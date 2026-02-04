サイバーリンク、写真編集ソフト「PhotoDirector」にチャットで編集機能を追加

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、写真編集ソフト「PhotoDirector 365」において、チャット形式で画像を編集できる「チャットで編集」機能を追加しました。

■ 「チャットで編集」機能

写真をアップロードし、チャット形式で行いたい編集内容を入力するだけで、写真を自動編集できる機能です。





空の色の変更や不要な要素の削除など、幅広い編集に対応しています。また、写真をアップロードした段階で AI で写真を解析しておすすめの提案をしてくれる機能も搭載されています。提案された内容によっては、クレジットの消費がされないものもあるので、気軽に試してみることができます。編集に十分な時間が取れない場合や、実現したい加工方法が分からない場合でも、直感的な操作で簡単に写真編集を行うことができます。

▲画像に合わせた提案をしてくれます。提案の際、クレジットマークがついていないものは、クレジットを消費せずに編集できます。

※上記の「チャットで編集」機能のご利用にはクレジットが必要です。1回チャットを送るごとに2クレジット消費します。 ただし、PhotoDirector 365をご契約いただくと、毎月100クレジットのボーナスが付与されるため、クレジットを別途購入しなくてもこれらの機能をご利用いただけます。

＜PhotoDirector 365 価格＞

12 か月プラン \7,480 / 年

1 か月プラン \1,800 / 月

PhotoDirector のサイトはこちら

https://jp.cyberlink.com/products/photodirector-photo-editing-software-365/overview_ja_JP.html

サイバーリンク公式ブログ

動画編集・写真編集のノウハウをお届け。YouTube や SNS 投稿、ビジネス等に役に立つ編集の基礎や、一歩進んだテクニックをご紹介しています。

https://jp.cyberlink.com/blog

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

