【活動レポート】バスケットボール寄贈式を実施

株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックスは、1月31日(土)にブレックスアリーナ宇都宮にて、持続可能な開発目標（SDGs）に取り組むプロジェクト「BREX with（ブレックス ウィズ）」の活動の一環として、「宇都宮ブレックス with ニチガス バスケットボール寄贈活動」のバスケットボール寄贈式を実施しました。

本活動では、ブレックスのオフィシャルスポンサーである日本瓦斯株式会社(ニチガス)が BREX withの活動に協賛し、栃木県内のミニバスクラブ10クラブにバスケットボールを5球ずつ寄贈しました。

BREX with(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)

ブレックスでは地域や社会から愛されるチームであり続けられるよう、ファン、スポンサー、自治体、メディアをはじめとした地域の皆さまと連携しながら、よりよい社会の実現に向けて、ブレックスとしてできることに全力で取り組んでいきます。

BREX with 特設ページはこちら(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)