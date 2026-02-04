香港の元気寿司・千両が100店舗を突破

株式会社Genki Global Dining Concepts

レストランチェーンの運営を手がける株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表取締役 社長執行役員 藤尾益造）は、香港で展開する「元気寿司」および「千両」の店舗数が、合計100店舗に到達したことをお知らせします。1995年の香港進出以来、現地の食文化やニーズに寄り添った店舗展開を進めてきた結果、複数ブランドによる展開が実を結び、香港の外食市場において確かなポジションを築いてきました。本件は、当社のアジア展開における重要な節目となります。

「私たちは、まごころ込めた一皿で、豊かで楽しい時間（ひととき）を提供し、世界中を“元気”にします」という企業理念のもと、当社は今後も日本の寿司文化を世界に広め、現地のお客さまに喜びと笑顔をお届けしてまいります。

Genki Sushi MegaBox店の外観

■100店舗目となったGenki Sushi MegaBox店

今回100店舗目となったのは、2026年1月20日に香港・九龍湾エリアにオープンした「Genki Sushi MegaBox店」です。商業施設MegaBox内に位置し、近隣のオフィスワーカーやファミリー層を中心に、幅広い客層の来店を見込んでいます。これまで培ってきたオペレーションと品質を活かし、地域に根ざした店舗として展開してまいります。

Genki Sushi MegaBox店の商品１.

■背景・ストーリー

香港で根付いた回転寿司、30年の歩みが100店舗へ

1968年に栃木県宇都宮市で誕生した元気寿司は、回転寿司という新たな飲食モデルを確立し、1995年に香港へ進出しました。香港ではフランチャイズ方式を採用し、アドミラルティの遠東金融中心に第１号店を開業。以降、現地パートナーとの緊密な協業のもと、香港の食文化や消費スタイルに即した店舗運営を重ね、ブランドの定着を図ってまいりました。

2005年には、当社のプレミアムブランドである「千両（sen-ryo）」が香港IFC Mallに初出店しました。鮮度と品質を重視したコンセプトが支持を集め、元気寿司とともに、フランチャイズ展開を通じて香港全域における店舗網の拡充を進めております。

こうした長年の取り組みの積み重ねにより、2024年時点で香港における店舗数は90店舗を超える規模へと成長しました。そして、第1号店の開業から約30年を経た2026年１月２０日、元気寿司・千両の両ブランド合計で実稼働100店舗目の開業を達成しました。本件は、当社および現地パートナーにとって、香港市場における歩みを象徴する重要な節目となります。

元気寿司 82店舗 ／ 千両 18店舗 （※2026年1月時点の情報）

Genki Sushi MegaBox店の内観

■今後の展開

当社は、香港市場を長期にわたり事業基盤を築いてきた重要な地域の一つと位置づけております。今後もフランチャイズ方式による安定的な店舗運営を通じて、各ブランドの価値向上と持続的な事業展開に努めてまいります。

Genki Sushi MegaBox店の商品２.

■店舗概要

店舗名：Genki Sushi MegaBox店

所在地：Unit 7, G/F, MegaBox,38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, HK

電話番号：＋852-2361-6388

営業時間：11:30～22:00

定休日：なし

席数：109席（テーブル17卓、カウンター23席）

会計方法：現金、各種クレジットカード・電子マネー

URL：https://order.genkisushi.com.hk/

■会社概要

会社名：株式会社Genki Global Dining Concepts （東証スタンダード 証券コード：9828）

所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー19階

創業：1968年12月12日

会社設立：1979年 7月26日

代表者：代表取締役社長執行役員 藤尾 益造

事業内容：レストランチェーンの経営

会社HP：https://www.genki-gdc.co.jp

企業理念：私たちは、まごころ込めた一皿で、豊かで楽しい時間（ひととき）を提供し、世界中を“元気”にします