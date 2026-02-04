令和7年度 箕面矯正展「刑務所作業製品展示即売会」を開催します！
社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会
前年度の会場の様子
主な商品は、木工製品（整理タンス・民芸タンスなど家具類および小物製品）、洋裁製品（そばがら枕・エプロンなど）、革製品（紳士靴・婦人靴・バックなど）、石けん類及び印刷類などです。
イベントチラシ
箪笥や机などの家具もあります
前年度の会場の様子
第75回社会を明るくする運動 箕面矯正展「刑務所作業製品展示即売会」を開催します。
日時：2月27日（金）～28日（土） 10時～16時 （最終日は15時まで）
※土曜日はC駐車場が利用が出来ませんのでご注意ください。
場所：箕面市立市民会館 全館（箕面市西小路4-6-1）
主な商品は、木工製品（整理タンス・民芸タンスなど家具類および小物製品）、洋裁製品（そばがら枕・エプロンなど）、革製品（紳士靴・婦人靴・バックなど）、石けん類及び印刷類などです。
刑務所作業製品とは全国の受刑者が社会復帰に備え、丹精こめて制作した商品です。
皆様の買い物が社会復帰の応援となりますので、ご協力をお願いします。
※本製品の売り上げの一部は、犯罪被害者支援団体の活動に役立てられます。
イベントチラシ
箪笥や机などの家具もあります