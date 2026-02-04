「戦略を実行できる組織づくりとは」と題して、（株）チームダイナミクス 代表取締役 人材育成・組織開発コンサルタント／エグゼクティブコーチ 三浦 将氏によるセミナーを2026年3月23日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

戦略を実行できる組織づくりとは

～なぜ正しい戦略ほど現場で止まるのか～

株式会社チームダイナミクス 代表取締役

人材育成・組織開発コンサルタント／エグゼクティブコーチ

三浦 将 氏

２０２６年３月２３日（月） 午後１時～５時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

■リーダーの育成と組織の強化を図りたい経営者、人事責任者

■チームづくりに悩むリーダー/マネージャー

＜こんな方のためのセミナーです＞

・戦略や方針を出しても、現場の行動が変わらないと感じている。

・戦略と組織を連動する方法を知りたい。

・管理職によって、チームの動きに大きな差が出ている課題がある。

・管理だけでなく、リーダーシップを発揮できるリーダーを育成したい。

・忙しさは増しているのに、なぜか前に進んでいる実感がない。

・方針は示しているはずなのに、現場では「なぜそうなる？」という出来事が起き続ける。

・会議は多いのに、意思決定は曖昧で、実行は遅い。

そんな違和感を抱えながら、日々を走り続けている経営者やマネージャーは少なくありません。そうした状態は、従業員個人の能力や、やる気の問題ではありません。焦点を当てるのは、「戦略と組織が、なぜ噛み合わなくなるのか」という構造の問題。これまで世の中には、戦略論と組織論、それぞれ優れた知見が数多く存在してきました。しかし現場では、「戦略は正しいはずなのに、動かない」、「打ち手の実行への気運が上がらず、成果につながらない」というズレが、繰り返し起きています。

その原因は、戦略と人の内側の動きが、別々に扱われてきたことにあります。戦略は紙の上で完成しても、それを実行するのは、迷い・恐れ・思考のクセを持った「人」です。この“翻訳と接続”が設計されていなければ、どれほど正しい戦略も現場では止まります。戦略が動かない原因は、戦略自体ではなく、戦略と人の行動をつなぐ設計にあるのです。

本セミナーの講師である三浦将氏は、人材育成・組織開発コンサルトでエグゼクティブコーチでもあり、2026年2月に自身15冊目となる新刊「戦略と組織づくりの教科書」を上梓。コンサルタント視点の「外側の設計（戦略・意思決定・仕組み）」と、エグゼクティブコーチ視点の「内側の設計（思考の前提・感情・無意識のブレーキ）」この両方を扱いながら、戦略が行動として立ち上がるメカニズムを解き明かします。

さらには、「戦略と組織を連動させることができる、”両利きのリーダー”になるためにはどうしたらいいか？」という、リーダー育成に強いインパクトを持つ面についても、詳しくお伝えします。

＜このセミナーで期待できる効果＞

・戦略が進まない理由を構造で説明できる

・リーダーとして、何を変えれば現場が動くのかが明確になる

・「戦略」×「組織づくり」の“両利きのリーダー”になるための

要諦が分かる

・自社に持ち帰り、最初に整えるべき点が決まる

１．なぜ戦略が現場で止まるのか

２．戦略が動かない組織に共通する3つの分断

※自社の状況を整理する簡単なワークあり

３．戦略を人の行動に翻訳するリーダーの仕事

４．リーダーシップを発揮するための「能力化」の秘訣

５．「両利きのリーダー」になるための設計図

６．質疑応答／名刺交換

※一部内容は変更される可能性があります。

※受講者全員に著書

『エグゼクティブコーチが教える「戦略」と「組織づくり」の教科書』

（クロスメディア・パブリッシング、2026年2月刊）を進呈

・ライブ／アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に

書籍をご送付致します。

・開催日直前にお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性が

ございますことを、予めご了承ください。

