『SUIT SELECT × Samantha Thavasa』多田梨音さん・竹下優名さんが着まわす(ハート)入学式におすすめ「ジャンパースカート」が新登場

株式会社コナカ

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）がリアルスーツをコンセプトに展開している「SUIT SELECT（スーツセレクト）」は、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（本社：東京都港区、代表取締役社長：古屋幸二）とのコラボプロジェクト、『SUIT SELECT × Samantha Thavasa』の企画により誕生した「ジャンパースカート」を2026年2月7日（土）より発売します。

今シーズンは、多田梨音さん、竹下優名さんをイメージキャラクターとして迎え、入学・卒業などの「ハレの日」の新しい着こなしを提案いたします。

■入学式・入社式の「ハレの日」は、ドラマティックに可愛くスタートしたい(ハート)

そんな女の子の始まりの日にかけるときめく想いを「ジャンパースカート」が後押しします。ボリュームたっぷりなふんわりフレアスカートのシルエットが、動くたびに揺れてドラマティックで華やかなムードを演出します。素材はお手入れしやすいマシンウォッシャブル対応で、しわになりにくく日常使いでも安心です。また、オケージョンシーンからカジュアルな通学シーンまで幅広く着回しが楽しめます。

ブラックスーツのジャケットやボトムと同じ生地を採用し、ジャケットを羽織ればきちんとしたシーンでもしっかり見えて上品な印象が演出できます。パンツスーツやスカートスーツにプラスして新たに加わった、新しいブラックスーツのスタイルは必見です。

特設サイト：https://www.suit-select.com/samantha-1st/

SPECIAL MOVIE：https://youtu.be/1XdLjHkmx04

■商品概要「ジャンパースカート」

価格：20,900円（税込）

素材：ポリエステ55％、ウール40％、ポリウレタン5％

（共生地でジャケット・タイトスカート・パンツを展開）

機能：タテヨコ2WAYストレッチ・マシンウォッシャブル

デザイン：フレアシルエット

サイズ：S・M・L・LL

カラー：ブラック

※一部の店舗ではお取り扱いをしていません。詳細は店舗に直接ご確認ください。

■着回しアレンジ例

Samantha Thavasa

■公式サイト:https://www.samantha.co.jp/company/

※商品の販売は、全国のSUIT SELECT店舗、ならびにSUIT SELECT オンラインショップのみとなります。

『SUIT SELECT』とは…

選ぶ・着る・楽しむをテーマに佐藤可士和氏に総合監修された、「合理的に選ぶこと」と「楽しく選ぶこと」が全く矛盾しないことを証明する、スーツの新しい買い方そのものをデザインしたショップです。

●SUIT SELECT 店舗一覧：https://www.suit-select.com/shop-list/

●公式サイト: https://www.suit-select.com/

●公式オンラインショップ: https://www.suit-select.jp/

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52832/table/196_1_e8bf2eed421de3ffeea7cd63aec2393d.jpg?v=202602040421 ]