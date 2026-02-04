【2026/2/12開催】「キーワード」に頼るな。「視覚」でハックせよ。 ～『検索』の常識が覆る2026年。AIアルゴリズムに選ばれるための「非言語」マーケティング論～

株式会社ガラパゴス

AIを活用した広告クリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design」を展開する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中平健太）は、2026年2月12日（木）にオンラインカンファレンス『「キーワード」に頼るな。「視覚」でハックせよ。 ～『検索』の常識が覆る2026年。AIアルゴリズムに選ばれるための「非言語」マーケティング論～』を開催することをお知らせいたします。





2026年、マーケティングは大きな転換点を迎えています。生成AIによるSGE（Search Generative Experience）の台頭やSNSにおける「発見型」行動の定着により、ユーザーが能動的に「キーワード」を打ち込む機会は減少しています。またGoogleやMetaの最新アルゴリズムは、管理画面のターゲティング設定だけに依存しているわけではありません。クリエイティブの中身、つまり「画像」や「動画」が持つ意味をAIが解析し、「誰に届けるべきか」を自動で判断する時代。これからは、クリエイティブ自体が最強の「ターゲティング設定」といえます。

キーワードを追いかけるだけの「消耗戦」を終わらせ、言葉の限界を突破し、視覚（ビジュアル）で顧客とアルゴリズムをハックする。各領域のプロフェッショナルが、次世代の集客論を語り尽くします。

当日ご都合が悪い方もご安心ください。お申し込みいただいた方限定で、セミナー終了後にアーカイブ動画をご提供いたします。

お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMAQ7qDaM3b?utm_source=glpgs

▼こんな課題をお持ちの方にオススメ

・リスティング広告のCPAが高騰し、キーワード単位の改善に限界を感じている

・AI検索（SGE）の普及で自社サイトへの流入減が予想されるが、対策が打てていない

・ディスプレイやSNS広告に挑戦したいが、成果が出る「勝ちパターン」が見えない

▼このセミナーで得られる成果

・AI時代の新常識：ターゲット設定は「管理画面」ではなく「クリエイティブ」で行うという考え方

・「視覚」のロジック化：AIが評価し、かつ人間が直感的に反応する「選ばれるビジュアル」の設計ロジック

・脱・検索依存のロードマップ：検索ボリュームに依存しない「需要創出型」の施策体系と戦略指針

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48043/table/160_1_9da8c112d232de22b910d0b8130d13fc.jpg?v=202602040421 ]【タイムテーブル／登壇予定（敬称略）】



11:00～11:05 オープニング

11:05～11:25

呉 和樹（株式会社グランネット 執行役員）

「AI要約で満足するのは、たった7% ～SGE時代、クリックを生む「一次情報×図解」の設計法」



11:25～11:45

梶野 尊弘（株式会社EXIDEA CTO）

「「AIが好む」サイトやコンテンツには、理由がある ～AIに選ばれるための『文脈×構造』の最適解～」

11:45～12:05

高橋 亮太（株式会社CAC identity 表情解析事業責任者）

「どのクリエイティブがいいのか？マーケターの悩み・疑問を表情解析AIで実現する顧客をファンに変える体験設計」

12:05～12:25

芳田 佳奈（コミューン株式会社 エヴァンジェリスト）

「刺さるクリエイティブは、ファンと作っている。コミュニティUGC×生成AIで導 く「買われる理由」と勝ちプロモーション設計」

12:25～12:45

藤田 謙太郎（朝日放送グループホールディングス株式会社 DX・メディアデザイン局）

「“綺麗”なだけでは、熱狂は作れない。なぜ、あえて今「人間味ある泥臭さ」が必要なのか？」



12:45～13:05

稲富 卓哉（株式会社ガラパゴス AIR Design for Marketing事業部 マーケティングチーム マネージャー）

「「ググらない時代」の広告戦略 ～検索の奪い合いから抜け出し、「視覚」で狙う方法～」

13:05～13:25

柴田 莉音（株式会社DEECH マーケティング戦略部）

「商圏分析で潜在顧客の可視化 × 自分事化させるクリエイティブ 集客を最大化するエリアマーケティング戦略」

13:25～13:45

内田 健人（株式会社ExKey 取締役副社長）

「AI時代の「勝てる」広告戦略を再設計する ～広告市場の飽和を突破する、上流設計とオフラインデータの真価～」



13:45～13:50 エンディング

お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMAQ7qDaM3b?utm_source=glpgs【AIR Designサービス概要】

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームが企業に伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて勝率の高いクリエイティブを制作します。独自開発の検証ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

▼詳細

・AIR Design サービスサイト(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

・AIR Design 導入事例(https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

【株式会社ガラパゴスについて】

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」(https://airdesign.ai/)とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

▼リンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/)