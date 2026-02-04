古代中国の叡智で紐解く本命・宿命・相性・運気の流れ立運推命學研究所主宰・菜奈実氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年2月4日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）制作の「卓越の的中力/緻密性【40年研鑽の結晶◆九星気学】立運推命學研究所」の提供を開始いたしました。

■「卓越の的中力/緻密性【40年研鑽の結晶◆九星気学】立運推命學研究所」とは

本コンテンツは、立運推命學研究所を主宰する菜奈実氏による特別な鑑定を再現したものです。古代中国に起源を持つ運命学「九星気学」を用い、生年月日から導き出される本命・月命・日命を軸に、宿命や内面に宿る天縁のエネルギーまで多角的に読み解いていきます。立運推命學研究所が提供する「運命鑑定書」により、あなたの気質や人生傾向、先天運・後天運を総合的に分析。さらに「九星盤相性」では、人との縁や関係性の本質、未来の展開を紐解き、「運命グラフ」では過去・現在・未来の運気の流れを可視化します。現状を知るだけでなく、運を活かす行動やタイミングまで導き出す実践的な九星気学鑑定です。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、呼び名や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/nanami_rsa/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：卓越の的中力/緻密性【40年研鑽の結晶◆九星気学】立運推命學研究所- 提供開始日：2026年2月4日（水）- 料金：1,320円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/nanami_rsa/

■コンテンツ監修者

菜奈実

運命学カウンセラー／道開き参りの先導師／立運推命學(R)研究所 主宰／精麻取扱い・神奈備の風 主宰。

幼少より霊感体質で、仏道と深い縁を持つ。20代後半に法華経の祈祷寺で出家得度し、冬の三十五日行・一百日大荒行を成満。法名と祈祷師の称号を授かる。その後、神道系の運命學宗家に師事し、九星気学・方位学・天縁法・流年法などの東洋占術を修得。仏教哲学、因果律、行動心理学の学びを活かし、独自の鑑定法と開運法を確立。東京ビッグサイト「癒しフェア」では10年連続でゲスト出演＆講演。年間1000人以上を動員した開運ツアーでは、2年連続でリピーター賞を受賞。鑑定歴32年以上、これまでに全国で延べ1万5000人以上を鑑定している。近年は精麻との縁を深め、波動調整や覚醒作用を通じて開運の一助となる活動も行う。現在は立運推命學(R)研究所を主宰し、後進の育成にも注力。数多くの運命学カウンセラーを輩出している。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■株式会社レンサ

・所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目16番5号 MUPRE北参道 2階

・設立：2011年2月18日

・代表者：代表取締役 武井 哲也

・URL： https://rensa.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com