法人四天王寺学園理事会において、須原祥二（すはらしょうじ）現学長の再任を決定しましたのでお知らせいたします。任期は、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までです。


四天王寺大学学長 須原 祥二


■四天王寺大学　新学長

氏　　名：須原 祥二（すはら　しょうじ）

年　　齢：５８歳

任　　期：令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（２年間）

現　　職：四天王寺大学 学長、社会学部 教授

専門分野：日本史学 博士（文学）



■略歴

●学歴

平成４年３月　東京大学 文学部2類国史学専修課程 卒業

平成７年３月　東京大学大学院 人文科学研究科 国史学専攻課程 修了

平成10年10月　東京大学大学院 人文社会系研究科 日本文化研究専攻

　　　　　　　博士課程 満期退学

平成14年４月　東京大学大学院 博士（文学）取得


●職歴

平成11年４月　四天王寺国際仏教大学 講師（平成15年3月迄）

平成15年４月　四天王寺国際仏教大学 助教授（平成19年3月迄）

平成19年４月　四天王寺国際仏教大学 准教授（平成24年3月迄）

平成24年４月　四天王寺大学 教授（現在に至る）

平成28年４月　四天王寺大学 人文社会学部 学部長（平成30年3月迄）

令和２年４月　四天王寺大学・四天王寺大学院・四天王寺大学短期大学部

　　　　　　　教務部長（令和３年３月迄）

令和３年４月　四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部 副学長（令和４年３月迄）

令和４年４月　四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部 学長（現在に至る）