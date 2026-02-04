うるる、「ULURU IMPACT BASE」を通じて、学校と複業で先生をしたい外部人材をつなぐ『複業先生(R)︎ 』を提供する「LX DESIGN」にマイノリティ出資を実施

株式会社うるる

労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、複数の SaaS を展開する株式会社うるる（東京都中央区、代表取締役社長CEO：星 知也、以下「うるる」）は、労働力不足問題の解決に挑む企業へのマイノリティ出資を加速させる「ULURU IMPACT BASE」の一環として、学校と複業で先生をしたい外部人材をつなぐ『複業先生(R)︎ 』を提供する株式会社 LX DESIGN（本社：東京都千代田区、代表取締役 Co-CEO 金谷 智・竹中 紳治、以下「LX DESIGN」）への第三者割当増資引受による出資払込手続きを完了したことをお知らせします。

■「ULURU IMPACT BASE」について

日本では人口減少と高齢化が急速に進み、2040 年には約 1,600 万人（※1）の労働力が失われ、約69 兆円（※2）の経済損失が予測されています。

うるるは創業以来、育児や介護などの事情で働きたくても働けない主婦層を中心に、未活用の労働力を創出し、IT・AI のチカラと掛け合わせて活用することで、国内の労働力不足問題の解決に取り組んでまいりました。さらに、うるるは新たな労働力の概念である「埋蔵労働力資産」（※3）を提唱し、その経済価値を約 135 兆円と試算しています。これは日本の GDP の約 2 割に相当します。人口減少が加速する中で、この「埋蔵労働力資産」の創出・活用は、日本経済に大きなインパクトをもたらし、新たな成長機会を生み出す可能性を秘めています。

こうした背景を踏まえ、うるるは「埋蔵労働力資産」の創出・活用につながる企業との協働や、株式の保有比率 50％未満のマイノリティ出資を通じた支援を推進する取り組みとして「ULURU IMPACT BASE」（※4）を立ち上げました。

■LX DESIGN への出資背景・目的

LX DESIGN は、『複業先生(R)︎ 』をはじめとするサービスを通じて、教育現場と個人の知見・経験を結びつけ、新しい学びや価値創出の機会を提供しています。

労働力不足問題が深刻化する中で、教育現場においても教員の人材不足や業務過多が大きな課題となっています。特に、探究学習やキャリア教育、ICT 活用など、学校現場に求められる役割が高度化・多様化する一方で、限られた人員でそれらを担わざるを得ない状況が続いており、教育現場の持続可能性が問われています。

こうした状況に対し、スキルや経験を社会に還元しながら、一人ひとりの専門性や経験を「今できる形」で活かすという LX DESIGN の思想は、働き方を画一的に捉えるのではなく、個人の可能性を多面的に引き出す点において、高い社会的意義を持つ取り組みであるとうるるは考えています。

また、このような持続可能な教育環境の仕組みづくりは、今後の日本社会にとって不可欠なテーマであり、LX DESIGN の掲げるビジョンや事業姿勢は、教育領域にとどまらず社会全体における人材活用の在り方を広げていく存在です。

こうした考えのもと、うるるは LX DESIGN の取り組みを社会的に価値ある挑戦として応援・支援すべく、今回の出資を決定いたしました。

■各社コメント

＜出資元企業｜株式会社うるる 代表取締役社長 CEO 星 知也 コメント＞

日本の労働力不足が今後さらに深刻化することが予測される中、教育現場においても教員の人材不足や業務過多といった課題が顕在化しています。それらの課題は年々複雑化しており、学校の外にある知見や経験をどう活かすかが、今後ますます重要になると感じています。

LX DESIGN は、教育と社会をつなぎながら、多様な人材が教育に関われる仕組みを実装してきた企業です。その実行力と現場に根ざした姿勢に、長期的な可能性を感じ、今回の出資を決定しました。

うるるは、LX DESIGN を「ULURU IMPACT BASE」の一環として、その価値ある挑戦を力強く応援します。

今後も、志を同じくするパートナー企業とともに、日本社会における「埋蔵労働力資産」の創出・活用をさらに推進してまいります。

＜出資先企業｜株式会社 LX DESIGN 代表取締役 Co-CEO 金谷 智 氏 コメント＞

今回、星社長はじめ、うるる社の皆様とのご連携を深められることを大変心強く感じています。現代社会が直面する「労働力不足」は、単純な数の問題ではなく、才能が活かされない社会構造や学びの文化そのものの課題。私たちが取り組む学校教育領域も、例外ではありません。仕組みや文化をアップデートすることで、学校の関係人口は広がっていくと信じています。

2018 年の創業以来、学校と複業で先生をしたい外部人材をつなぐ出前授業のマッチングサービス『複業先生(R)︎』をはじめ、テクノロジーとコミュニティの力を借りて、挑戦を続けてまいりました。ご出資を通じて、自治体領域を中心としたご連携を深めてくださる、うるる社の皆様に心より感謝申し上げます。今後とも、ご指導・ご鞭撻を賜りながら、新しい一歩をご一緒させていただけることを楽しみにしています。

引き続きうるるは、「ULURU IMPACT BASE」を起点に、労働力不足問題の解決に挑む企業との連携を広げ、社会全体にポジティブなインパクトを生み出してまいります。



（※1） 出典：総務省「情報通信白書(平成 30 年版)」

（※2） 2017 年から 2040 年までに減少するとされる生産年齢人口 1,600 万人と 2017 年時点での日本人の平均年収 432 万円を掛けた金額 平均年収は国税庁の「民間給与実態統計調査」より引用

（※3）「埋蔵労働力資産」発表に関するプレスリリース（2025 年）（https://www.uluru.biz/news/14928）

（※4）「ULURU IMPACT BASE」 出資実績：

●株式会社 Lightblue：最先端の技術力と実装力を活かして、画像解析・自然言語処理 AI を軸にしたソリューションを開発、提供（https://www.uluru.biz/news/10435）

●いろはな株式会社：特定技能外国人人材の受け入れ手続き・雇用管理 DX サービスを提供（https://www.uluru.biz/news/15267）

●株式会社エイジレス：ミドル・シニア向け人材関連サービスの運営および DX・営業推進支援を提供（https://www.uluru.biz/news/15710）

【株式会社 LX DESIGN 概要】（https://lxdesign.me/）

設立：2018 年 7 月

所在地：東京都千代田区九段北 1 丁目 1 番 6 号 リブ九段 502

代表者名：代表取締役 Co-CEO 金谷 智 竹中 紳治

事業内容：教育事業、メディア事業、人材紹介事業 等

【うるるグループ 概要】株式会社うるる（https://www.uluru.biz/）

うるるは、労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、働きたくても働けない「埋もれている労働力」と、IT・AIによって今後代替される可能性が高い「埋もれゆく労働力」の2つから生み出される、「埋蔵労働力資産」の創出・活用を軸に事業を展開しております。

「IT・AIと人のチカラ」をかけ合わせた複数のSaaSの提供を通じて、「労働力不足を解決し 人と企業を豊かに」というビジョンを実現してまいります。

設立：2001年8月31日

所在地：東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9Ｆ

代表者名：星 知也

事業内容：

◆CGS（Crowd Generated Service）事業 ※CGSとは、クラウドワーカーを活用したうるる独自のビジネスモデル

・電話代行サービス「fondesk（フォンデスク）」https://www.fondesk.jp/

・電話自動応答サービス「fondesk IVR（フォンデスク アイブイアール）」https://ivr.fondesk.jp/

・入札情報速報サービス「NJSS（エヌジェス）」https://www2.njss.info/

「nSearch（エヌ・サーチ）」https://nsearch.jp/

・幼稚園・保育園向け写真販売システム「えんフォト」https://en-photo.net/

・出張撮影サービス「OurPhoto（アワーフォト）」https://our-photo.co/

◆クラウドソーシング事業

・プラットフォーム「シュフティ」の運営 https://app.shufti.jp/

◆BPO事業 ※

・総合型アウトソーシング「うるるBPO」https://www.uluru-bpo.jp/

・高精度のAI-OCRサービス「eas （イース）」https://lp.eas.work/

・障害者雇用トータル支援サービス「eas next （イース ネクスト）」https://uluru-bpo.jp/easnext/

※ 株式会社うるるBPOにて運営

■「ULURU IMPACT BASE」（マイノリティ出資）に関するお問い合わせ先

株式会社うるる 未来創造本部

E-Mail：future_design@uluru.jp