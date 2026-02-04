SARUKANI、New EP『EPISODE 777』配信リリース。タイトル曲はNOMELON NOLEMON・みきまりあフューチャリング。

株式会社Global Growth

ビートボックスクルー・SARUKANIのNew EP『EPISODE 777』が本日より配信リリースを開始しました。新体制となった6月より制作してきた4曲が収録。

タイトル曲は、本作よりスタートするフューチャリングシリーズ『arigato.』第一弾・SARUKANI arigato. みきまりあ「キャパオーバー」。現代社会を生きる若手社員にフォーカスを当て、「キャパオーバー」な日々のストレスを、テクノのリズムに乗せ軽快でキャッチーにまとめあげた。作詞はSARUKANIメンバーのRUSY、トラックプロデュースを同じくメンバーのKoheyが手がけている。

2月20日(金)にZepp DiverCityで開催されるSARUKANI ONEMAN LIVE『777 -THREE SEVEN-』には“みきまりあ(NOMELON NOLEMON)”の客演も決定しており、本作を引っ提げた、エンターテイメントなショーが期待される。

リリース情報

2026年2月4日(水)

SARUKANI New EP『EPISODE 777』

https://orcd.co/srkn_episode777

▼収録曲

1. 777

2. キャパオーバー (SARUKANI arigato. みきまりあ)

3. ZUN CHA

4. CROWN

ライブ情報

SARUKANI ONEMAN LIVE

『777 -THREE SEVEN-』

日程：2026年2月20日(金)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

開場/開演：18:00/19:00

ゲスト出演：

みきまりあ(NOMELON NOLEMON)

And more...

チケット：

https://eplus.jp/sarukani/

フューチャリングシリーズ・arigato.

インストゥルメンタルを基盤とするビートボックスという音楽文化を活かし、世界各国のアーティストをfeat.に迎え入れ楽曲を制作・発表する。シリーズ名「arigato.」は、日本語で「感謝」を意味する言葉。アーティスト同士の出会い、そして音楽を通じて世界中のリスナーと繋がることへの想いが込められている。

SARUKANI

KAJI、Kohey、RUSY の3人からなる世界No.1ビートボックスクルー。ビートボックスをルーツに持ちながら、ジャンルを越えたダンスポップミュージックを制作している。ライブでは重低音のビートが全身を揺さぶる圧倒的なステージを展開。世界大会「GRAND BEATBOX BATTLE 2023」でチャンピオンに輝き、スペインの人気番組『GOTTALENT ESPAÑA』で決勝3位を獲得するなど、グローバルな舞台で実績を積み重ねてきた。さらに、GMO SONIC、SUMMER SONICといった大型音楽フェスへ出演し、国内外の音楽シーンで注目を集めている。

Official HP: http://sarukani.net/

X: https://twitter.com/SarukaniBeatbox

Instagram: https://www.instagram.com/sarukanibeatbox/

YouTube: https://www.youtube.com/SARUKANI

TikTok: https://www.tiktok.com/@sarukanibeatbox

みきまりあ

2001年生まれ。東京都出身。シンガーソングライター。2019年、アコースティック・セッション・ユニット“ぷらそにか”に加入。2021年、クリエイター・ツミキと“NOMELON NOLEMON”を結成。2024年4月、ぷらそにかを卒業。

透き通る歌声と表現力の高さからボーカリストとしての評価も高く、MAISONdesや水槽とコラボをするなど国内外から注目を集めている。

X: https://x.com/_m_panda

Instagram: https://www.instagram.com/_m_panda__

TikTok: https://www.tiktok.com/@_m_panda_

NOMELON NOLEMON公式サイト: https://www.sonymusic.co.jp/PR/NOMELONNOLEMON/(https://www.sonymusic.co.jp/PR/NOMELONNOLEMON/)