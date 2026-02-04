AI議事録サービス「ibisScribe」がAI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026議事録作成AI部門でグランプリを受賞
世界累計5億ダウンロード※のモバイルペイントアプリ「ibisPaint（アイビスペイント）」を開発・運営する株式会社アイビス（東証グロース、証券コード：9343）は、当社が提供するAI議事録サービス「ibisScribe（アイビススクライブ）」が、AIプロダクトに特化した国内最大級のAIポータルサイトAIsmiley選定の「AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026」の議事録作成AI部門において、グランプリを受賞したことをお知らせいたします。
※ 2025年12月末日時点
＜AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026とは＞
「AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026」は、AIsmileyが2024年11月～2025年12月の独自データを分析し、優れたAIプロダクトを部門別に選出したランキングです。業務効率化・生成AI・RAG・チャットボットなどの各分野において、ビジネス現場での高い実用性と導入効果が認められた価値あるAIサービスが選出されています。
当社のAI議事録ツール「ibisScribe」は、初期費用・基本料金が不要で、1ユーザーから導入できる手軽さを強みに、高精度な文字起こし・話者認識・AI要約に加え、電子帳簿保存法に対応したストレージ機能を一体で提供する点が高く評価されました。こうしたコストパフォーマンスの高さと、業務プロセス全体を支える多機能性が支持を集め、このたびの「議事録作成AI部門グランプリ」受賞につながりました。
AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026：https://aismiley.co.jp/ai-products-trend-2026/
製品について
＜ibisScribe概要＞
「ibisScribe」は、最新のAI音声認識技術とAI自動要約生成技術により自動で会議の記録を残すことができるAI議事録サービスです。アプリのインストールやBotの追加は不要で、Webブラウザからすぐに利用可能。1アカウント月額660円（税込）から利用でき、議事録作成にかかる業務負担を大幅に軽減します。
＜ibisScribeサービス仕様＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15594/table/73_1_4017c0a11b7d8ecc258588bb04e7ef52.jpg?v=202602040421 ]
「ibisScribe」をご利用の方は、追加料金なしで当社のAIクラウドサービス「ibisWorks（アイビスワークス）」も併せてご利用いただけます。製品グループのクラウドストレージサービス「ibisStorage（アイビスストレージ）」で会議データや議事録ファイルの保存・社内共有にもご活用いただけます。
＜ibisWorksサービスについて＞
「ibisWorks」は、ゼロトラストセキュリティ対応の法人向けAIクラウドサービスです。AI議事録、AI-OCR対応電子帳簿保存、クラウドストレージなどの機能で業務効率向上をサポートします。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15594/table/73_2_0ad15b0a70ae45bfe113e064d075214d.jpg?v=202602040421 ]
株式会社アイビスについて
株式会社アイビスは、モバイルに精通した高度な技術のエキスパート集団です。
モバイル無双で世界中に“ワォ！”を創り続けるというミッションのもと、自社の技術を地球の裏側まで届けるべく、ビジネスをグローバルに展開しております。
会社名 ：株式会社アイビス
本社所在地 ：東京都中央区八丁堀一丁目5番1号
代表取締役社長：神谷 栄治
事業内容 ：モバイルペイントアプリ「ibisPaint」の開発／運営、及び受託開発／IT技術者派遣
設立 ： 2000年5月11日
上場市場 ：東京証券取引所グロース市場（証券コード9343）
URL ：https://www.ibis.ne.jp/