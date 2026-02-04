【エムディー株式会社】立地分析AIツール「gleasin（グリーシン）」のウェビナーを2/20初開催

エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、最新のAIテクノロジーと精緻な顧客データを活用し、収益最大化の出店戦略を実現する、立地分析AIツール「gleasin（グリーシン）」のウェビナーを2026年2月20日に初開催いたします。

■セミナー概要

・テーマ

「売上はどこまで予測できるのか？ データ×AIで変わる新店・既存店の意思決定」

～データ活用の最前線と実践ノウハウを事例で解説～

・開催日時

2026年2月20日（金）10:00-10:45

※終了時間は前後する可能性がございます

・開催形式

オンライン（Zoomウェビナー）

・参加費

無料

・申し込み方法

以下のURLからお申込みください。

https://43dxa.share-na2.hsforms.com/2tlW2alLcSPC0y_xrd9GsDA

多くの企業では、立地選定や既存店の売上改善において、未だに属人的な経験値や勘に依存した意思決定が行われています。しかし、データとAIを組み合わせることで、売上の見通しを科学的に立てる基盤が急速に整いつつあります。本ウェビナーは、そうした潮流を踏まえ、出店を検討する全ての方が即座に活用できる具体的な方法論を提示します。

・こんな方におすすめ

データに基づいた意思決定を組織で実践したい店舗経営者や出店責任者

店舗開発、新規出店の根拠を強化したい実務担当者

既存店売上の変動要因を科学的に解明したいマーケティング担当者

データ×AIによる予測モデル導入のメリットや実務プロセスを知りたい方

・講師

エムディー株式会社 gleasin営業部 高橋 充樹

新卒で総合人材会社に入社し、派遣事業部にて法人営業を担当。新規開拓を中心に業務委託や中途採用と絡めた横断的な営業を経験。

現在はgleasin営業部にて新規企業に対してのSaaS営業に従事。

■会社概要

社名： エムディー株式会社

代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人

本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F

設立： 2018年10月1日（創業：2003年）

事業内容：

クリニック開業・経営コンサルティング

メディカルモール開発・運営

承継・M＆Aコンサルティング

立地戦略コンサルティング

AIソリューション・プロダクト開発

SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売

URL： https://emdi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711