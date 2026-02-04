【極秘公開】スタッフのカメラロール流出！？展 ～あの動物の「素顔」は、もっと面白い。～SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMOREで２月９日（月）より写真パネル展開催

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）と、SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMOREは、２０２６年２月９日（月）から２月１４日（土）までの６日間、ホテルロビーにて写真パネル展『【極秘公開】スタッフのカメラロール流出！？展 ～あの動物の「素顔」は、もっと面白い。～』を共同開催いたします。展示されるのは、飼育スタッフだからこそ捉えることができた、動物たちの「クスッと笑える独特の表情やポーズ」「反則級にカワイイ姿」など、厳選された約２０点の写真パネルです 。 宿泊される皆様や地域住民の方々に、普段パーク内ではなかなか見ることのできない動物たちの「素顔」をお届けします 。

■開催概要

タイトル：『【極秘公開】スタッフのカメラロール流出！？展～あ

の動物の「素顔」は、もっと面白い。～ 』

開催期間：２０２６年２月９日（月）～２月１４日（土） 計６日

間

開催場所： SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE

（ホテルシーモア）ロビー

入場料 ： 無料

対 象 ： 宿泊者、観光客、地域住民の皆様（宿泊以外の方も自由にご覧いただけます。）

内 容 ：１.写真パネル展示 動物たちの「素顔」を捉えた約２０枚を展示予定。

２.【２月１３日（金） 限定開催】飼育スタッフ特別レクチャー「ペンギンたちの知られざる

表情」

飼育スタッフだけが知る、ペンギンたちの意外な行動やしぐさ、その理由を詳しく解説し

ます。ペンギンの羽、卵殻のタッチコーナーもございます。

実施時間：午後５時００分～午後５時３０分

■SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMOREについて

宿泊しなくても楽しめる「KEY TERRACE」という場所

SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMOREは、宿泊をされていない方でも自由に立ち寄り、滞在を楽しめる“開かれたリゾート”です。

館内では、本展示の鑑賞にあわせて、

海を望む足湯テラス

レストラン・カフェでの食事利用

日帰りでの温泉入浴

などもご利用いただけます。

白浜観光の合間に、またアドベンチャーワールドの前後に、気軽に立ち寄れる“もうひとつの目的地”として、KEY TERRACEならではの滞在体験をお楽しみください。

SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE（総支配人：林 英紀 様）

URL ：https://www.keyterrace.co.jp/

所在地：〒６４９-２２１１ 和歌山県西牟婁郡白浜町１８２１

Tel ：０７３９-４３-１０００

