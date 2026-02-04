TalentXのAI採用MAサービス「MyTalent」、SMS配信機能をリリース

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、AI採用MAサービス「MyTalent」に「SMS（ショートメッセージサービス）配信機能」を実装したことをお知らせいたします。

「MyTalent」は、過去応募者、選考辞退者、イベント参加者、リファラルなど、企業と候補者のあらゆる接点をタレントプールで一元管理するサービスです。AIとオートメーションを活用し中長期的かつ適切なタイミングでアプローチを行うことで、持続可能な採用活動を実現します。本機能の実装により、SMSを主な連絡手段としている候補者や、重要な連絡が候補者に届かない・気づかないといった状況を解決し、個別に最適化されたコミュニケーションが可能になります。確実で細やかな対応による候補者体験向上につながり、企業の採用成果の向上に寄与します。

■幅広い候補者層へ、最適なタイミングと見せ方で情報を届けられる「SMS」の価値

近年、多様な年齢層・職種で転職活動が活発化するとともに、候補者への連絡手段も多様化しています。タレントプール採用では、一人ひとりの意向やタイミングに合わせた「個別最適化したアプローチ」が不可欠です。当社調査によると、過去に不採用となった、あるいは辞退した企業へ再度応募する理由として「自分のことをよくわかってくれている（＝自分に合わせた連絡をくれている）」という回答が47.9%（※1）を占めており、個別に合わせた選考体験の提供が採用成果に直結することがわかります。その一方、従来のメールのみのアプローチでは、他社のスカウトメールなどに埋もれてしまい、候補者が情報を見落とすことによる機会損失のリスクがありました。

SMSは、個人の携帯電話番号に紐づく到達率の高いチャネルです。メール以外の手段をメインとする候補者層も含め、多様な背景を持つ候補者との接点を維持します。プッシュ通知により他の情報に埋もれることなく高い開封率で情報が届くため、より円滑な候補者体験の実現と、それによる応募数の増加につながります。

（※1 出典 TalentX「タレント・アクイジション実態調査vol.1」）

■「SMS配信機能」の主な特長と導入メリット

「MyTalent」管理画面上でSMS配信が完結できることで、採用担当者の送信作業を効率化し、候補者の状況（TPO）に合わせた連絡で、信頼性の高い候補者体験を創出します。

- 候補者体験を踏まえた柔軟な配信パターン「メールとSMSの両方」を同時配信して返信率を最大化させる設定や、重要な連絡を「SMSのみ」で端的に連絡する設定など、状況に応じた使い分けが可能です。- テンプレート・変数活用による「脱・手入力」と「再現性」の向上携帯端末で一件ずつ打ち込んでいた手入力の工数を大幅に削減。候補者名などを自動挿入できるテンプレートを活用することで、メール配信同様の操作性で、チーム全体が効率的かつ均一なクオリティで運用できます。- 即時性の高いプッシュ通知による離脱防止スマートフォンのホーム画面に直接届くプッシュ通知により、日程調整のリマインドや緊急連絡など、スピードが求められる場面で特に効果を発揮し、選考辞退や離脱を防ぎます。

■AI採用MAサービス「MyTalent」について

「MyTalent」は、これまで可視化されてこなかった「選考に至る前の候補者」や「選考後の候補者」との関係性を資産として蓄積・活用し、新たなタレントアクイジション市場の創出を推進しています。候補者の転職意向が高まったタイミングをAIで検知し、パーソナライズされた情報を自動配信するなど、持続的な採用マーケティングを実現します。

直近では、AIが過去の不採用候補者を再分析し、他職種での適性を自動でサジェストする機能をリリース。例えばセールス職でお見送りとなった候補者が、カスタマーサクセスなどの別職種で再提案されるなど、「誰に、いつ、どの求人を届けるべきか」をAIが提案し、採用活動の精度とスピードを同時に高める価値を提供しています。

（サービスサイト：https://mytalent.jp/crm/）

■マーケティングの視点でHRを変革する採用DX プラットフォーム「Myシリーズ」

「Myシリーズ」は、AIとテクノロジーの力で企業の採用活動をマーケティングへと変革する採用DXプラットフォームです。業界や企業規模を問わず、簡単にリファラル採用を導入・活性化できるリファラル採用サービス「MyRefer」、過去につながりのあった採用候補者データを蓄積し、AIを活用してアプローチを自動化するAI採用MAサービス「MyTalent」、そしてノーコードで自社の採用メディアやコンテンツを制作できる採用ブランディングサービス「MyBrand」を、ひとつのIDでシームレスに利用可能とし、採用マーケティングを一気通貫で支援します。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp