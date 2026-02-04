四天王寺大学次期学長に須原 祥二 現学長を再任
この度、四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部学長の任期満了（令和６年４月１日から令和８年３月３１日）に伴い、 令和７年１１月２６日に開催されました学校法人四天王寺学園理事会において、須原祥二（すはらしょうじ）現学長の再任を決定しましたのでお知らせいたします。任期は、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までです。
四天王寺大学学長 須原 祥二
■四天王寺大学 新学長
氏 名：須原 祥二（すはら しょうじ）
年 齢：５８歳
任 期：令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（２年間）
現 職：四天王寺大学 学長、社会学部 教授
専門分野：日本史学 博士（文学）
■略歴
●学歴
平成４年３月 東京大学 文学部2類国史学専修課程 卒業
平成７年３月 東京大学大学院 人文科学研究科 国史学専攻課程 修了
平成10年10月 東京大学大学院 人文社会系研究科 日本文化研究専攻
博士課程 満期退学
平成14年４月 東京大学大学院 博士（文学）取得
●職歴
平成11年４月 四天王寺国際仏教大学 講師（平成15年3月迄）
平成15年４月 四天王寺国際仏教大学 助教授（平成19年3月迄）
平成19年４月 四天王寺国際仏教大学 准教授（平成24年3月迄）
平成24年４月 四天王寺大学 教授（現在に至る）
平成28年４月 四天王寺大学 人文社会学部 学部長（平成30年3月迄）
令和２年４月 四天王寺大学・四天王寺大学院・四天王寺大学短期大学部
教務部長（令和３年３月迄）
令和３年４月 四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部 副学長（令和４年３月迄）
令和４年４月 四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部 学長（現在に至る）