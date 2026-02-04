【2026年版】1か月・1年間の全国平均電気代を調査！

株式会社LOHASTYLE

世帯人数や契約している電力会社によって、「平均電気代がどれくらいなのか」気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、全国の平均電気代についての調査を行いました。



アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/69828/

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：120人



※アンケート結果を引用する場合は、「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

【調査内容】

【調査サマリー】

- 契約している電力会社を教えてください。- お住まいの世帯人数を教えてください。- 電力会社によって電気代が変わると感じたことはありますか？- 1か月あたりの平均電気代を教えてください。- 1年間あたりの平均電気代を教えてください。契約している電力会社は大手電力会社が約7割

契約している電力会社は、「大手電力会社（東京電力・関西電力など）」と回答した方が最も多く66.7％、次いで「その他新電力会社（ENEOSでんき・auでんきなど）」が20％、「都市ガス会社系の電力（東京ガス・大阪ガスなど）」が13.3％という結果でした。この結果から、全体の約3分の2が大手電力会社と契約していることが分かりました。

世帯人数は「3人世帯」が最多

世帯人数については、「3人」が31.7％で最多でした。次いで「4人」が25.8％、「2人」が22.5％、「1人」が18.3％、「5人以上」が1.7％という結果になりました。全体としては1人世帯から4人世帯まで幅広く分布しており、電気代の感じ方や節約意識も、世帯構成によって異なることが考えられます。

電力会社によって電気代の差を感じたことがある方は半数以上

「電力会社によって電気代が変わると感じたことがある」方は53.3％と、半数以上が電気代の差を実感しています。一方で、「わからない」と回答した方は37.5％で全体の約4割を占めました。

1か月あたりの平均電気代は10,000円以上が約4割

1か月あたりの平均電気代は「10,000円以上」が40％と最も多く、次いで「5,000～7,000円」が21.7％の結果となりました。電気代が10,000円以上という回答が多いことを踏まえると、家計の負担と感じているご家庭も少なくないのではないでしょうか。

年間の平均電気代は100,000～150,000円が最多

1年間あたりの平均電気代については、「100,000～150,000円」が30％で最も多く、次いで「50,000～100,000円」が29.2％という結果でした。全体の約6割の世帯が、年間で10万円前後の電気代を支払っていることが分かります。

【調査まとめ】

ライフライン一括手続きサービス「でんきガス.net」

- 契約している電力会社は大手電力会社が約7割- 世帯人数は「3人世帯」が最多- 電力会社によって電気代の差を感じる方が半数以上- 1か月あたりの平均電気代は10,000円以上が約4割- 年間の平均電気代は「100,000～150,000円」が最多

でんきガス.net（https://livika.jp/denkigas-net/）は、引っ越しや電力会社の切り替えに伴う電気・ガスの開通手続きをサポートするサービスです。



専門のスタッフが状況やお住まいの地域に合わせて利用可能な電力・ガス会社を提案し、手続きまで一括で対応します。

電気やガスの開通窓口「電気ガス開始受付センター」

電気ガス開始受付センターは、でんきガス.netのサービスを案内・受付する窓口です。電話やWebを通じて、電気・ガスの開通申し込みを承っています。



手続きが手間・連絡先探しが面倒・電話が繋がらないといった負担を減らし、引っ越し時のライフライン手続きをスムーズに進めたい方に利用しやすい条件が整っています。

また、電気は最短即日開通が可能なため、できるだけ早く電気の開通を希望する場合にも便利です。



受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。



電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

電気代やおすすめの電力会社に関連する記事

LOHASTYLEが運営するオウンドメディア「LIVIKA」

- 電気代の節約方法！今すぐ試して家計にゆとりを作ろうhttps://livika.jp/27096/- 全国のおすすめ電力会社10選！電気代・プランを徹底比較https://livika.jp/2208/- 500人が選んだ新電力会社ランキング！乗り換え先におすすめの電力会社を徹底比較https://livika.jp/56484/

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

引用に関するお願い

アンケート結果を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

引用方法

「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」または「引用：LIVIKA｜（タイトル）(https://livika.jp/)」



※該当ページのURLをリンクしてください。