HELLY HANSEN×CHALLENGER
「HELLY HANSEN（ヘリーハンセン）」は、1877年にノルウェーで誕生したアウトドアブランドです。 創業以来140年以上にわたり防水テクノロジーを追求し、自然と対峙しながら共存するために革新的な製品を開発してきました。また、子供たちの未来を考え、100年先も子供たちが遊べるきれいな海を残していくためにアクションしています。
この度、SPRING / SUMMER 2026、ヘリーハンセンは、アメリカンガレージカルチャーを背景に独自のスタイルを貫く「CHALLENGER（チャレンジャー）」と初のコラボレーションアイテムを2026年2月14日（土）に発売いたします。
今回のコラボレーションは、ヘリーハンセンが日本国内の拠点の一つとして大切にしている「葉山（神奈川県三浦郡）」という地が起点となりました。
都心から離れ、豊かな海と山に囲まれた葉山の静謐な情景、そしてそこに流れる独特の空気感にチャレンジャーが感銘を受けたことから、この対話は始まりました。
ブランド双方にとって、葉山はブランドのアイデンティティを体現する重要なフィールドです。「この地の魅力をさらに深く掘り下げ、新しい視点で表現したい」という想いが合致し、海（HELLY HANSEN）と街（CHALLENGER）という異なるバックグラウンドを持つ両ブランドが、葉山の地で共鳴しました。
コラボレーション一覧
■HH × Challenger Racing Jacket
(HH12640X1)
\39,600（税込）
COLOR : ブルー(B)
［SIZE : S・M・L・XL・XXL］
フロント
バック
本コレクションを象徴するレーシングジャケット。セーリングギアで培われたヘリーハンセンの技術と、チャレンジャーのアイデンティティが融合した一着です。 優れた防水性と防風性を備えた機能素材を採用し、海辺の強風や急な天候の変化から身体を保護します。背面にはチャレンジャーのタイポグラフィを大胆にプリントし、フロントフラップにはヘリーハンセンのヘリテージを感じさせる旧ロゴを配置しました。 チャレンジャーを象徴するブルーをアクセントに効かせた、葉山の海に映える軽快な仕上がりとなっています。
■HH × Challenger Racing Wind Crew
(HH12641X1)
\19,800（税込）
COLOR : ブルー(B)、ブラック(K)
［SIZE : S・M・L・XL・XXL］
ブルー
ブラック
海上の過酷なフィールドで培われたヘリーハンセンのテクニックに、チャレンジャーのバックボーンであるモータースポーツの要素を注入したプロダクトです。 フロントにはチャレンジャーのロゴを配し、レースウエアを彷彿とさせるダイナミックなデザインに仕上げました。素材には、肌寒い日に軽やかに羽織れる軽量なファブリックを採用。 クルージングからタウンユースなど、体温調節が必要なシーンで素早く着脱できる、実用性とファッション性を兼ね備えた一着です。
■HH × Challenger Bandana Tee
(HH32642X1)
\8,800（税込）
COLOR : クリアホワイト(CW)
［SIZE : S・M・L・XL・XXL］
フロント
バック
チャレンジャーのデザイナー田口悟氏が葉山の地を舞台に描き下ろしたアートワークを背面に配したグラフィックTシャツです。 キャンバスに描かれた葉山の豊かな情景を、精緻なプリント技術でウエアへと落とし込みました。ボディには、表側にコットンの自然な風合いを、肌面にポリエステルを配した特殊な2層構造（プレーティング）の生地を採用。 天然素材の柔らかな質感を楽しみながらも、汗による不快な張り付きを抑え、夏のフィールドでも常にドライで快適な着心地を提供します。
■S/S HH × Challenger Logo Tee
(HH32643X1)
\8,250（税込）
COLOR : ブラック(K)
［SIZE : S・M・L・XL・XXL］
チャレンジャーのデザイナー田口悟氏が特別に描き下ろしたダブルネームロゴTシャツです。 フロントには、ヘリーハンセンの拠点である葉山の空を舞う「カモメの羽」をモチーフに、両ブランドのアイデンティティを融合させたオリジナルロゴを配置。マリンカルチャーとストリートカルチャーが、一つのグラフィックとして結実しました。 生地には、前述のアートワークTシャツと同様に、表面にコットンの風合い、肌面にポリエステルの速乾性を備えたハイブリッド素材を採用。象徴的なデザインと、夏のフィールドでも快適さを失わない機能性を高い次元で両立させています。
■HH × Challenger Racing Wind Cap
(HC92644X1)
\9,900（税込）
COLOR : ブラック(K)
［SIZE : F］
コレクションの象徴的なグラフィックである、葉山のカモメの羽をモチーフにしたダブルネームロゴをフロントに刺繍したコラボレーションキャップ。 素材には、環境に配慮したリサイクルナイロンの2層生地を採用しました。完全防水仕様にしないことで、被り心地と優れた通気性を確保しつつ、2層生地ならではの高い防風性を発揮。強風にさらされる海辺や、自転車・バイクでの移動時など、頭部を冷えから守りながらも快適なコンディションを維持します。 両ブランドのアイデンティティを、身近なアクセサリーであるキャップに凝縮しました。
■HH × Challenger Bandana
(WSHHCH01)
\3,850（税込）
COLOR : ブルー(B)
本コレクションを象徴する、田口悟氏が描き下ろした「葉山」の風景画。その繊細かつ力強いアートワークを贅沢に全面プリントしたコラボレーションバンダナ。 素材には、使うほどに肌に馴染むコットン100%を採用。優れた吸水性を備えており、汗を拭うだけでなく、首元や手首のアクセント、さらにはギアを包む道具としても、フィールドを選ばず多用途に活躍します。 今回のコラボレーションのコンセプトを最も象徴的に表現した、アートピースのような一品です。
■HH × Challenger Key Holder
(WSHHCH02)
\1,980（税込）
COLOR : ブルー(B)
フロント
バック
マリンライフの必需品であるフローティングキーホルダーが、コラボレーション仕様で登場します。 素材には高浮力のウレタンフォームを採用。万が一の落水時にも鍵一個は浮かせる、ヘリーハンセンらしいセーフティ機能を備えています。デザイン面では、葉山の空を象徴する「カモメの羽」のグラフィックを片面に、もう片面には両ブランドの結束を証明するダブルネームロゴを配置。 ボートやヨットの鍵はもちろん、日常のガレージライフにおいても、フィールドの垣根を越えて愛用いただけるアイコニックなアイテムに仕上げました。
HELLY HANSEN×CHALLENGER特設ページ
HELLY HANSEN×CHALLEGERの特設サイトを、2/13（金) AM10:00より公開。
是非ご覧くださいませ。
https://www.goldwin.co.jp/ap/s/v?bd=GDW02&fq=tags:Challenger_S26HH&pi3=42932(https://www.goldwin.co.jp/ap/s/v?bd=GDW02&fq=tags:Challenger_S26HH&pi3=42932)
■スペシャルイベント開催のご案内
2.14(土)コラボ原画展スタート
本コレクションのために描き下ろされたグラフィックの原画展示イベントを、HELLY HANSEN OCEAN 葉山マリーナ店にて開催いたします。
展示期間： 2/14(土)-2/23(月)
2.14(土)アートワークを巡るクルージングin葉山マリーナ
チャレンジャーのデザイナー田口氏が描き下ろした、アートワークの舞台となった葉山の海の風景を、船上から観覧いただける特別なクルージングイベント。
体験時間：15:00-15:45
※コラボレーション商品含む20,000円以上ご購入のお客様先40名様対象。
※グループでのご参加の場合最大4名様まで
【CHALLENGER】
2009年、プロスケーター田口悟氏によって設立。コンセプトは「アメリカン・ガレージ」。車、バイク、スケートボードなど、男が何歳になっても愛してやまない遊び場を背景とした独自のスタイルを提案し続けている。
【ABOUT HELLY HANSEN】
HELLY HANSEN（ヘリーハンセン）は、 1877 年にノルウェーの 港町「モス」で商船隊の船長を務めていたヘリー・ J ・ハンセンによって誕生しました。
当時の船乗りを苦しめていた寒さや雨、波のスプレーから身体を保護するために、オイルスキンの防水ギアを製造開始したことが始まりです。
創業からの長い時を経た今、様々なフィールドで培われた経験と知見をもとに革新的なウエアを市場に供給し続け、マリンウエアを中心としてワークウエアからフィールドウエアまで揃える、スポーツウエアブランドです。
ブランドのフィロソフィーに「BE WITH WATER」を掲げ、多くの人を海や水辺へ誘いながら、自然との新たな・正しい接し方を伝えていきます。
そして、人びとの生活が海・水と共にあり、より豊かになる文化の創造を目指しています。
■取扱店舗について
HELLY HANSEN コクーンシティ コクーン２
HELLY HANSEN 原宿
HELLY HANSEN MARK IS みなとみらい
HELLY HANSEN OCEAN 葉山マリーナ
THE NORTH FACE / HELLY HANSEN ラゾーナ川崎
THE NORTH FACE / HELLY HANSEN / NEUTRALWORKS. 名古屋ラシック
THE NORTH FACE+ サッポロファクトリー
THE NOTHE FACE+ 札幌ステラプレイス
THE NORTH FACE+ グランフロント大阪
THE NORTH FACE+ キャナルシティ博多
Goldwin Online Store（HELLY HANSEN公式オンラインストア）*2/16(月)10:00発売
チャレンジャー直営店及び公式オンラインストア
