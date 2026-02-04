AI議事録サービス「ibisScribe」がAI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026議事録作成AI部門でグランプリを受賞

株式会社アイビス

世界累計5億ダウンロード※のモバイルペイントアプリ「ibisPaint（アイビスペイント）」を開発・運営する株式会社アイビス（東証グロース、証券コード：9343）は、当社が提供するAI議事録サービス「ibisScribe（アイビススクライブ）」が、AIプロダクトに特化した国内最大級のAIポータルサイトAIsmiley選定の「AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026」の議事録作成AI部門において、グランプリを受賞したことをお知らせいたします。


※ 2025年12月末日時点




＜AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026とは＞


「AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026」は、AIsmileyが2024年11月～2025年12月の独自データを分析し、優れたAIプロダクトを部門別に選出したランキングです。業務効率化・生成AI・RAG・チャットボットなどの各分野において、ビジネス現場での高い実用性と導入効果が認められた価値あるAIサービスが選出されています。



当社のAI議事録ツール「ibisScribe」は、初期費用・基本料金が不要で、1ユーザーから導入できる手軽さを強みに、高精度な文字起こし・話者認識・AI要約に加え、電子帳簿保存法に対応したストレージ機能を一体で提供する点が高く評価されました。こうしたコストパフォーマンスの高さと、業務プロセス全体を支える多機能性が支持を集め、このたびの「議事録作成AI部門グランプリ」受賞につながりました。



AI PRODUCTS NEXT AI TREND 2026：https://aismiley.co.jp/ai-products-trend-2026/


製品について


＜ibisScribe概要＞







「ibisScribe」は、最新のAI音声認識技術とAI自動要約生成技術により自動で会議の記録を残すことができるAI議事録サービスです。アプリのインストールやBotの追加は不要で、Webブラウザからすぐに利用可能。1アカウント月額660円（税込）から利用でき、議事録作成にかかる業務負担を大幅に軽減します。



＜ibisScribeサービス仕様＞


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15594/table/73_1_4017c0a11b7d8ecc258588bb04e7ef52.jpg?v=202602040421 ]

「ibisScribe」をご利用の方は、追加料金なしで当社のAIクラウドサービス「ibisWorks（アイビスワークス）」も併せてご利用いただけます。製品グループのクラウドストレージサービス「ibisStorage（アイビスストレージ）」で会議データや議事録ファイルの保存・社内共有にもご活用いただけます。



＜ibisWorksサービスについて＞







「ibisWorks」は、ゼロトラストセキュリティ対応の法人向けAIクラウドサービスです。AI議事録、AI-OCR対応電子帳簿保存、クラウドストレージなどの機能で業務効率向上をサポートします。


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15594/table/73_2_0ad15b0a70ae45bfe113e064d075214d.jpg?v=202602040421 ]

株式会社アイビスについて


株式会社アイビスは、モバイルに精通した高度な技術のエキスパート集団です。


モバイル無双で世界中に“ワォ！”を創り続けるというミッションのもと、自社の技術を地球の裏側まで届けるべく、ビジネスをグローバルに展開しております。







会社名　　　　：株式会社アイビス


本社所在地　　：東京都中央区八丁堀一丁目5番1号


代表取締役社長：神谷 栄治


事業内容　　　：モバイルペイントアプリ「ibisPaint」の開発／運営、及び受託開発／IT技術者派遣


設立　　　　　： 2000年5月11日


上場市場　　　：東京証券取引所グロース市場（証券コード9343）


URL　 　　　　：https://www.ibis.ne.jp/