株式会社Plan・Do・See

日本及び世界46拠点の主要都市でホテル・レストラン・ウェディング等の事業を展開する株式会社Plan・Do・See（本社：東京都港区麻布台、代表取締役社長：浅葉 翔平）は、フロンティア・マネジメント株式会社（本社：東京都港区六本木、代表取締役：大西 正一郎）の連結子会社で共同投資家であるフロンティア・キャピタル株式会社（本社：東京都港区六本木、代表取締役：大西 正一郎、以下「FCI」）とともに、株式会社ティ・エ・エス及びそのグループ会社であるティ・エ・エスホールディングス株式会社（以下「ティ・エ・エスホールディングス」）、TAS Global Holdings Pte. Ltd.（以下「TAS」）、ならびにそのグループ会社である株式会社ティ・エ・エスおよびティ・エ・エスホールディングス株式会社（以下、総称して「TASグループ」）との資本業務提携を2026年2月4日（水）付で実施することをお知らせいたします。

本資本業務提携は、Plan・Do・SeeとFCIが新たに設立した「FCI1投資事業有限責任組合」を通じて実施します。提携を通じて、旅行業界の発展や地域経済の活性化に貢献していくことを目指して参ります。

■業務提携の背景

当社は、国内外のホテル・レストラン・ウェディング事業を通じて、その場所にしかないストーリーを大切にしながら、お客さまと従業員双方にとって価値ある場所の創造に取り組んでまいりました。

一方、TASグループは、「旅の感動を、すべての人に」を理念に、東南アジアを中心とした世界50カ国以上の訪日旅行客に向けて、団体旅行・インセンティブ旅行等のツアー企画・手配を展開しています。東京・箱根・富士山・京都・大阪といったいわゆる「ゴールデンルート」に加え、地方の日本文化や伝統に触れるツアーの企画・実施を通じて、地方創生にも寄与するなど、現地顧客との強固な取引基盤と信頼を築き、訪日観光客が日本を満喫できるツアープランの提供等をしてきました。

この度、Plan・Do・Seeが培ってきたおもてなしへの知見と、フロンティア・マネジメントグループの経営支援のノウハウを活用し、TASグループの皆様と一体となって事業を推進することで、旅の感動をより確かな体験として磨き上げ、インバウンド市場におけるさらなる価値創出、ひいては旅行業界の発展と地域経済の活性化に貢献することを目指し、本資本業務提携に至りました。

■今後の展望

本資本業務提携を通じて、「おもてなし業界のトップメゾン」としてこれまで磨いてきた「日本・世界の素敵な場所に、街の価値を上げ、関わる人すべてが誇りを持てる最高に心地良い空間を作り、進化させ続けていく」というビジョンのよりいっそうの体現を図るとともに、旅行の企画段階から滞在体験の提供に至るまで、一貫した価値創出に取り組んでまいります。

また、共同投資家であるFCIは、フロンティア・マネジメントグループ各社と連携し、経営改善に関する知見、豊富な経営人材、各種ネットワーク等を提供することで、TASグループの持続的な成長と企業価値の向上を支援してまいります。

■ティ・エ・エスホールディングス株式会社概要

名称 ：ティ・エ・エスホールディングス株式会社

所在地 ：東京都中央区銀座7-17-1

代表者の役職・氏名：代表取締役 堀越 康夫 / 取締役社長 友瀬 貴也

事業内容 ：子会社の経営管理

■TAS 概要

名称 ：TAS Global Holdings Pte. Ltd.

所在地 ：51 Bras Basah Road, #06-01, Lazada One, Singapore 189554

代表者の役職・氏名：代表取締役 堀越 康夫 / 取締役社長 友瀬 貴也

事業内容 ：訪日旅行客に対するツアーの企画、手配等

ホームページ ：http://www.tas-holdings.com/

■株式会社ティ・エ・エス 概要

名称 ：株式会社ティ・エ・エス

所在地 ：東京都中央区銀座7-17-1

代表者の役職・氏名：代表取締役 堀越 康夫 / 取締役社長 友瀬 貴也

事業内容 ：訪日旅行客に対するツアーの企画、手配等

ホームページ ：https://tas-japan.net/jp/

■フロンティア・マネジメント株式会社 概要

会社名 ：フロンティア・マネジメント株式会社

代表者 ：代表取締役会長（ＣＥＯ） 大西 正一郎

本社所在地 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

事業内容 ：経営コンサルティング事業、経営執行支援事業、M&Aアドバイザリー事業、

再生支援事業、投資事業

URL ：https://www.frontier-mgmt.com/

■フロンティア・キャピタル株式会社 概要

会社名 ：フロンティア・キャピタル株式会社

代表者 ：代表取締役社長 CEO兼COO 大西 正一郎

本社所在地 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー43階

事業内容 ：投資先の長期的・持続的な企業価値向上を目的とした投資・

経営執行金融機関や事業会社等との共同投資ファンドの組成・運営

URL ：https://frontier-cptl.com/

■株式会社Plan・Do・See 概要

日本及び世界46拠点の主要都市でホテル、レストラン、ウェディング事業を国内外に展開。任天堂旧本社社屋と建築家・安藤忠雄氏設計監修の新建築が融合したホテル「丸福樓（京都市）」、青山ベルコモンズ跡地に生まれたホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL（東京青山）」、「ORIENTAL HOTEL（神戸市）」、「Southwest Grand Hotel（那覇市）」など、その地域の特性を活かし、街の価値を上げ、「おもてなし業界のトップメゾン」として、関わる人すべてが誇りを持てるような心地よい空間を作り進化させ続けることを目指している。

会社名 ：株式会社Plan・Do・See

代表者 ：代表取締役社長 CEO 浅葉 翔平

所在地 ：東京都港区

設立 ：1993年

事業内容 ：ホテル・レストラン・ウェディング事業の企画・運営

国内外におけるホスピタリティ事業のプロデュース

URL ：https://plandosee.co.jp