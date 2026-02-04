【極秘公開】スタッフのカメラロール流出！？展 ～あの動物の「素顔」は、もっと面白い。～SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMOREで２月９日（月）より写真パネル展開催
アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）と、SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMOREは、２０２６年２月９日（月）から２月１４日（土）までの６日間、ホテルロビーにて写真パネル展『【極秘公開】スタッフのカメラロール流出！？展 ～あの動物の「素顔」は、もっと面白い。～』を共同開催いたします。展示されるのは、飼育スタッフだからこそ捉えることができた、動物たちの「クスッと笑える独特の表情やポーズ」「反則級にカワイイ姿」など、厳選された約２０点の写真パネルです 。 宿泊される皆様や地域住民の方々に、普段パーク内ではなかなか見ることのできない動物たちの「素顔」をお届けします 。
■開催概要
タイトル：『【極秘公開】スタッフのカメラロール流出！？展～あ
の動物の「素顔」は、もっと面白い。～ 』
開催期間：２０２６年２月９日（月）～２月１４日（土） 計６日
間
開催場所： SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE
（ホテルシーモア）ロビー
入場料 ： 無料
対 象 ： 宿泊者、観光客、地域住民の皆様（宿泊以外の方も自由にご覧いただけます。）
内 容 ：１.写真パネル展示 動物たちの「素顔」を捉えた約２０枚を展示予定。
２.【２月１３日（金） 限定開催】飼育スタッフ特別レクチャー「ペンギンたちの知られざる
表情」
飼育スタッフだけが知る、ペンギンたちの意外な行動やしぐさ、その理由を詳しく解説し
ます。ペンギンの羽、卵殻のタッチコーナーもございます。
実施時間：午後５時００分～午後５時３０分
■SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMOREについて
宿泊しなくても楽しめる「KEY TERRACE」という場所
SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMOREは、宿泊をされていない方でも自由に立ち寄り、滞在を楽しめる“開かれたリゾート”です。
館内では、本展示の鑑賞にあわせて、
海を望む足湯テラス
レストラン・カフェでの食事利用
日帰りでの温泉入浴
などもご利用いただけます。
白浜観光の合間に、またアドベンチャーワールドの前後に、気軽に立ち寄れる“もうひとつの目的地”として、KEY TERRACEならではの滞在体験をお楽しみください。
SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE（総支配人：林 英紀 様）
URL ：https://www.keyterrace.co.jp/
所在地：〒６４９-２２１１ 和歌山県西牟婁郡白浜町１８２１
Tel ：０７３９-４３-１０００
アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」
アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。
SDGsについて
SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。