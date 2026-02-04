株式会社エフアンドエム

　中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、株式会社めぶきフィナンシャルグループ（本店：東京都中央区、取締役社長：秋野 哲也）の株式会社常陽銀行（本店：茨城県水戸市、頭取取締役：秋野 哲也）と株式会社足利銀行（本店：栃木県宇都宮市、頭取取締役：清水 和幸）が主催する企業向けセミナー「令和7年度補正予算等 補助金活用オンラインセミナー」（以下、「本セミナー」）に登壇します。




1．セミナーの内容


　本セミナーでは、令和7年度補正予算等で公募が見込まれる国の補助金について、最新動向と活用のポイントを解説します。設備投資による飛躍的な成長や生産性向上を目指す中堅・中小企業の皆様へ、自社に最適な補助金を見つけ、活用するための実践的なノウハウをお伝えします。



2．セミナー概要


タイトル：令和7年度補正予算等　補助金活用オンラインセミナー


開催日時：2026年3月5日（木）14:00～15:30


定員：200名（事前申込制・先着順）


会場：オンライン


参加費：無料


内容：【第1部】令和7年度補正予算等の内容


　　　　講師：経済産業省 関東経済産業局


　 　【第2部】省力化投資補助金等活用のポイントと最新動向


　　　　講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部 工藤 雅史





【会社概要】


会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）


証券コード：4771 (東証スタンダード)


代表者：代表取締役社長　森中 一郎


設立：1990年（平成2年）


資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）


連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）


事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス


　　　　　中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）


　　　　　中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス


　　　　　会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）


　　　　　社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）


　　　　　ISO・Pマーク認証取得支援サービス


　　　　　パソコン教室


　　　　　アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」


　　　　　経営革新等支援機関関連業務


　　　　　講師派遣型研修サービス


事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社


従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）


URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/