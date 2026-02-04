エフアンドエムがめぶきフィナンシャルグループ主催の企業向けセミナーに登壇します
中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、株式会社めぶきフィナンシャルグループ（本店：東京都中央区、取締役社長：秋野 哲也）の株式会社常陽銀行（本店：茨城県水戸市、頭取取締役：秋野 哲也）と株式会社足利銀行（本店：栃木県宇都宮市、頭取取締役：清水 和幸）が主催する企業向けセミナー「令和7年度補正予算等 補助金活用オンラインセミナー」（以下、「本セミナー」）に登壇します。
1．セミナーの内容
本セミナーでは、令和7年度補正予算等で公募が見込まれる国の補助金について、最新動向と活用のポイントを解説します。設備投資による飛躍的な成長や生産性向上を目指す中堅・中小企業の皆様へ、自社に最適な補助金を見つけ、活用するための実践的なノウハウをお伝えします。
2．セミナー概要
タイトル：令和7年度補正予算等 補助金活用オンラインセミナー
開催日時：2026年3月5日（木）14:00～15:30
定員：200名（事前申込制・先着順）
会場：オンライン
参加費：無料
内容：【第1部】令和7年度補正予算等の内容
講師：経済産業省 関東経済産業局
【第2部】省力化投資補助金等活用のポイントと最新動向
講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部 工藤 雅史
【会社概要】
会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）
証券コード：4771 (東証スタンダード)
代表者：代表取締役社長 森中 一郎
設立：1990年（平成2年）
資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）
連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）
事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス
中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）
中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス
会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）
社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）
ISO・Pマーク認証取得支援サービス
パソコン教室
アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」
経営革新等支援機関関連業務
講師派遣型研修サービス
事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社
従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）
URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/