【DMM 地方創生】50万人が訪れる「河津桜まつり」の渋滞を、AIカメラで緩和へ！駐車場の混雑可視化システムを初導入。

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は地方創生事業（DMM 地方創生）において、静岡県河津町（町長：大川良樹、以下「河津町」）の河津桜まつり会場に、混雑緩和を目的としたAIカメラを2026年2月7日（土）より導入することをお知らせいたします。

■取り組みの背景

DMMは、河津町と令和5年度から総務省が推進する「地域活性化起業人制度」に関する協定を締結し、シティプロモーションや地域DXの強化等に努めてまいりました。

河津町では、毎年河津桜の開花に合わせて、国内外から50～60万人ほどの観光客が訪れます。しかし、マイカーによる来場が集中し、駐車場へのアクセスや混雑状況が現地に行かないと分からないため、周辺を回遊する車両が増え、より混雑してしまうという課題がありました。

そこで、主要駐車場の混雑状況を予め把握できるよう、AIカメラによる検出とスマートフォン等から混雑状況の随時更新ができるシステムの初導入にいたりました。

■取り組み内容

河津桜まつり会場周辺の主要な駐車場5箇所（計約300台分）に計6台のAIカメラを設置、混雑状況を検知してリアルタイムでWebページへ配信します。あわせて、管理画面からの更新により、近隣駐車場20箇所（車：758台、バイク：100台）の混雑状況も提供します。

来訪者はスマートフォンやPCから、各駐車場の混雑状況をマップ上でリアルタイムに確認でき、次の行動に移りやすい状態を目指します。これにより、会場周辺の道路渋滞の軽減と駐車場の円滑な利用を実現し、会場付近の車両動線の最適化をサポートします。

混雑表示：「混雑」「やや混雑」「空きあり」の3段階で専用のマップ上に表示

対応言語：日本語

混雑状況配信URL:

https://vacan.com/area/kawazu-town/all/15?utm_source=press&utm_medium=web&utm_campaign=kawazu_sakura(https://vacan.com/area/kawazu-town/all/15?utm_source=press&utm_medium=web&utm_campaign=kawazu_sakura)

実施主体：河津町、合同会社DMM.com、株式会社バカン

※こちらはデモ画面のため、実際のイメージと異なる場合がございます。

■第36回「河津桜まつり」概要

日時：2026年2月7日（土）～2026年3月8日（日）

桜ライトアップ： 18:00～21:00

場所：静岡県賀茂郡河津町（河津川沿い桜並木ほか）

実施主体：河津町

河津町観光協会ホームページ：https://kawazuzakura.jp/

PDFパンフレット：https://kankou.town.kawazu.shizuoka.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dai36kaikawazusakuramatsuri202601.pdf

観光庁 オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業

■常設AIカメラと混雑可視化ソリューションについて

株式会社VACANの混雑可視化ソリューションは、混雑検知のエキスパートとして様々な検知手法を保有しているため、場所や設備、混雑のシチュエーションに合わせて最適なソリューションが選択できる点が河津桜まつりの様々な駐車場に対して最適と捉えました。

駐車場全体をカメラで俯瞰的に網羅したり、取得した画像データを解析して屋外を広範囲に網羅できる点と、エリアに別けた解析などの様々な活用方法の高さがあり、情報の提供スピードも早いことから継続してご利用頂けるものとなります。

・株式会社バカンホームページ

https://corp.vacan.com/company/about

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

#観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

・ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

