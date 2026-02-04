愛媛県松山市のロープウェー街で営業するプリン専門店「愛媛坊っちゃんプリン」(運営：株式会社アレス、代表者：米田 章吏)は、2025年12月にECサイトをオープンし、オンライン通販を開始しました。これにより、全国のお客様に愛媛県産の素材を使用した手作りプリンをお届けすることが可能となりました。





オンラインショップトップ









■ECサイト開設の背景

2025年5月1日に松山ロープウェー街にオープンした「愛媛坊っちゃんプリン」は、愛媛県産生乳100％使用の「坊っちゃん牛乳」を使用したなめらかプリンや、夏目漱石『坊っちゃん』に登場する団子をイメージした「坊っちゃんプリン団子」など、地域色豊かな商品で人気を集めてきました。

オープン以降、店舗を訪れたお客様や観光客の方々から「遠方でも購入したい」「お土産として送りたい」といった声を多数いただき、このたびECサイトの開設に至りました。愛媛の魅力を詰め込んだプリンを、より多くの方々にお楽しみいただきたいという想いから、オンライン通販をスタートしております。





ご要望に応えるべく通販を開始









■ECサイトの特徴

1.愛媛県産素材を使用した手作りプリン

保存料不使用で、店舗併設の工房で毎日ひとつひとつ丁寧に手作りしています。愛媛県産「坊っちゃん牛乳」をはじめ、愛媛みかん、愛媛マロンなど、地域の素材を活かしたプリンをお届けします。





2.ギフト対応可能

熨斗対応が可能なため、お中元、お歳暮、誕生日プレゼント、手土産など、さまざまなシーンでご利用いただけます。愛媛ならではの贈り物として、大切な方への贈答品にも最適です。





3.全国配送対応

消費期限の関係上、北海道・離島・海外への配送はお受けできませんが、それ以外の全国のお客様にお届けいたします。









■取扱商品ラインアップ(一部)

●冬季限定！坊っちゃんプリン 濃厚ちょこれーと

2種の最高級チョコレートをブレンドしたしっとりとした口触りはチョコ好きにはたまらないプリン。カカオの豊かな香りとコクを存分にお楽しみください。





濃厚ちょこれーとプリン





●坊っちゃんプリン なめらか

愛媛県産「坊っちゃん牛乳」とマダガスカル産最高級天然バニラビーンズを使用。口に入れた瞬間、とろけるようななめらかさが広がる定番プリンです。





●坊っちゃんプリン レトロ

どこか昔懐かしく、しっかりとした食感を感じられるプリン。 隠し味にマスカルポーネチーズを使用し、よりクリーミーでコクのある味わいに仕上げました。





●坊っちゃんプリン 愛媛みかん

かんきつ類生産量全国1位の愛媛県産みかんを贅沢に使用。甘みと酸味が凝縮されたみかんジュレと、なめらかプリンのハーモニーをお楽しみいただけます。





●坊っちゃんプリン 愛媛マロン

栗の生産量国内3位を誇る愛媛県産の栗を使用。濃厚なマロンペーストと、密漬けされた栗がごろっと入った贅沢な一品です。





その他、いちごプリン、抹茶プリン、さらには季節にあわせたその時限定のプリンなど多彩なラインアップをご用意しております。





種類豊富なプリン









■「愛媛坊っちゃんプリン」について

「口に入れた瞬間、とろ～りとろけるなめらかさ、そして芳醇なバニラの香りが広がる『愛媛坊っちゃんプリン』。その秘密は、鮮度にこだわった愛媛県産生乳100％の『坊っちゃん牛乳』を贅沢に使用していること。さらに、愛媛みかんプリンでは、太陽の恵みをたっぷり受けたジューシーな愛媛県産みかんを使用したり、日本全国でも生産量3位を誇る栗を使ったプリンを開発したりするなど、愛媛ならではの味覚を存分にお楽しみいただけます。

また、お客様にいつでも最高のプリンを味わっていただきたいから、保存料は一切不使用。売り場併設の小さな工房で、毎日ひとつひとつ丁寧に手作りしています。

当店の愛らしいモチーフは、松山市民に愛される夏目漱石の小説『坊っちゃん』の主人公をイメージしました。食いしん坊で温泉好きな坊っちゃんもきっと魅了されたであろう、甘美なプリンを主役に、ロープウェー街からも漂うレトロな雰囲気をかけ合わせました。パッケージや看板など、店頭の至るところに散りばめられた『坊っちゃん』の愛らしい姿とともに、愛媛県・松山で思い出に残る時間をお過ごしください。2026年で『坊っちゃん』は発表から120周年。この記念に「愛媛坊っちゃんプリン」を囲んで、甘く楽しい時間を過ごしてみませんか。





お店の外観









【ECサイト情報】

愛媛坊っちゃんプリン オンラインショップ

URL ： https://bocchan-pudding.com/

配送対応エリア： 全国(北海道・離島・海外を除く)

ギフト対応 ： 熨斗対応可能





【店舗概要】

店舗名 ： 愛媛坊っちゃんプリン

電話 ： 089-907-2220

所在地 ： 〒790-0004 愛媛県松山市大街道3丁目2-39

アクセス ： 伊予鉄道城南線「大街道駅」から徒歩4分

HP ： https://bocchan-pudding.com/

Instagram： https://www.instagram.com/ehime_b_pudding/





【会社概要】

会社名：株式会社アレス

代表者：米田 章吏

所在地：愛媛県松山市生石町126-3