LX DESIGN、スパークル・うるる・エンジェル投資家より資金調達

学校と複業で先生をしたい外部人材をつなぐ『複業先生(R)』を提供する株式会社LX DESIGN (本社：東京都千代田区、以下当社、代表取締役Co-CEO：金谷 智・竹中 紳治) は、2025年9月に発表した「社会まるごと“TEAM学校”」を新ブランドメッセージに掲げ、学校を社会全体で支える仕組みへとさらに進化するため、スパークル・うるる・エンジェル投資家より資金調達を実施しましたことをお知らせします。

◆資金調達の背景とブランドメッセージへの接続

授業、保護者対応、事務作業、地域連携──

当社はこの課題に向き合い、学校の先生だけでは難しい学びを外部人材と共につくる「複業先生(R)︎」を提供してきました。「社会まるごと“TEAM学校”」とは、教育を学校という“組織”だけに閉じず、社会全体で担うインフラとして再設計するというLX DESIGNの意思表示です。

単発の出前授業ではなく、外部人材・地域・企業・自治体がチームとして学校にかかわり、授業づくりから学校経営の伴走までを支援していきたいと考えております。当社はこの資金調達を機に、これまで新たな人材循環の創出とテクノロジーを繋ぐ取り組み、地域活性を推進してきた皆様とともに、外部人材を円滑に教育現場に提供するための開発、組織開発支援、学校経営の伴走支援など、「先生を支援する会社」から「学校をチームで支える文化をつくる会社」へと役割を拡張してまいります。

◆各社のコメント

スパークル株式会社 代表取締役 福留 秀基 氏 コメント

学校と社会の境界を溶かしていくLX DESIGNの挑戦に参画できることを大変嬉しく思います。

教員不足や働き方改革という深刻な社会課題に対し、外部人材の活用を通じて教育の質向上と、現場の負担軽減の両立に挑む彼らの姿勢は、まさに次世代の教育インフラを創るものです。

スパークルは、この複業先生(R)のモデルが東北をはじめとする地域により深く実装されることで、子供たちの可能性が広がり、持続可能な教育環境が構築されると確信しています。

金谷さん達チームと共に、新しい学びの形を共創していけることを楽しみにしています。

ともに良い日本を作りましょう。

株式会社うるる 代表取締役社長CEO 星 知也 氏 コメント

日本の労働力不足が今後さらに深刻化することが予測される中、教育現場においても教員の人材不足や業務過多といった課題が顕在化しています。それらの課題は年々複雑化しており、学校の外にある知見や経験をどう活かすかが、今後ますます重要になると感じています。

LX DESIGNは、教育と社会をつなぎながら、多様な人材が教育に関われる仕組みを実装してきた企業です。その実行力と現場に根ざした姿勢に、長期的な可能性を感じ、今回の出資を決定しました。

うるるは、当社が提唱する「埋蔵労働力資産」の創出・活用につながる企業との協働や、マイノリティ出資を通じた支援を推進する取り組み「ULURU IMPACT BASE」の一環として、LX DESIGNの価値ある挑戦を力強く応援します。今後も、志を同じくするパートナー企業とともに、日本社会における「埋蔵労働力資産」の創出・活用をさらに推進してまいります。

株式会社LIFULL 地方創生統括部長付 兼 LIFULL Agri Loop事業部長 筒井 敬三 氏 コメント

金谷社長とは6年来のお付き合いになります。公教育という、多くの人が「変えられない」と挑戦を諦めてきた分野で、諦めずにチャレンジを続けてきた姿勢に、長く敬意を抱いてきました。『複業先生』は、業務過多な学校・教員の負荷を軽減し、生徒にはキャリア教育や探究学習の機会を届け、副業で教えたい社会人には自身の経験を活かす場を提供する“三方よし”のサービスです。現場への深い理解と、粘り強く前に進み続ける胆力を併せ持つLX DESIGNの挑戦に共感し、この度、応援団の一員としてご一緒することを決めました。

◆株式会社LX DESIGN 代表取締役Co-CEO 金谷 智 コメント

この度、うるる社・スパークル社はじめ、新たな応援団の皆様をお迎えし、ご連携を始めることができ、心強く感じています！

特に、東北地域や働き方改革、地域創生に向き合ってこられた皆様とのご連携によって、人材循環を創出してまいります。

"複業先生(R)︎"事業は6年目に入り、"社会まるごとTEAM学校"を新たなブランドメッセージに掲げ、経営体制をアップデートしました。

また、昨年は、創業当初から取り組みたいと考えていた教員のセカンドキャリア支援や民間企業から学校教育へのキャリアチェンジなど、学校内外の人材流動性を高めることを目指した人材紹介事業も始めることができました。

関わっていただく皆様にお力添えをいただきながら、世界中の教員が持続可能かつ幸せにその使命に尽くせるよう、今年もチーム・コミュニティ一同、学びを深めてまいります。

◆新ブランドメッセージ：「社会まるごと“TEAM学校”」

～チームで学びをつくり、チームで子どもに向き合う文化をつくる～ について

単発の“出前授業”から、学校経営の伴走まで──。

「社会まるごと“TEAM学校”」は、先生も子どもたちも、一人ではなくチームで学び・育つ環境をつくることを目指す新たな旗印です。

チームで学びをつくり、チームで子どもに向き合う文化を、教育現場と社会が一体となり創出します。

※ブランドブックはこちらから(https://drive.google.com/file/d/1NfjaCE_I2w2ctAr1hDsDvxo8u3L96Ylt/view?usp=sharing)ご覧いただけます

◆株式会社LX DESIGNについて

LX DESIGNは、テクノロジーとコミュニティの力で教育を共創する会社です。現在は、子どもたちが学校だけでなく地域やいままで関わったことのない大人たちと接し、自身の生き方（キャリア）を自ら切り拓いていけるようになることを目的に、学校の先生だけでは難しい授業を外部人材を講師に招いて授業を提供する『複業先生(R)︎』を運営しています。教育業界の革新から、すべての人が自分らしい人生をデザインできる世界を目指してまいります。

◆複業先生について

『複業先生(R)︎』は、LX DESIGNが運営する、教育現場が、教育にかかわりたい多様な外部人材に授業をお願いできる外部人材活用サービスです。

先生だけでは手が回りづらかったキャリア教育、探究学習・総合的な学習、プログラミング・グローバル・IT・起業教育・金融教育・性教育などの各領域において、外部人材の知見やネットワークを手軽に活用することができ、児童・生徒が社会とつながりながら学びを深める「社会に開かれた教育課程」を目指しています。

※複業先生：https://fukugyo-sensei.net/(https://fukugyo-sensei.net/)

【会社概要】

商号：株式会社LX DESIGN

代表：代表取締役Co-CEO 金谷智 竹中 紳治

本社所在地：東京都千代田区九段北1-6-6 リブ九段502

設立：2018年7月

事業内容：教育事業、コンサルティング事業等

URL：https://lxdesign.me/(https://lxdesign.me/)