シンプルでやさしい！毎日食べさせたいスティックタイプのおやつ『無一物舌福』に新しくサーモン登場！４種のバラエティパックも発売で、選べる楽しさ倍増！

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、素材と水と米粉だけで作ったスティックタイプの猫ちゃんのおやつ『無一物舌福（ぜっぷく）』シリーズから「サーモン」を発売します。

製品特長

『無一物舌福』シリーズは、素材の味をしっかり味わいつつ、米粉で粘度をしっかりと調整し、出しやすいのに垂れにくい、食べやすいのに汚れない“とろ～りペースト”に仕上げたスティックタイプの猫ちゃんのおやつです。2025年3月に「まぐろ」「かつお」「鶏むね肉」の3種を発売し、飼い主様から多くのご支持をいただいています。

今回は、日本人が好きな魚に常にランクインしている「サーモン」を原料に使用した「無一物舌福 サーモン」を、飼い主様のお声にお応えして発売します。猫ちゃんの健康に配慮したシンプルな仕様に仕上げました。

4種のバラエティパックも発売！

今回サーモンの発売と同時に、『無一物舌福』シリーズ4種を詰め合わせたバラエティパックも発売します。「まぐろ」「かつお」「鶏むね肉」と今回発売する「サーモン」の4種を各2本、合計8本をセットにしました。飼い主様の気分や猫ちゃんの食欲によって、選べる楽しさも満載のバラエティパックです。

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10547/table/67_1_a2ca0aaccb726d751b595bd2cabac9c0.jpg?v=202602040851 ]

※「無一物」「舌福」「家族品質」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

