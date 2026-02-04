令和7年度 箕面矯正展「刑務所作業製品展示即売会」を開催します！

写真拡大 (全3枚)

前年度の会場の様子

第75回社会を明るくする運動　箕面矯正展「刑務所作業製品展示即売会」を開催します。



日時：2月27日（金）～28日（土）　10時～16時　（最終日は15時まで）


　　　※土曜日はC駐車場が利用が出来ませんのでご注意ください。


場所：箕面市立市民会館　全館（箕面市西小路4-6-1）



　主な商品は、木工製品（整理タンス・民芸タンスなど家具類および小物製品）、洋裁製品（そばがら枕・エプロンなど）、革製品（紳士靴・婦人靴・バックなど）、石けん類及び印刷類などです。
刑務所作業製品とは全国の受刑者が社会復帰に備え、丹精こめて制作した商品です。


皆様の買い物が社会復帰の応援となりますので、ご協力をお願いします。


※本製品の売り上げの一部は、犯罪被害者支援団体の活動に役立てられます。



イベントチラシ


箪笥や机などの家具もあります