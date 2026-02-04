お風呂が面倒だと感じている人は33％　面倒の要因は「浴室の掃除」と「冬場の寒さ」

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「お風呂に関する調査（2026年）」を実施しました。2月6日は「お風呂の日」ですが、普段の入浴状況はどのようになっているのでしょうか。今回は「お風呂に対する気持ちと入浴頻度」「普段のお風呂にかかる時間」「お風呂について良いと思うこと」「お風呂の時間を有意義・快適にするために行っていること」「お風呂について面倒だと感じること」について聴取しました。





■調査結果

お風呂に入るのが「好き」は66.9％で、「好きで毎日入っている」は52.5％。一方、「面倒」と感じているのは33.1％。

年代が低いほどお風呂を面倒に感じていて、20～30代は特に高い。＜図1＞

身体を洗ったり、お湯につかる時間も含めたお風呂にかかる平均時間は「10～19分」が最も多く、次いで「20～29分」。7割の人がお風呂にかかる時間は30分未満。＜図2＞

お風呂の良さは「身体が温まる」「身体を清潔に保てる」がTOP2。

上位項目は年代が上がるにつれて高い。20代では「身体を清潔に保てる」「リラックスできる」「体の疲れ・緊張がほぐれる」が2割台と低い。＜図3＞

有意義・快適なお風呂の時間にするために、「何もしない・何も考えずボーッとする」が29.2%と最多。

20代では他年代と比べ、「浴室をできるだけキレイにしておく」が低い。＜図4＞

最も面倒に感じているのは、「浴室の掃除」「冬場の脱衣所が寒いこと」が3割台、「排水口の掃除」「入浴後に髪を乾かすこと」が2割半ばで上位。 ＜図5＞

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年1月30日（金）～2月1日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

