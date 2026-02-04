世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」日本正式ローンチから1週間で登録ユーザー数25万を突破　App Store総合ランキング1位*を獲得

Too Good To Go Japan株式会社

世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Go（本社：デンマーク）の日本法人、Too Good To Go Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大尾嘉宏人、以下「Too Good To Go Japan」）は、日本での正式ローンチからわずか1週間で登録ユーザー数25万を突破し、App Storeにおいて総合ランキング1位*を獲得したことをお知らせします。また、Too Good To Goの利用をきっかけに、パートナー店舗を初めて訪れるユーザーも多く見られるなど、パートナー店舗における新規顧客との接点創出にもつながっています。Too Good To Goは、こうしたユーザーからの支持を背景に、国内の食品関連事業者との連携を広げながら、フードロス削減の取り組みを引き続き推進してまいります。

世界No.1*：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界No.1調査

・調査期間：2025年10月時点

・調査対象プラットフォーム：最大65か国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社

・調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査（自社調べ）

App Store総合ランキングで1位*：2026年1月30日時点

■パートナー店舗にとっての新たな選択肢としての Too Good To Go

「Too Good To Go」は、レストラン、カフェ、コンビニ、スーパーマーケット、ベーカリーなどの店舗で発生する、まだまだおいしく食べられる余った食品と、それをおトクに購入したいユーザーをアプリでつなぐフードロス削減アプリです。今後もエリアや業態を問わず、フードロス削減に取り組む飲食店・小売店のみなさまと、継続的にパートナーシップを築いていくことを目指しています。

参加のメリット

- 新規顧客およびリピーター獲得アプリユーザーの61%が、まだ行ったことのない店舗を選択し、92%が利用した店舗での再購入を希望しています。*1- 顧客単価アップアプリユーザーの41%が、サプライズバッグに加えて他の商品も同じ店舗で購入しています。*1- ブランド認知ユーザーの83%が、Too Good To Goに参加していることでブランドへの好感度が競合他社より高まります。*2- 業務効率アップ当社のアプリサービスによる迅速な日付チェックで従業員一人当たり1日1時間の節約が可能です。*3

*1 Too Good To Goマッチングプラットフォーム - アプリ内質問 24,613,459件（2025年2月13日更新）

*2 Too Good To Go 2022年調査、17市場の24,000人のユーザーを対象（2022年8月15日～9月20日の間にサプライズバッグを購入）

*3 大手小売業者でのパイロット実施中に得られた効果

パートナー登録はこちら ：https://www.toogoodtogo.com/ja/b2b/pr_inquiry

■Too Good To Go代表コメント

（Too Good To Go Japan株式会社 代表取締役 大尾嘉 宏人（おおおか ひろと） ）

「日本国内における正式ローンチ以降、ありがたいことに大変多くの反響をいただいております。時期は未定ですができるだけ早い段階でエリアを拡大し、多くの皆様にお届けしたいと考えております。Too Good To Goは地域の加盟店舗様によるご協力があって、初めて成立するサービスです。私たちと一緒にフードロス削減に取り組んでいただける飲食店・小売店の皆様からのご連絡を、心よりお待ちしております。」

■パートナー企業様からのコメント

※一部抜粋 ※50音順

OMUSUBI CAFE

開始後から、いつもの常連様に加えて、アプリを片手に初めて来店されるお客様が増えています。『今日は何が入っているかな？』と、宝探しのようなワクワク感を楽しんでいただけているようです。お得に楽しんでいただくと同時に、フードロス削減というポジティブなアクションを、お客様と一緒に広げていきたいです。

クリスピー・クリーム・ドーナツ(株式会社クリスピー・クリーム・ドーナツ)

これまで閉店後に廃棄せざるを得なかった商品を、お客様においしくお届けできるようになりました。アプリでの体験がきっかけとなり、新しいお客様との接点も生まれています。食品ロスを削減しながら新しいお客様との接点も作れる、店舗にとっても嬉しい取り組みです。

※利用可能店舗：エチカ池袋店、エトモ自由が丘店、小田急エース北館店、新宿東宝ビル店、明治神宮前メトロピア店、東京国際フォーラム店、池袋ショッピングパーク店、渋谷シネタワー店、玉川高島屋S・C店、西武新宿ペペ店

DREAM ON(株式会社DREAM ON)

開始直後から、アプリを見て初めてご来店されるお客様も増え、店頭での反響を実感しています。お得に楽しんでいただきながら、フードロス削減にもつながる取り組みとして、今後もより多くのお客様に広げていけるよう取り組みます。これまで廃棄していた商品を、おいしい形でお客様に届けられるようになり店舗としても手応えを感じています。

※利用可能店舗：Flour+Water 中目黒、Flour+Water 虎ノ門

NewDays(株式会社JR東日本クロスステーション)

サービス開始以降、多くのお客さまにご利用いただいており、食品ロス削減への関心の高さを改めて感じております。駅立地という利便性を活かし、帰宅時のわずかな隙間時間で、お得にフードロス削減に協力できるという価値を大切にしてまいります。今後もお客さまと共に、フードロス削減の輪を広げていきたいと考えております。

※利用可能店舗：池袋西口店、板橋店、エキュートエディション有楽町京橋口店、蒲田店、北千住店、サウスゲート新宿店、JR目黒MARCビル店、原宿店

ファミリーマート (株式会社ファミリーマート)

これまでは店舗にいらっしゃったお客さまにしかお知らせ出来なかった値下げ情報を、アプリを使用してお客様に届けることができるようになりました。アプリが来店動機の創出に繋がり、当店をご利用いただいていなかった新しいお客様との接点も生まれています。食品ロスおよび廃棄コストを削減しつつ、新しいお客様との接点も作れる、店舗にとっても嬉しい取り組みです。

※利用可能店舗：ムスブ田町店、メトロ外苑前店、東池袋明治通り店、池袋グリーン大通り店、池袋北口店、駒澤大学駅前店

■アプリ概要・ダウンロード

アプリ名： Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

■Too Good To Goについて

Too Good To Goは、余った食品に価値を見出し、フードロスのない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニーです。

欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2,000万を超える登録ユーザーと18万のパートナーとともに、世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開しています。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Groupなどが参加しています。

＜ビジョン・ミッション＞

Too Good To Goは、「フードロスのない社会を目指す（WE DREAM OF A PLANET WITH NO FOOD WASTE）」ことをビジョンとして掲げています。この実現に向け、「フードロス削減に共に立ち向かうすべての人々を支え、力を与える（INSPIRE AND EMPOWER EVERYONE TO FIGHT FOOD WASTE TOGETHER）」ことをミッションに、アプリの提供にとどまらず、消費者、店舗、そして社会全体を巻き込み、誰もが日常の中で簡単にフードロス削減というアクションに参加できる仕組みを作ることで、一人ひとりの小さな選択が大きな変化を生む未来を目指して活動しています。

■会社概要

会社名： Too Good To Go Japan株式会社

代表取締役： 大尾嘉 宏人

事業内容： フードロス削減アプリ「Too Good To Go」の運営

設立： 2015年（デンマーク本社）、2025年（日本法人）

