MRTベトナムがFUJIFILM ベトナムおよびVJMとベトナムの医療向上を目的とした協力覚書（MoC）を締結

ホーチミン市、2026年2月2日 - MRT Global Management Pte Ltd（本社：シンガポール、CEO：加藤修孝 以下MRTグローバル）のグループ会社であるMRT Vietnam Co., Ltd（以下 MRTベトナム）は、FUJIFILM VIETNAM Co., Ltd.（以下 FUJIFILMベトナム）およびベトナムで医療機関「T-Matsuoka Medical Center」を展開するVIETNAM JAPAN MEDICAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY(以下 VJM社)と、ベトナムの医療分野において「オールジャパン」モデルを確立し、ベトナムの医療向上を目指すことを目的とした協力覚書（MoC）を締結したことをお知らせいたします。

２０２６年２月２日開催 調印式の模様 写真左より 2026年2月2日開催 調印式の模様 写真左より： FUJIFILM ベトナム/General Manager 坂口賢輔氏、VJM社/VJM Vice General Director Dương Thuỳ Mai 氏、VJM社/Vice Chairman of the Board of Management Mr. Nguyen Huy Tuan氏、FUJIFILM ベトナム/General Director 諸田守氏、MRT/取締役 兼 MRT グローバル/CEO 加藤修孝、MRT グローバル/リーダー 福原芽璃紗

【背景】

ベトナムでは、がんや虚血性心疾患などの生活習慣病をはじめとした非感染性疾患が死因の上位を占めています※1。これらの病気は、早期に発見し、治療や保健指導などの対策を行うことにより死亡率や重症化リスクを抑制できます。ベトナムでは、日本と同様、労働者に対する定期健診が義務化されていますが、健診の受診率は約3.5%と低く※2、病気の早期発見が難しい現状があります。※3

こうしたベトナムの医療課題解決に向け、富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一 以下 Fujifilm）は、２０２４年７月より、がん検診を中心とした健診センター「NURA（ニューラ）」を、VJM社、およびベトナムの医療の質向上に貢献してきた「T-Matsuoka Medical Center」とともに、ベトナムにて展開し、同国で高品質な健診サービスを提供する環境を構築しています。また、ベトナムでの健診文化の定着を目指して、周辺地域の病院や企業に対して健診の重要性を伝える活動にも取り組んでいます。

MRTグローバルは、人材紹介事業者のライセンスを保有するMRTベトナムを通じて、医療人材プラットフォーム「MRT HUB」の運営を２０２５年１０月より本格始動いたしました。※4また、２０２５年７月よりベトナム最大手民間医療グループとの相互協力により、ベトナム国内の医師の知識および専門技能の向上を目的として、MRT医療人材プラットフォームの約10万名の医師会員から専門性の高い医師を講師として選定および招聘し、オンライン講義または年数回開催される医学会議(カンファレンス)でのオフライン講義のプログラムを実施しています。

【本覚書の目的と内容】

本覚書の目的は、医療分野における当事者間の誠意と協力の意思を表明することです。

その目標は、医療分野における「オールジャパン」モデルを構築し、各社の持つ、専門的資源、技術、医療施設を統合することを目指します。具体的には以下のような取り組みを行います。

《取り組み》

(a) 日本の医療チームによる専門的なセカンドオピニオンおよび遠隔医療相談サービスの提供

(b) 高度・専門的な医療サービスを必要とする患者または利用者を、日本国内の医療機関へ紹介

(c) ベトナム現地医療機関およびベトナム人医師との連携

(d) 富士フイルムブランドの医療画像ソリューション、医療機器および医療技術の導入・実装

【健診センター「NURA」について】

Fujifilmは、2021年にインドのベンガルールに「NURA」を開設し、新興国での健診サービス事業を開始しました。以降、「NURA」や、「NURA」のノウハウを取り入れた健診センターは、現在、インドのほか、モンゴル国、ベトナム、アラブ首長国連邦、タイに拡大。今後、新たに南アフリカ、フィリピン、マレーシアにも健診センターをオープンさせる計画です。「NURA」では、Fujifilmが持つCT・マンモグラフィなどの医療機器や医師の診断を支援するAI技術を活用して、がん検診をはじめ生活習慣病検査サービスを提供。すべての検査と医師による検診結果のフィードバックが、約120分という短時間で完了する点や、フィードバックの際に、医師から健診結果に関する説明を診断画像を見ながら分かりやすく受けられる点などが、利用者から好評を得ており、2025年4月時点で累計利用者数は10万人を超えています。

【今後の展開】

MRTベトナム、FUJIFILMベトナム、VJMは、医療分野における「オールジャパン」モデルの発展により、日本の高品質な医療サービスをベトナムに展開し、ベトナムの医療レベルの向上に寄与してまいります。また、ベトナムにおいて培われた知見および経験を以て世界の医療水準向上に向けて発展を続けます。

MRTグループは、こうした活動により、ベトナムにおけるさらなる医療課題の解決に向けてサービスの向上を推進し、ベトナムで培った知見・経験を東南アジア各国に水平展開し、「ASEAN No.1 の医療 DX・医療人材プラットフォーム」の構築を進め、東南アジアの医療発展に寄与してまいります。

※1 WHO Webサイト “Global Health Estimates: Life expectancy and leading causes of death and disability” より。

※2 経済産業省：R2年度・ベトナムにおける健診システム有料サービス化コンソーシアム「ベトナムにおける健診システム有料サービス化プロジェクト報告書」より。

※3 富士フイルム株式会社 ニュースリリース 「がん検診を中心とした健診センター「NURA（ニューラ）」をベトナムに展開(2024年7月1日)」（https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/11563）より

※4 MRT株式会社ニュースリリース「MRTグループ、ベトナム最大級の医療人材プラットフォームを本格始動（2025年１０月７日）」（https://ssl4.eir-parts.net/doc/6034/tdnet/2695035/00.pdf）より

※5 MRT株式会社ニュースリリース「MRTがベトナムHoan My グループと共同開催する ベトナムの医師向けの日本人医師による講義および医学会議を7月より開始(2025年7月8日)」(https://medrt.co.jp/pr/pdf/news-2025-0708.pdf)より

【各社のコメント】

FUJIFILM VIETNAM Co., Ltd. GENERAL DIRECTOR 諸田守

この度は、MRTベトナム、VJMと共に、「オールジャパン」モデルでベトナムの皆さんのQuality of life向上に貢献出来ます事を非常に嬉しく思います。富士フイルムベトナムは「最先端技術を活用しベトナムの人々、文化、社会に貢献する」ことをミッションとして掲げております。

NURAでは、最先端の画像診断技術、AI技術を活用し、ベトナムにおける健診文化の定着、病気の早期発見に貢献して参ります。MRTベトナム、VJMと共に、各社の強みを生かしながら、私の大好きなベトナムと日本の架け橋となれる様努めて参ります。

VIETNAM JAPAN MEDICAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY Vice General Director Dương Thùy Mai

本日は、VJMにとって重要な節目となる日です。私たちはFUJIFILMおよびMRTと正式に業務提携を締結し、ベトナムにおいて「オールジャパン」医療モデルの構築を目指してまいります。

VJMはパートナー各社と緊密に連携し、ベトナムと日本の医療をつなぐ架け橋としての役割を果たすことで、ベトナムの皆様が母国にいながら日本基準の医療サービスを受けられる環境を提供することをお約束します。

VJMは、がんおよび生活習慣病の早期スクリーニングにとどまらず、その後の専門的な治療や健康管理に至るまで、長期的にお客様の健康に寄り添ってまいります。

本提携により、世界有数の医療先進国が誇る10万人の医師ネットワークを背景に、先進技術と確かな専門性を活かした、より積極的で効果的な治療の機会をベトナムの皆様に提供できるようになります。

MRT取締役 MRT Global Management CEO 加藤修孝

本日、FUJIFILM VIETNAM社、VJH社、そしてMRT GLOBAL（MRT VIETNAM）の三社でMoCを締結できますことを、大変光栄に思います。関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

日本の医療は、早期発見を重視した健診、正確な診断、そして患者様に寄り添う丁寧な医療体制によって、高い信頼を築いてきました。病気を治すだけでなく、健康を守り安心を支えることが、日本式医療の価値だと考えております。

そして今、その医療をベトナムの皆様にも届ける仕組みを「オールジャパン」の三社で共に築けることに、大きな意義を感じております。私たちMRTは「全ての人に、適切で平等な医療を」という理念のもと、この挑戦に真摯に取り組み、ベトナムの医療の未来に貢献してまいります。

