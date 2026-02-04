スパークル、学校と外部人材をつなぐ「複業先生(R)」を展開するLX DESIGNへ出資。

スパークル株式会社

スパークル株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留秀基、以下「当社」）は、学校と複業で先生をしたい外部人材をつなぐ「複業先生(R)」を提供する株式会社LX DESIGN (本社：東京都千代田区、代表取締役Co-CEO：金谷 智・竹中 紳治、以下「LX DESIGN社」)に対し、スパークル1号ファンドを通じ投資を実施したことをお知らせいたします。

投資の背景と目的

当社はLX DESIGN社が目指すビジョンや社会的意義等の3つの観点に着目し、今回の投資実行に至りました。

〇地域における教育格差の解消

都市部に集中しがちな多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナル人材を、オンライン・オフラインを組み合わせた「複業先生(R)」として各地の学校へ繋ぎます。これにより、地域の子どもたちが自身のキャリアの可能性を広げられる環境を構築することができます。

〇「チーム学校」による学校経営のアップデート

教育現場の課題を教員のみが抱えるのではなく、外部人材、地域、企業、自治体が一つのチームとして参画する仕組みを支援します。授業づくりだけでなく、学校経営の意思決定プロセスに外部の知見を取り入れることで、持続可能な学校運営を支えます。

〇教員のウェルビーイングと生徒の学習意欲向上

「複業先生(R)」の活用により、最新の専門知識に基づいた質の高い授業を提供し、生徒の学習意欲を喚起します。同時に、教員の授業準備等の負担を軽減し、より生徒一人ひとりに寄り添う時間を創出することで、教育現場の働き方改革を加速させます。

LX DESIGN社について

LX DESIGN社は、テクノロジーとコミュニティの力で教育を共創する会社です。

現在は、子どもたちが学校だけでなく地域やいままで関わったことのない大人たちと接し、自身の生き方（キャリア）を自ら切り拓いていけるようになることを目的に、学校の先生だけでは難しい授業を外部人材を講師に招いて授業を提供する『複業先生(R)︎』を運営しています。

外部人材、地域、企業、自治体が一つのチームとして教育に関わる「社会まるごと“TEAM学校”」の実現することで、すべての人が自分らしい人生をデザインできる世界を目指しています。

複業先生について

『複業先生(R)︎』は、LX DESIGNが運営する、教育現場が、教育にかかわりたい多様な外部人材に授業をお願いできる外部人材活用サービスです。

先生だけでは手が回りづらかったキャリア教育、探究学習・総合的な学習、プログラミング・グローバル・IT・起業教育・金融教育・性教育などの各領域において、外部人材の知見やネットワークを手軽に活用することができ、児童・生徒が社会とつながりながら学びを深める「社会に開かれた教育課程」を目指しています。

複業先生の詳細はこちらから：https://fukugyo-sensei.net/

株式会社LX DESIGN 代表取締役Co-CEO 金谷 智 氏からのコメント

このたび、福留さん率いる、スパークルの皆さまに応援団として参画いただけることを、大変心強く感じています。創業期からLX DESIGNを支えてくれているメンバーに東北出身者がいることもあり、東北ゆかりの皆さまに応援いただくことは、私たちにとって長年の願いでした。また、福留さんと初めてお会いした時から、そのまっすぐさ、地域に向き合う姿勢に共感していました。

自治体・大学とのご連携をはじめ、地域に根ざした起業家教育・アントレプレナーシップ教育の推進、関係人口の創出などを通じて、東北の未来に尽くしていきたいと考えています。

大きすぎる社会課題と個人が抱える課題が置き去りにされがちな現代社会において、事業づくりに真正面からご一緒させていただけることを楽しみにしています！

スパークル株式会社 代表取締役 福留 秀基からのコメント

学校と社会の境界を溶かしていくLX DESIGNの挑戦に参画できることを大変嬉しく思います。教員不足や働き方改革という深刻な社会課題に対し、外部人材の活用を通じて教育の質向上と、現場の負担軽減の両立に挑む彼らの姿勢は、まさに次世代の教育インフラを創るものです。スパークルは、この複業先生(R)のモデルが東北をはじめとする地域により深く実装されることで、子どもたちの可能性が広がり、持続可能な教育環境が構築されると確信しています。金谷さん達チームと共に、新しい学びの形を共創していけることを楽しみにしています。ともに良い日本を作りましょう。

LX DESIGN社 会社概要

会社名：株式会社LX DESIGN

代表者：代表取締役Co-CEO 金谷 智 竹中 紳治

URL： https://lxdesign.me/

本社：東京都千代田区九段北1丁目1番6号 リブ九段502

設立：2018年7月

スパークル 会社概要

スパークル株式会社は、「新しい世界の経済循環をつくる」をミッションとして、ファンド事業・インキュベーション事業・経営ソリューション事業を展開。東北を世界に伍する場所とするため、様々な方々と共創しながら挑戦し続けるプロフェッショナルファームです。

代表者：代表取締役 福留 秀基

URL： https://spurcle.jp

本社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4番19号 アーバンネット仙台中央ビル

設立：2018年8月1日

お問い合わせ先： info@spurcle.jp