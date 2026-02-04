【ネイティブキャンプ留学】ベトナム・ホイアンを代表する人気校「B’Hoian」の取り扱い開始

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、ベトナム・ホイアンを代表する人気校「B’Hoian」の取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_02_04

このたび、ネイティブキャンプ留学は、ベトナム・ホイアンに位置するB’ Hoianの取り扱いを開始いたしました。

B’ Hoianは、世界遺産の街・ホイアンに拠点を構える「English × Wellness × Culture」を融合した新しいスタイルの語学学校です。単なる英語学習にとどまらず、ヨガや瞑想、文化体験、自然とのふれあいを通じて、心身のバランスを整えながら学ぶことができます。忙しい日常から一歩離れ、自分自身と向き合う時間を大切にしたい方に最適な学びの場です。

英語プログラムでは、旅行・日常・ビジネスなど実生活に直結した実践的な英語を中心に、ネイティブ講師によるグループレッスンを実施。さらに、希望者はサバイバル・ベトナム語のクラスにも参加でき、現地での生活や交流をより深く楽しむことができます。フィリピン留学後の次のステップとして、アウトプット力を高めたい方にもおすすめです。

キャンパスはホイアン旧市街から自転車で約10～15分の静かなエリアに位置し、宿泊施設・教室・ワーキングラウンジ・ヨガスペースが一体となった設計。滞在者の約20～30％は英語を話すデジタルノマドや長期滞在者で、日常の中で自然な国際交流が生まれる環境が整っています。

また、ホイアンならではの魅力として、ランタンが灯る幻想的な街並み、川沿いのカフェ、週末の世界遺産ツアーや島巡りなど、学びと旅を両立できる点も大きな特長です。英語を「学ぶ」だけでなく、「人生のリズムを整える」体験ができる留学先として、B’ Hoianは新たな選択肢となるでしょう。

B’Hoianの特徴

1. 学び×癒し×遊びが融合する、ホイアンでの特別な遊学体験

B’Hoianでは、英語を学ぶだけでなく、ウェルネスや文化体験を通じて心も体もリフレッシュできます。ヨガや瞑想で一日のスタートを切り、午後は実践的な英語やベトナム語のレッスン。自然に囲まれた環境で学びながら、遊びや癒しも満喫できる、遊学にぴったりの場所です。

2. 世界中の仲間と多文化交流！国際的な環境で学ぶ楽しさ

B’Hoianには、世界各国からの参加者が集まり、日常生活の中で自然に英会話を楽しめます。デジタルノマドや長期滞在者も多く、語学学校の枠を超えた国際交流ができる環境が整っています。異文化と触れ合いながら、グローバルな視野を広げる遊学体験を提供します。

3. 観光地にも近く、学びと観光のバランスが抜群！

B’Hoianは、ホイアンの旧市街や観光地に近く、学びの合間に観光を楽しむことができます。週末には、地元の魅力を体験するツアーやアクティビティも盛りだくさん。英語や文化を学びながら、ホイアンの美しい街並みを楽しみ、思い出に残る遊学生活を送りましょう。

B’Hoianの紹介

B’Hoian紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/124

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。B’Hoianの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

