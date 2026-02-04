おいしくて安心、家族品質の猫ちゃんのごはん『にゃんチュラル』パウチシリーズに鶏肉のとろみ仕立てが仲間入り！豊富なラインアップで飼い主様をサポート！

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、必要最低限の添加物・嗜好剤のみを使用した猫用フード「にゃんチュラルパウチ 鶏肉のとろみ仕立て」を発売します。

製品特長

『にゃんチュラル』パウチシリーズは、“おいしさ”と“食べやすさ”にこだわった袋タイプのキャットフードです。定番のまぐろ・かつおの他に、さば・いわしを使いバラエティに富んだ製品ラインアップでお届けしています。

今回発売する「にゃんチュラル 鶏肉のとろみ仕立て」は、ペットフード市場でも需要が高い鶏肉のそぼろを使用し、増粘剤、調味料、着色料、発色剤不使用。チキンエキスやチーズなどを使って旨みと香りをアップし、すべての年齢層の猫ちゃんがおいしく食べられるように米粉でとろみを付け、食べやすさにこだわった仕様に仕上げました。

愛猫に長生きしてほしいという飼い主様の気持ちに寄り添った製品です。

『にゃんチュラル』シリーズなら、いつでも安心

『にゃんチュラル』シリーズは、開けやすく後片付けも簡単な手軽に使えるパウチシリーズと、賞味期間が37ヶ月で備蓄にも便利な缶詰シリーズ、2種類の容器でご提供しています。通常時も災害時も、いつでも安心・安全で猫ちゃんの健やかな健康の維持と食事をサポートします。

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10547/table/68_1_8f1fc49d8bbbd4f5dfc930ce0163cef8.jpg?v=202602040851 ]

※「にゃんチュラル」「家族品質」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

【本件のお問合せ先】

報道関係の皆様：はごろもフーズ株式会社 企画部 担当 牧田 TEL 054-288-5208

お客様：はごろもフーズ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-123940（受付時間 平日9:00～17:00）

ホームページ https://www.hagoromofoods.co.jp/