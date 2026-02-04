SARUKANI、New EP『EPISODE 777』配信リリース。タイトル曲はNOMELON NOLEMON・みきまりあフューチャリング。
ビートボックスクルー・SARUKANIのNew EP『EPISODE 777』が本日より配信リリースを開始しました。新体制となった6月より制作してきた4曲が収録。
タイトル曲は、本作よりスタートするフューチャリングシリーズ『arigato.』第一弾・SARUKANI arigato. みきまりあ「キャパオーバー」。現代社会を生きる若手社員にフォーカスを当て、「キャパオーバー」な日々のストレスを、テクノのリズムに乗せ軽快でキャッチーにまとめあげた。作詞はSARUKANIメンバーのRUSY、トラックプロデュースを同じくメンバーのKoheyが手がけている。
2月20日(金)にZepp DiverCityで開催されるSARUKANI ONEMAN LIVE『777 -THREE SEVEN-』には“みきまりあ(NOMELON NOLEMON)”の客演も決定しており、本作を引っ提げた、エンターテイメントなショーが期待される。
リリース情報
2026年2月4日(水)
SARUKANI New EP『EPISODE 777』
https://orcd.co/srkn_episode777
▼収録曲
1. 777
2. キャパオーバー (SARUKANI arigato. みきまりあ)
3. ZUN CHA
4. CROWN
ライブ情報
SARUKANI ONEMAN LIVE
『777 -THREE SEVEN-』
日程：2026年2月20日(金)
会場：Zepp DiverCity(TOKYO)
開場/開演：18:00/19:00
ゲスト出演：
みきまりあ(NOMELON NOLEMON)
And more...
チケット：
https://eplus.jp/sarukani/
フューチャリングシリーズ・arigato.
インストゥルメンタルを基盤とするビートボックスという音楽文化を活かし、世界各国のアーティストをfeat.に迎え入れ楽曲を制作・発表する。シリーズ名「arigato.」は、日本語で「感謝」を意味する言葉。アーティスト同士の出会い、そして音楽を通じて世界中のリスナーと繋がることへの想いが込められている。
SARUKANI
KAJI、Kohey、RUSY の3人からなる世界No.1ビートボックスクルー。ビートボックスをルーツに持ちながら、ジャンルを越えたダンスポップミュージックを制作している。ライブでは重低音のビートが全身を揺さぶる圧倒的なステージを展開。世界大会「GRAND BEATBOX BATTLE 2023」でチャンピオンに輝き、スペインの人気番組『GOTTALENT ESPAÑA』で決勝3位を獲得するなど、グローバルな舞台で実績を積み重ねてきた。さらに、GMO SONIC、SUMMER SONICといった大型音楽フェスへ出演し、国内外の音楽シーンで注目を集めている。
Official HP: http://sarukani.net/
X: https://twitter.com/SarukaniBeatbox
Instagram: https://www.instagram.com/sarukanibeatbox/
YouTube: https://www.youtube.com/SARUKANI
TikTok: https://www.tiktok.com/@sarukanibeatbox
みきまりあ
2001年生まれ。東京都出身。シンガーソングライター。2019年、アコースティック・セッション・ユニット“ぷらそにか”に加入。2021年、クリエイター・ツミキと“NOMELON NOLEMON”を結成。2024年4月、ぷらそにかを卒業。
透き通る歌声と表現力の高さからボーカリストとしての評価も高く、MAISONdesや水槽とコラボをするなど国内外から注目を集めている。
X: https://x.com/_m_panda
Instagram: https://www.instagram.com/_m_panda__
TikTok: https://www.tiktok.com/@_m_panda_
NOMELON NOLEMON公式サイト: https://www.sonymusic.co.jp/PR/NOMELONNOLEMON/(https://www.sonymusic.co.jp/PR/NOMELONNOLEMON/)