NFT漫画プロジェクト in アフリカ・Zaif INO特設サイトおよびクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、日本での漫画出版を目指す

当社の子会社で審査制NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部および株式会社実業之日本デジタルと協業し、アフリカの若き漫画家３人が日本で漫画家デビューに挑む『NFT漫画プロジェクト in アフリカ』を推進しています。このプロジェクトにおいて、本日 2026年2月4日（水）より、ジンバブエ出身の作家 wimpy nine（ウィンピー・ナイン）氏 の出版応援プロジェクトの支援者募集受付を開始しましたのでお知らせいたします。

支援は Zaif INO特設サイト（NFTプラン） と クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」（クラファンプラン） の2つの方法で受け付けております。

詳細は以下をご覧ください。

サイトごとに選べる応援スタイル

本プロジェクトでは、皆様に応援方法をお選びいただけるよう、Zaif INO特設サイトとCAMPFIREで異なる「応援プラン」と「返礼品（リターン）」をご用意いたしました。

１．CAMPFIRE（クラファンプラン）

書籍の先行購読権や、漫画のエンドクレジットへの名前掲載、本プロジェクトのために新たに描き下ろしたイラストなど、王道のクラウドファンディング形式で親しみやすいリターンを中心に構成

しています。

さらに、書籍／プロジェクトページ／広報物への企業名掲載など、企業向けのスポンサープランもご用意しております。

また、CAMPFIREでは、支援者の皆様と一緒に階段を登っていく「ステップアップ方式」を採用しております。

● CAMPFIRE：ステップアップ方式

ファーストステップ｜電子書籍の出版

まずはここを目標に資金調達を実施します。大手電子書店をはじめ約200のオンラインストアでの販売を目指します。

セカンドステップ｜紙書籍の出版

ファーストステップの達成状況により、後発的に「紙書籍出版応援プロジェクト」を開始予定です。全国の書店での単行本販売を目指します。

▶ CAMPFIRE プロジェクトページへ(https://camp-fire.jp/projects/923114/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)

CAMPFIREとは

インターネットを通して、クリエイターが自身の活動や夢を発信し、その想いに共感した人から資金を募ることができるプラットフォームです。NFTやブロックチェーンの専門知識がなくても、一般的なオンラインショッピングのような感覚で手軽に応援（支援）に参加できるのが特徴です。

▶ CAMPFIRE(https://camp-fire.jp/)

２. Zaif INO（NFTプラン）

ブロックチェーン技術を活用した「NFT」としてのデジタルイラストの保有や、NFT保有者限定コミュニティへの参加など、デジタル資産としての価値や新しい体験を楽しみたい方におすすめです。

また、NFT保有者には出版が実現した際のリターンとして、漫画の販売に応じた印税還元もあり、投資の側面も兼ね備えた応援プランをお選びいただけます。

▶ Zaif INO wimpy nine 特設ページへ(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-africa-no2/)

出版を目指す作家・作品について

wimpy nine氏は、アフリカの民話や超自然的な世界観、登場人物の感情に寄り添う表現に惹かれ創作を続けているジンバブエ出身の若手マンガ家・ストーリーテラーです。幼少期に日本のマンガやアニメと出会ったことをきっかけにマンガを描く道を志し、高校時代から友人のために短編コミックを描き続けた経験が現在の表現の土台となっています。

自身の文化や幼い頃に聞いた神話、そして自身の感情を作品に込めて、愛と勇気が困難を乗り越える力になることを伝えたいと語っています。

作家や作品の詳細については、CAMPFIREおよびZaif INOの特設サイトで詳しく紹介しています。さらに、作品の冒頭を無料で読むことができる試し読みも掲載しておりますので、ぜひサイトをご覧ください。

wimpy nine

（ウィンピー・ナイン）

若きストーリーテラー



ジンバブエ出身の若きストーリーテラー。日本の漫画スタイルを取り入れつつ、アフリカ特有の伝承や超自然的な要素を融合させた作風が特徴。”愛する人のために、どこまで犠牲を払えるのか”という重厚なテーマに挑む。



作品：『Ngano - Dead Shaman -』

妻を守るために命を落とした主人公は、死後、不死のシャーマンとして蘇る選択を迫られる。生者と死者の境界で繰り広げられる、魂の救済と戦いの物語。

▶ CAMPFIRE プロジェクトページへ(https://camp-fire.jp/projects/923114/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)

▶ Zaif INO wimpy nine 特設ページへ(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-africa-no2/)

スケジュールと支援者募集開始日時

本プロジェクトは、クラウドファンディングサイトCAMPFIREとNFT販売を行うZaif INO特設サイトで支援者の募集スケジュールが異なります。

各サイトのスケジュールについては、以下の表をご確認ください。

※以下のスケジュールは状況により変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97511/table/335_1_2b81a0d193cc977966cb542f2d416c4e.jpg?v=202602040851 ]

*1 CAMPFIREでは、まず「電子書籍出版」を目標にスタートし、後発的に「紙書籍出版」の支援募集を開始いたします。募集期間等の詳細は追ってお知らせいたします。

※Tash氏のCAMPFIREページにつきましても、順次公開してまいります。

アフリカの若きクリエイターが日本で漫画の出版に挑戦するこのプロジェクトは、夢を支援すると同時に文化交流に繋がる取り組みです。wimpy nine氏が描くダークファンタジー『Ngano』を日本の読者に届けるために、皆さまからの温かいご支援を心よりお待ちしております。

Zaif INOとCAMPFIREのどちらからでも応援いただけますので、ぜひそれぞれのページをご覧の上、ご参加ください。

