H&M Studioから、シャープで洗練されたエッセンシャルアイテムを携えた 「Studio Essentials」コレクションが再登場。

H&MH&M Studio Essentials：ポラライズドサングラス\7,999

H&M Studio Essentials は、Studio ならではのシャープで洗練されたエッセンシャルアイテムを携えて SS26 コレクションとして再登場します。

今季は、クラシックなワードローブの定番アイテムを大胆に再解釈。構築的なテーラリング、存在感のあるレザージャケット、遊び心のあるニット、クロップド丈のボクシーシャツ、そして“理想のTシャツ”をアップデートした逸品が、コレクションの軸となっています。

トレンドが移ろっても、変わらず長く愛用できるアイテムが揃うH&M Studio Essentialsは、2月5日（木）よりH&M公式オンラインストア(hm.com)にて限定発売します。

キャンペーンページ :https://www2.hm.com/ja_jp/ladies/shop-by-feature/2053-studio-essentials.html

H&M Studio Essentials：<左>ダブルブレスト ウールブレザー \24,999、<右>カシミヤカーディガン \24,999

ラインナップには、ワイドスリーブにステッチ入りのクリースを施し、切りっぱなしの縫い代が印象的なダブルブレストのウールブレザーや、ダブル前立てとショルダーレイヤーを備えたコンパクトなカシミアカーディガンが登場します。

さらに、シアーなシルクブレンド素材にマザーオブパールボタンをあしらったピケ風トップスや、フルート状の裾とロールエッジが軽やかさを添えるポワンテル編みのニットセットアップなど、繊細なディテールが随所に息づいています。

H&M Studio Essentials：<左>シルクブレンドポロシャツ \2,999、<右>リブニットトップス \8,999 リブニットスカート\8,999

素材には、ハリのあるコットン、ウォッシュドキャンバス、シルクジャージーを使用。トーン・オン・トーンのホワイトを基調に、淡く色褪せたイエローやパウダーピンクを差し色として加え、プレイフルながらも洗練されたグレージュのカラーパレットへと自然に溶け込ませています。

H&M Studio Essentials：<左>コットンスウェットシャツ \7,999、<中央>パッデッドキャンバスジャケット \16,999、<右>ピマコットントップス \3,999 コットンカーゴパンツ \9,999 レザーパンプス \16,999

「H&M Studio Essentialsでは、Studioのメインコレクションとも、既存のワードローブとも自然にスタイリングできることを大切にしています。上質な素材を用い、タイムレスなデザインを尊重しながら、Studioならではのエッジを保っています。ミニマルでクール、そして長く着続けられるアイテムを通して、常に洗練された印象をもたらします」

H&M Studio Essentials デザイナー／シェナ・ノルデウス

H&M Studio Essentials：<左>ポプリンシャツ \9,999、<中央>コットンスウェットシャツ \7,999、<右>カシミヤブレンドセーター \19,999H&M Studioについて

H&M Studioは、H&Mの最もハイエンドなコレクションとして、2013年にスタートしました。コレクションはストックホルムのアトリエで専任のデザインチームが制作しており、トレンドをリードするデザインやH&Mらしさを表現した限定アイテムが揃います。

H&M Studio Essentials：<左>シルクブレンドトップス \7,999、<右>レザージャケット \49,999コレクション詳細

発売日：2026年2月5日(木)

商品型数：ウィメンズウェア全40型

商品価格帯：1,999円～49,999円(税込み価格)

展開店舗： H&M公式オンラインストア(hm.com)