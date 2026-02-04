SBI、電通グループ、シンプレクス・ホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、ソフトバンク、大学研究者等が登壇

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

～産官学・実務者が集結し、AI・Web3等の “実装フェーズ” を議論～

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：各務貴仁）が企画・運営協力を行う大規模カンファレンス 「Digital Space Conference 2026（以下、DSC2026）」 を、2026年2月17日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催します。

DSC2026は、AI・Web3・量子コンピューター等の先端技術を単なる研究・実験段階にとどめることなく、実際の社会やビジネスへどのように実装していくかを議論することを目的としたカンファレンスです。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、分野を横断した実務者が一堂に会し、制度・産業・技術の接点を多角的に捉えながら、実装に向けた課題と可能性を共有します。

このたび、本カンファレンスにおいて、21名の登壇スピーカーが決定しましたのでお知らせします。なお、スピーカーは今後も順次追加予定であり、最新情報は随時お知らせします。

未来の社会構造から逆算する、「実装フェーズ」がわかるカンファレンス

近年、生成AIやWeb3といった先端技術は急速に進展する一方で、

「将来、社会や産業はどのような構造へ向かうのか」

「その未来を見据え、今どのような打ち手を講じるべきか」といった、中長期視点に立った実践的な議論は、十分に行われているとは言えません。

DSC2026では、こうした課題意識を踏まえ、未来の社会構造や価値循環の在り方を起点に、そこから現在の意思決定や技術実装を逆算する“バックキャスティング型”のアプローチを重視します。政策・制度設計の視点、金融・産業における実装事例、スタートアップの挑戦を横断的に取り上げることで、参加者が自社・自組織に持ち帰り、次の一手につなげられる新たな示唆や実践的な気づきを提供します。

構想から実行へ、制度設計や実装戦略を語るセッション

Vision2045の提言を起点に、主権AIクラウド（ソブリンAI）やデジタル金融、メタバース、デジタルツイン、AI実装といった個別技術を横断的に捉え、先端技術が社会・産業の基盤としてどのように組み込まれていくのかを議論します。政策、金融、産業、価値循環の視点を接続することで、構想段階にとどまらない「実装の前提条件」や実務上の課題を浮き彫りにし、ネクスト・アクションにつながる提言を行います。

＜登壇スピーカー一覧＞

北尾 吉孝

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

代表理事

朝倉 智也

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

代表取締役社長

磯和 啓雄

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

執行役専務 グループCDIO

杉村 太蔵

元衆議院議員

田中 渓

元ゴールドマン・サックス投資部門共同統括／現在投資会社 責任者

丹波 廣寅

ソフトバンク株式会社 執行役員

次世代技術開発本部 本部長

石原 良樹

株式会社電通グループ

グローバル・チーフ・ストラテジー・オフィサー

吉田 健太郎

株式会社電通 未来事業創研

ファウンダー

阿野 基貴

株式会社電通総研

技術統括本部 クロスイノベーション本部長

小林 大介

株式会社電通デジタル

AIトランスフォーメーション部門長

三浦 和夫

シンプレクス株式会社

エグゼクティブプリンシパル

加藤 諒

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

事務局長

山本 龍彦

慶應義塾大学

大学院法務研究科 教授

加藤 シルビア

元TBSアナウンサー

栄藤 稔

大阪大学

教授

矢端 謙介

株式会社日本政策投資銀行 執行役員（情報企画担当）

情報企画部長

設楽 悠介

株式会社幻冬舎（あたらしい経済）

編集長

金子 玲介

小説家

谷垣 洸哉

株式会社トレードワークス

コンサルティング部 部長

松原 高司

株式会社Perception Quantum

代表取締役

田中 もも

慶應義塾大学

法学部 法律学科

＜開催概要＞

開催日：2026年2月17日（火）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム （東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階）

主催：一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

企画・運営協力：株式会社CoinPost

公式サイト： https://jdsef.or.jp/event/dsc

＜参加方法＞

イベント公式サイトより事前参加登録を受け付けています。ご登録は無料です。

https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket

＜Digital Space Conference 開催の背景＞

Digital Space Conferenceは、デジタル空間における新たな経済と社会のあり方を問い続けてきました。第4回となる2026年は、「未来を考え、今日を切り拓く」 をテーマに、構想から実装へと進む転換点を捉えます。

▼過去の開催テーマ

2023年：「我々は、デジタル空間に新しい経済を築けるか？」

2024年：「生成AI・Web3・リアルとバーチャルの融合による価値創出」

2025年：「次世代を見据えた技術と社会の関係性の多角的議論」

■ ご取材・イベント協賛に関するお問い合わせ

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

Digital Space Conference 2026 運営事務局

E-mail：dsc@coinpost.jp