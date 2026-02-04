2月7日（土）、十条銀座商店街会館1階お休み処（十条仲原1-4-8）で「十条コレクション・ハンドメイドショップ」が開催される。これは、東京家政大学服飾美術学科の学生が製作した小物やアクセサリーなどを販売する毎年恒例のイベント。販売品は、学生が商品企画から製作までを手掛けた一点物で、今年は入園・入学グッズや推し活グッズ等を販売するほか缶バッジづくりの体験ができるワークショップを開催する。

「十条コレクション・ハンドメイドショップ」は、区と包括協定を結んでいる東京家政大学＊1服飾美術学科の製作実習の一環として学生が学び身につけた様々な能力を実践し、研究意識の向上につなげようと2011年から毎年開催しており、2012年からは十条銀座商店街振興組合が協力して、同商店街会館で開催している。同学科の学生が商品企画や設計、価格までを考え、製作したオリジナルの作品を販売する。規格商品とは違うオリジナル商品はもちろん、学生たちの明るい接客が例年好評を博す。 今回販売される商品は、入園・入学グッズ、推し活グッズなど含む小物やアクセサリーなど300点にものぼる。全て学生が作成した一点物の商品であり、各商品のタグには作者の作品に込めた思いが記されている。価格帯は、アクセサリー・キーホルダー100円～500円、袋物400円～1,500円が中心。購入はお一人3点まで購入可能。当日は学生が店頭に立って接客や呼び込みなどを行う。また、缶バッジづくりの体験ができるワークショップも同時開催する。服飾美術学科で学ぶ学生たちのアイディアが存分に盛り込まれたこのイベントは、商品と笑顔あふれる接客で訪れる人々の心を躍らせる。

「十条コレクション・ハンドメイドショップ」概要

＜開催期間＞ 2月7日（土）午前11時～午後４時＜会場＞ 十条銀座商店街会館１階お休み処（十条仲原１－４－８）

缶バッジづくりの体験ワークショップ

＜開催時間＞ 2月7日（土）午前10時30分～正午＜会場＞ 十条銀座商店街会館2階ホール（十条仲原１－４－８）＜費用＞ 50円＜申込＞ 不要

＜参考＞

＊1 東京家政大学（板橋区加賀1-18-1）平成23年3月、人的・知的・物的資源を活用し地域社会の発展や住民福祉の向上、人材育成や学術の発展を目的に、北区と「連携・協働に関する包括協定」を締結した。

問い合わせ

十条銀座商店街 電話：03-3907-2905産業振興課 電話：03-5390-1235