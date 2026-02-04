人気施設の入場券や体験プランが20％OFF！「EX旅先予約　春の大セール」を開催

東海旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社およびJR東海ツアーズは、春のおでかけシーズンに向けて、スマートEX・エクスプレス予約会員向けサービス「EX旅先予約」において、「EX旅先予約 春の大セール」を2026年2月4日（水）から開催します。関東・中部・東海・関西など、東海道新幹線沿線各地の人気観光施設の入場券や体験プログラムを対象に、20％割引となる会員限定クーポンを配布します。

本セールでは、東京スカイツリー(R)やハルカス３００（展望台）といった話題の観光施設をはじめ、５５１蓬莱や季節のアフタヌーンティーなど、旅の楽しみを広げる多彩な観光コンテンツをラインアップ。日帰りのおでかけから週末の小旅行まで、春ならではの旅先体験をおトクに楽しめる機会を提供します。

「EX旅先予約 春の大セール」概要

EX旅先予約 春の大セール メインビジュアル

◆キャンペーン名

EX旅先予約 春の大セール

◆販売期間

2026年2月4日（水）～3月31日（火）

（※対象出発期間も上記と同じです）

◆特設ページ

https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/ex/springsale/

◆対象商品

全ての観光コンテンツ （※一部対象外のコンテンツもございます）

◆割引内容

対象商品が20%OFF

◆購入方法

「EX旅先予約」サイトから、春の20%OFFクーポンを適用してご購入ください。

クーポン適用方法イメージ

＜クーポンの適用方法＞

１.ご希望のプランを選択

２.割引クーポンを適用

３.おトクに購入！

※購入には「スマートEX」会員の登録または「エクスプレス予約」会員への入会が必要です（「LINEからEX」会員は対象外です）。登録・入会方法の詳細はホームページ（https://jr-central.co.jp/ex/）をご覧ください。

※クーポンの適用方法など、詳しくは特設ページ（https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/ex/springsale/）をご覧ください。

＜注目の20%OFFセール対象コンテンツ一例＞

◆この春行きたい、定番から話題の人気観光スポット

東京スカイツリー(R)東京スカイツリー(R) セット入場券＋「SKYTREE CAFE 350」利用券

2,600円 ⇒ 2,080円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4018H07/plans/4018H07-C010861-M012514/detail?lang=ja東京タワー東京タワー ワンドリンク付きメインデッキ入場券

1,880円 ⇒ 1,500円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4013H01/plans/4013H01-C012937-M014313/detail?lang=jaマクセルアクアパーク品川マクセルアクアパーク品川入場券 アトラクション体験付き

2,500円 ⇒ 2,000円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4013H04/plans/4013H04-C000095-M000183/detail?lang=jaリニア・鉄道館リニア・鉄道館 入館券

1,000円 ⇒ 800円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/5446K38/plans/5446K38-C000055-M000112/detail?lang=ja三島スカイウォーク三島スカイウォーク吊橋入場と500円（税込）利用券

1,500円～1,900円 ⇒ 1,200円～1,520円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4383H03/plans/4383H03-C010938-M012653/detail?lang=jaハルカス３００ハルカス３００（展望台） 大阪随一の観光名所！ハルカス３００（展望台）割引チケット

1,800円 ⇒ 1,440円（クーポン適用後の料金）

※中高生・小学生料金あり

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/6493H02/plans/6493H02-C018685-M020169/detail?lang=ja551蓬莱551蓬莱 人気メニューセット オリジナルコラボエコバッグ付き！

1,190円 ⇒ 950円（クーポン適用後の料金）

◆写真映えも楽しめる 春のご褒美グルメ

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/Z000345/plans/Z000345-C022606-M024256/detail?lang=ja丸の内ホテル ポム・ダダン＜丸の内ホテル＞ポム・ダダンアフタヌーンティー ～スパークリングワイン付～

6,000円～6,500円 ⇒ 4,800円～5,200円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4011M26/plans/4011M26-C024061-M025701/detail?lang=jaホテルニューグランド＜ホテルニューグランド＞ 苺のアフタヌーンティー

7,100円 ⇒ 5,680円（クーポン適用後の料金）

※画像は2/27までのメニューです。3月以降のメニューは詳細が決定次第、掲載いたします。

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4238M19/plans?lang=ja状元樓＜状元樓＞【中華街でいただく上海料理】北京ダックコース 1ドリンク付き<全12品のフルコース>

7,700円 ⇒ 6,160円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4238G47/plans/4238G47-C023467-M025018/detail?lang=ja食彩あら川丸平三嶋大社徒歩1分 築140年の商家で味わう 三島名物「上うな重」プラン

4,378円 ⇒ 3,498円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4383M06/plans/4383M06-C011354-M012938/detail?lang=jaひつまぶし稲生平日限定・座席確約で楽しむ ひつまぶしセット（わらび餅付き）

4,170円～5,080円 ⇒ 3,330円～4,060円（クーポン適用後の料金）

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/5446M08/plans?lang=ja大阪マリオット都ホテル＜大阪マリオット都ホテル＞ランチブッフェ/ディナーブッフェ

5,100円～6,460円 ⇒ 4,080円～5,160円（クーポン適用後の料金）

※大人おひとりさまの料金です。

※画像は2/28までのメニューです。3月以降のメニューは詳細が決定次第、掲載いたします。

詳細を見る :https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/6493M02/plans?lang=ja

「EX旅先予約」とは

「EX旅先予約」は、スマートEX・エクスプレス予約会員向けに、観光施設の入場券や体験プログラムなどの観光コンテンツを事前に購入できるサービスです。旅先での現地体験を中心に、おでかけをより便利でおトクに楽しめます。

※本セールの主催は東海旅客鉄道株式会社です。セール内容について施設へ直接の問い合わせはご遠慮ください。

※セール内容や価格、対象コンテンツについては、予告なく変更する場合があります。

※すでにご予約済の商品には、クーポンは利用いただけません。

※完売または販売を取りやめた場合は、遷移先でプランが表示されません。