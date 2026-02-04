舌で感じる幸せ『無一物舌福（ぜっぷく）』がワンちゃん用でも登場！シンプルでやさしい毎日食べさせたいスティックタイプのおやつ

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、素材と水と米粉だけで作ったスティックタイプのワンちゃんのおやつ『愛犬用無一物舌福（ぜっぷく）』２種を発売します。

『無一物』シリーズは、素材と水と寒天などを使い素材の旨みを最大限に活かしたペットフード製品です。増粘剤・調味料・着色料・発色剤不使用で、かつレトルトパウチ製品のため、密封後の加圧加熱殺菌により、保存料・酸化防止剤を使用していません。

今回『無一物』シリーズから、スティックタイプのワンちゃんのおやつ「愛犬用無一物舌福（ぜっぷく）まぐろ」「愛犬用無一物舌福（ぜっぷく）鶏むね肉」を発売します。原材料は素材と水と米粉だけ！まぐろは低塩分の原料を使用し、ワンちゃんの健康に配慮しました。『無一物』シリーズのコンセプトをご支持いただいている飼い主様も多く、「愛犬用無一物舌福（ぜっぷく）」も『無一物』の名がつくとおり、素材の味をしっかり味わいつつ、米粉で粘度をしっかりと調整し、出しやすいのに垂れにくい、食べやすいのに汚れない“とろ～りペースト”に仕上げました。

犬用のスティックタイプのおやつは鶏肉が大半を占め、まぐろが主原料の製品はありません。また、増粘剤・調味料・着色料・発色剤不使用の製品も少なく、素材と水と米粉だけで作ったシンプルな仕様が飼い主様の愛犬の健康を願う思いに応える製品です。

『愛犬用無一物』シリーズも豊富な品揃え

『愛犬用無一物』シリーズは、素材と水と寒天だけで作ったワンちゃんのご飯シリーズです。良質なたんぱく質である魚ととり肉を使っています。また青魚を使ったタイプは、食べ応えのある具材が特長です。飼い主様の「ワンちゃんの健康を考えた食事」をお手伝いする豊富な製品ラインアップを取り揃えています。

パッケージの柴犬は漫画「世界の終わりに柴犬と」（著：石原雄/KADOKAWA刊）のハルさんを起用しています。（(C)石原 雄/柴犬大好き倶楽部）

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10547/table/69_1_1597a3dd35f52438dc323351d862cf48.jpg?v=202602040851 ]

※「無一物」「舌福」「家族品質」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

