─ 未来を切り拓くビジネススキル ─ウェールズ大学MBAプログラム卒業生が明かすキャリアの秘訣2026年2月21日（土）オンラインセミナーを開催

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、ヒューマンアカデミービジネススクール「ウェールズ大学トリニティセントデイビッドMBAプログラム」において、卒業生によるMBA説明会を毎月開催しています。この取り組みは2023年12月から開始し、キャリアアップやキャリアチェンジを目指すビジネスパーソンに向けて継続的に実施しております。

2026年に入り第2回目となる今回は、MBAの知見と学び続ける姿勢を武器に、外資系コンサルティングファームの人材育成・開発職への転職を実現された卒業生が登壇し、キャリアチェンジの成功秘話と、現在の業務においてMBAでの学びをどのように活用されているのかなど、経験談を語ります。

【本件のポイント】

●企業活動の激変に伴い、マネジメント力や経営スキルの重要性が増し、MBAの学習ニーズが高まっている

●ウェールズ大学トリニティセントデイビッドMBAプログラムでは、卒業生の実例を交えたイベントを通じて、MBA取得によるリアルなキャリア展開を紹介

●MBAの学びが現在の業務や今後のキャリアにどう活かされるか共有

【背景】

人生100年時代を迎え、キャリアにおける「マルチステージの人生」と「幅広い選択肢」が浸透しています。同時に、テクノロジーの進化により企業活動の可能性や自由度が激変し、組織の力を最大限に生かすマネジメント力やコラボレーション力、経営スキルも重要視されています。この背景から、MBAの学習ニーズが高まり、文部科学省が発表した系統別在籍者数から推定すると、日本では年間約2,500人がMBAを取得しています。この度、当社では、MBA取得をお考えの方あるいはスキルアップを目指す方を対象に、リアルな声を聴ける場として、本イベントを開催いたします。

【開催概要】

日 程：2026年2月21日（土）

時 間：12:00～13:30

参加費：無料

形式：オンライン参加

【登壇者紹介】

船木優子 様

外資系コンサルティングファーム

人材育成・開発職

MBAの取得後、外資系コンサルティングファームのL&D（人材育成・開発）部門へ転職。現在は、経営戦略と直結し、組織文化に即した差別化された人材育成戦略の策定に従事。

卒業生セミナーについては、キャリアアップやキャリアチェンジを実現したいビジネスパーソンに、実践的で自分事として活かせる情報を提供したいと考えております。次回は、2026年3月の開催を予定しております。

【これまでの開催レポート】

■ウェールズ大学トリニティセントデイビッドMBAプログラムについて https://mba.athuman.com/

ヒューマンアカデミーでは、英国国立ウェールズ大学トリニティセントデイビッドから認証を受けたMBAプログラムを運営しています。当プログラムは厚生労働省の専門実践教育訓練給付金制度の対象講座として認定されています。一定の条件を満たすことで受講費用の最大80％（上限128万円）の給付を受けることが可能です。これにより、仕事を続けながら土曜日のオンライン講義で学べる本プログラムの経済的負担が大幅に軽減され、日本にいながらにしてグローバルスタンダードな海外MBA取得の機会がより身近になりました。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

