【1月新刊第二弾】2月に読みたい、心と日常をやさしく整える新刊13冊

株式会社22世紀アートは1月下旬に13冊の新刊を刊行しました。2月は新年の疲れや年度末の不安が出てくる時期です。思うようにいかず、立ち止まりたくなる瞬間があっても、決して特別なことではありません。今回は自分らしい歩み方や、日常をやさしく整えるヒントが詰まった新刊を特集します。最後に発売した書籍の一覧もありますので、お見逃しなく！

自分を信じる力を取り戻すには

『Trust Yourself（自分を信じる力）：海外移住、子育て、離婚を経て見つけた〈心・体・お金〉を整える生き方』小野塚美知穂『Trust Yourself（自分を信じる力）：海外移住、子育て、離婚を経て見つけた〈心・体・お金〉を整える生き方』小野塚美知穂

ライフコーチ・ファイナンシャルコンサルタント・子育てカウンセラーとして、女性のキャリア再構築やグローバル家族へのライフデザイン支援をしてきた著者の、自身の経験から誕生した一冊です。

心理学、カウンセリング、NLP、アロマセラピー、自然療法、OSHO ZENタロット……

そのなかで著者がたどりついた確信とはなにか。

キャリアや子育てに悩みながら

「もう一度、自分らしく生きたい」「今からできることはなんだろう？」と考える女性に

読んでいただきたいです。



【書籍情報】

発売日：2026年1月19日

形態：電子書籍・オンデマンド (ペーパーバック)

価格：電子書籍500円、オンデマンド803円

販売ページ：https://amzn.asia/d/008AEM9U

たとえ壊れても、人は必ず再生できる

『壊れたとき、人生は動き出す：産後不調・離婚・病気を越えて見つけた、何度でも立て直せる理由』亀田志保『壊れたとき、人生は動き出す：産後不調・離婚・病気を越えて見つけた、何度でも立て直せる理由』亀田志保

社団法人代表理事・美彫骨整体メソッド(R)開発者・セラピスト育成など、さまざまな場所で活躍される著者による記録です。



財布に350円しかなかった夜、患者さんからもらった芋に救われ、「自分も誰かを支える側に」と決意した著者は、やがて女性の挑戦を応援する活動をはじめる。

著者のように産後不調や離婚、病気や経済的な限界といった経験をされた女性に届けたい一冊です。



【書籍情報】

発売日：2026年1月22日

形態：電子書籍・オンデマンド (ペーパーバック)

価格：電子書籍500円、オンデマンド704円

販売ページ：https://amzn.asia/d/0gkwR6M0

「行くコンビニを変える」で開運できる!?

『今日から運を整える：小さな習慣で「ツイてない私」が「ツイてる私」に変わる開運メソッド』久保山晃由果『今日から運を整える：小さな習慣で「ツイてない私」が「ツイてる私」に変わる開運メソッド』久保山晃由果

開運アドバイザーが提唱する、日常のなかで実践できる「吉貯金」メソッドが書かれた一冊です。

「吉貯金」は、九星氣学・風水・マインドセットを組み合わせたメソッドです。「吉方位のコンビニでコーヒーを買う」など、小さな習慣が未来を整えます。

自己啓発やマインドセットに関心がある方や、「ツイてない自分はどうしたらいいんだろう？」と考える方に読んでいただきたいです。



【書籍情報】

発売日：2026年1月21日

形態：電子書籍・オンデマンド (ペーパーバック)

価格：電子書籍500円、オンデマンド704円

販売ページ：https://amzn.asia/d/0amdActl

誰かひとりが抱え込まない子育てを

『ひとりで育てなくていい：砂浜と焚き火が教えてくれた、“寄り添い”の子育て』鈴木直人『ひとりで育てなくていい：砂浜と焚き火が教えてくれた、“寄り添い”の子育て』鈴木直人

「子どもたちの成長に責任を持てる地域づくり」を目指して、NPO法人を立ち上げた著者が、三児の父として・支援者として・地域の大人として経験した“寄り添い”の記録です。

制度では救えない子どもたちと向き合うなかで見えてきた「親だけに背負わせない子育て」の形とは。

今子育てに悩んでいる人や、周囲の子育て世代を救いたいと考える人に、新たな提案と「ひとりで抱え込まなくていい」という安心を届ける一冊です。



【書籍情報】

発売日：2026年1月21日

形態：電子書籍

価格：500円

販売ページ：https://amzn.asia/d/0gl8FvMo

2026/1/15～1/27発売の書籍一覧

特集したもの以外にも、さまざまな分野の書籍が発売されました。

自分らしい歩みの参考になるものばかりです。

〈電子書籍一覧〉

●『魂の使命を思い出すとき：神々に導かれた私の祈りの記憶』ルアナ（保田佳小）

https://amzn.asia/d/dY4dQJc

●『奄美（アマミ）島口（ユムンタ）倭言（ヤマトコトバ）の生き字引：倭言は縄文時代に紡ぎ出された母性言語』配山 實

https://amzn.asia/d/4gj3D0o

●『ハイヤーセルフに引き戻された私が受け取った再誕生ヒーリング：出産・産後鬱・臨死体験を越え、魂の伴走者“スピリチュアル・ドゥーラ”となった私の物語と実践』ヒロコ・ヒバード

https://amzn.asia/d/8mQr8jK

●『年表で読む通信産業の戦後史――日本と世界のテレコムビジネス1945-2003』井上照幸

https://amzn.asia/d/50FgbHZ

〈POD（ペーパーブック）一覧〉

●『神々の記録は嘘ではなかった――古事記を史実で読み解く』西上直和

https://amzn.asia/d/hFrvfV7

●『駆逐艦「雪風」と占い師：奇跡に導かれた男たち』米澤健次

https://amzn.asia/d/7369SmT

●『追憶の日々 想い出の場所 ―旅にして今日も暮れゆく―』藤本栄之助

https://amzn.asia/d/cBVetKv

●『光を編む人 盲目の国学者・塙保己一（はなわほきいち）のアッパレ人生』戸山和子

https://amzn.asia/d/cxvpWhJ

●『野菜づくりの知識大全：失敗の理由から収穫量アップのコツまで、その疑問にすべて答えます』前田泰紀

https://amzn.asia/d/dLmRTnO