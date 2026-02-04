綿半から「おいしい珈琲」中煎り・深煎り2種が登場！
株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春）は、綿半オリジナル商品として、「おいしい珈琲 中煎りタイプ（飲みやすさ抜群）」と「おいしい珈琲 深煎りタイプ（たまらない濃さ）」を綿半各店舗にて発売します。
本商品は、多様なコーヒー好きの方に気軽に、そして毎日お楽しみいただきたいという想いから開発しました。ベトナム産ロブスタ豆やブラジル産アラビカ豆など、２種以上のコーヒー豆をバランスよくブレンドし、焙煎度合いは「中煎り」と「深煎り」の２種類をラインアップしています。
―「誰もがおいしいと感じるコーヒー」を追求―
開発にあたり、珈琲のヘビーユーザーからライトユーザーまで、性別・年齢の異なる計120名による試飲を実施しました。【１.香り ２.味の濃さ ３.苦味 ４.香ばしさ ５.トータルバランス】の５項目についてアンケート調査を行い、その結果をもとに、２種類の商品が誕生しました。
綿半の「おいしい珈琲」で、普段の食事やおやつとともに、毎日のコーヒーライフをお楽しみください。
【商品特長】
■中煎りタイプ（飲みやすさ抜群）
落ち着いた味わいで、仕事中や勉強中など、一日のどの時間帯でも飲みやすいコーヒーです。
コーヒー単体でも美味しく、サンドイッチなどの軽食とも相性の良い味わいに仕上げました。
酸味や苦味が強すぎず、香りとコクのバランスが良い、すっきりとした後味が特長です。
■深煎りタイプ（たまらない濃さ）
朝や食後など、気分をシャキッとさせたい時やリフレッシュしたい時におすすめのコーヒーです。
バウムクーヘンやドーナツなどの焼菓子、チョコレートなど甘みのあるスイーツと相性の良い味わいです。苦味や濃さを好む方におすすめの、コク深くキレの良い後味に仕上げました。
【原料豆】
ベトナム産(ロブスタ種)、ブラジル産(アラビカ種)などをブレンド
【商品概要】
商品名：おいしい珈琲 中煎りタイプ（飲みやすさ抜群）/深煎りタイプ（たまらない濃さ）
内容量：180g
販売価格：646円（税込）
販売店舗：綿半各店舗