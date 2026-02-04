株式会社ファーマフーズ(本社：京都市西京区、代表取締役：金武祚)は、フランス・パリで開催される世界最高峰の国際テキスタイル見本市 “Premiere Vision Paris （プルミエール・ヴイジョン・パリ）27SS”に出展いたします。プルミエール・ヴィジョンの審査を経て、最先端の技術や素材を提供する企業が集まる「Smart Creation」エリアでの出展が決定いたしました。展示会場では、当社が開発した卵殻膜繊維ovoveil®︎(オボヴェール)を用いた最新のテキスタイルや製品を展示し、欧州でのさらなるビジネスパートナーの獲得を目指します。

【開催日時】 ：2026年2月3日（火）～5日（木）【階催場所】 ：Parc des Expositions Paris Nord Villepinte【ブース情報】：Smart Creation Hall6 / Booth 6S22【オフィシャルWEBサイト】：https://www.premierevision.com/

ovoveil®（オボヴェール）: 着る人に環境にやさしい「卵殻膜(卵殻の内側にある薄皮)から生まれた新素材」です。 肌に優しく、柔らかな風合いを持つ、卵殻膜をアップサイクルして作られた環境配慮型素材です。Premiere Vision Paris （プルミエール・ヴイジョン・パリ）：プルミエール・ヴィジョン・パリは、パリ・ノール ヴィルパント見本市会場にて、年2回、3日間の会期で開催される世界最高峰の生地見本市です。モードの中心地であるパリにて、全世界のファッション業界に向けた、素材とサービスの主要な６業種が展示を行います。ovoveil (オボヴェール)に対するお問合わせは、以下メールアドレスまでお送りください。株式会社ファーマフーズ 総合研究所 開発部 ovoveilブランドサイト https://ovoveil.com/E-mail:pfi_fiber@pharmafoods.co.jp 以上