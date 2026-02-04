Pelican Products株式会社（本社：米国／日本法人：Pelican Products株式会社）は、2026年2月26日（木）～3月1日（日）にパシフィコ横浜で開催される、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+ CAMERA & PHOTO IMAGING SHOW 2026（以下 CP+2026）」に初出展いたします。

Pelican Productsのブースでは、過酷な環境下でも撮影機材を守る堅牢性と、移動を快適にする機能性を両立したPelican TRVLシリーズを中心に展示。4輪のトラベルケース「ATX」やバックパック「Aegis」など、進化した新シリーズを実際にご覧いただけます。また、主要カメラブランド・機種に対応したカスタム内装付きPelicanケースもご紹介し、撮影機材を安全かつ快適に持ち運ぶための最適なソリューションをその場で体験いただけます。旅行・ロケ撮影・アウトドアなど幅広い撮影シーンで活躍するPelican品質を、ぜひ会場にてお確かめください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

主要機種対応の「カスタム内装付きPelicanケース」

撮影現場で求められる収納性・耐衝撃性を、より高い次元で実現するため、Pelicanでは撮影機材運搬の課題に応えるカスタム内装を提案しています。CP+2026では、以下の新提案が目玉となります。

・写真家・井上浩輝氏監修：新シリーズATX専用ディバイダーバッグ・フォトグラファー／映像作家 上田晃司氏監修：Pelican Air用カスタムフォームプロ視点の「守り」と「使いやすさ」を両立した設計を、ぜひブースでご体感ください。

著名プロによるTalkセッション（セミナー）を毎日開催

Pelicanブースでは、写真・映像の第一線で活躍するプロフェッショナルを迎え、撮影スタイルと機材運搬術にフォーカスしたTalkセッションを期間中毎日開催します。【Talkセッション（予定）】

登壇者一覧（順不同・敬称略）・Reiji Shioya（Videographer／PELICAN Japan認定アンバサダー）・タカギユウスケ（ライブフォトグラファー）・上田晃司（フォトグラファー／映像作家）・小田凪徹平（映像作家）・井上浩輝（写真家／早稲田大学基幹理工学部非常勤講師／PELICAN Japan認定アンバサダー）・荻須康平（スポーツビデオグラファー）・RANGA（映像クリエイター／フォトグラファー）・りりあんぬ葵（サバイバルゲームインフルエンサー／コンテンツクリエイター／PELICAN Japan認定アンバサダー）・ヤギシタヨシカツ（フォトグラファー／シネマトグラファー／フランキンセンス合同会社 代表）

抽選会を毎日開催：ご来場者向け

Pelicanブースでは、来場者の皆様へ感謝を込めて、Pelicanオリジナルグッズが当たる抽選会を毎日開催します。（景品例）・Pelicanオリジナルフライトタグ・Pelican社50周年記念ワッペン・Pelican TRVLシリーズ発売記念クリアファイル 等

PELICAN TRVLシリーズ購入はこちら

Pelican TRVLシリーズの詳細・ご購入は、こちらのオンラインストアより：

CP+2026開催概要

https://pelican-trvl.com/

【名称】CP+ CAMERA & PHOTO IMAGING SHOW 2026（CP+2026）【会期】2026年2月26日（木）12:00～18:00 ※2月26日（木）10:00～12:00はプレス・VIP招待者入場時間 2026年2月27日（金）～3月1日（日）10:00～18:00 ※3月1日（日）のみ17:00まで【会場】パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1） アクセス：

https://www.pacifico.co.jp/access

【小間番号】47CP+2026公式WEBサイト

https://www.cpplus.jp/

※イベント会場への入場は事前登録が必要です。下記よりご登録ください。

https://www.cpplus.jp/regist/

本件に関するお問い合わせ

Pelican Products株式会社E-mail：japan@pelican.com公式サイト:

https://www.pelicanproducts.co.jp/