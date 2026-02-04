佐賀のブランドいちご「いちごさん」が表参道人気店とスイーツコラボ「いちごさんどう2026」2月1日（日曜日）より新たに2店舗がスタート

佐賀県

佐賀県は、佐賀のブランドいちご「いちごさん」と表参道のカフェ・レストラン12店舗がコラボレーションし、「いちごさん」メニューを提供する「いちごさんどう2026」を、2026年１月15日（木曜日）から、３月31日（火曜日）まで開催中です。

この度、２月１日（日曜日）より、新たに２店舗での「いちごさん」メニューの提供がスタートしました。

「いちごさんどう 2026」公式サイト :https://www.saga-ichigosan.jp/ichigosandou/

「いちごさんどう」は、表参道エリアの人気カフェ・レストランが、佐賀県のブランドいちご「いちごさん」を使用したオリジナルメニューを提供するカフェコラボ企画です。５周年を迎える「いちごさんどう2026」では、過去最多となる12店舗が参加し、スイーツやドリンクなど全17品のメニューを展開し、好評をいただいています。

２月１日（日曜日）からは、スパイラルカフェとi2 cafeの２店舗において「いちごさんどう」メニューがスタートします。

スパイラルカフェでは、「いちごさん」をふんだんに使用したパフェとロールケーキ、i2 cafeでは、大人気メニューのダッチベイビーに「いちごさん」を贅沢に使用し、チョコレートアイスを添えたメニューを展開します。

さらに「いちごさんどう」5周年特別企画として、2026年２月13日（金曜日）から２月15日（日曜日）までの３日間限定で、「いちごさん」を使用したアフタヌーンティーを楽しみながら都内の名所を巡る特別企画「いちごさんバス」の開催が決定、現在予約を受付中です。ぜひ「いちごさんどう」と合わせて、「いちごさんバス」でみずみずしい「いちごさん」を心ゆくまでお楽しみください。

「いちごさんバス」概要

「いちごさんどう」５周年特別企画「いちごさんバス」

2026年２月13日（金曜日）～２月15日（日曜日）

「いちごさん」デザインにラッピングしたロンドンバスに乗車し、「いちごさん」をふんだんに使用したアフタヌーンティーとともに、表参道や東京タワーなど、都内の人気スポットを巡る90分のバスツアーをお楽しみいただけます。

５周年特別企画「いちごさんバス」概要- 開催日2026年２月13日（金曜日）～15日（日曜日）- 運行時間１便目：11:00～12:30／２便目：13:00～14:30／３便目：15:00～16:30- 所要時間90分- 運行ルート表参道・国連大学前発着所 → 表参道 → 東京タワー周辺 → 国連大学前- 発着所表参道 国連大学前（東京都渋谷区神宮前５丁目53-70）- 料金\8,800/１名（税別） （０～３歳は無料です※お食事の提供はございません）- 申し込みURLhttps://www.afternoontea-bus-tour.com/booking

＜メニュー＞

スイーツ

・佐賀県産「いちごさん」

・ストロベリーチョコレートカヌレケーキ

・ハートキャラメルクッキータルト

・テディマカロン

セイボリー

・冬野菜とクスクスのサラダ仕立てイタリアンフランボワーズビネグレットソース

・チキンバロティーヌとシャリアピンマッシュポテトガーリックオニオンをまとって

・ハニーマスタードチキンブルスケッタ

・バターガーリックベーグル冬キャベツとジューシー厚切りベーコンのサンドウィッチ

※紅茶付き ※お土産付き（いちごさんオリジナルノベルティ、お菓子）

「いちごさんどう2026」2月スタート

スパイラルカフェ 2/1（日）～2/28（土）

佐賀県産"いちごさん" 使用 いちごさんどパフェ

単品：\1,650（税込） ランチデザートセット：\1,400（税込） ドリンク＆デザートセット：\1,400（税込）

いちごさんを使用した自家製のソース、ジェラート、チュイール等を盛り込んだ期間限定のパルフェ。いちごさんのフレッシュな香りと味わいを引き立てる様々な食感と味わいをグラスに閉じ込めました。

佐賀県産"いちごさん"使用 いちごさんどホワイトロール

単品：\1,350（税込） ランチデザートセット：\1,100（税込） ドリンク＆デザートセット：\1,100（税込）

卵白のみで焼き上げた軽やかな生地にいちごさんと白ワインジュレをさんどしたホワイトロール。いちごさんのフレッシュな味わいをお楽しみ頂けます。香り高いいちごさんの自家製コンフィチュールでお召し上がりください。

i2 cafe 2/1（日）～2/15（日）

佐賀県産"いちごさん"のダッチベイビー

Sサイズ：\2,000（税込）

スチームオーブンでじっくり焼き上げたシュー生地のような軽い仕上がりのダッチベイビーに佐賀県産いちごさんを贅沢に使用、i2 cafeでは初となるチョコレートアイスと合わせいちごさんの優しい甘さと酸味にチョコレートアイスの相性がよく、最後まで飽きずにお召し上がり頂けます。

「いちごさんどう2026」開催中店舗

Cafe Kitsune Aoyama 1/15（木）～2/15（日）

Mousse Matcha strawberry "Ichigosan from saga”

\1,000 （税込）

Cafe Madu 青山店 1/15（木）～2/15（日）

佐賀県産"いちごさん"のパフェ

\1,500 （税込）

GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE 青山店 1/15（木）～2/15（日）

佐賀県産“いちごさん”とマスカルポーネチーズアップルパイ

テイクアウト：\880（税込）/ 1カット

イートイン：\1,500（税込）※ドリンクセット販売のみ（単品販売なし）

ブレッツカフェ クレープリー 表参道店 1/15（木）～2/15（日）

佐賀県産"いちごさん" クレープomotesando

\1,480（税込）

パンとエスプレッソと 1/15（木）～2/28（土）

佐賀県産"いちごさん"のミルフィーユ

\1,200（税込）

クレープとエスプレッソと 1/15（木）～3/31（火）

佐賀県産"いちごさん"チョコメルト

\1,600（税込）

アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル 表参道 1/15（木）～3/4（水）

佐賀県産「いちごさん」とピスタチオクリームのいちごサンドミルクレープ2026

\2,068（税込）※セット販売のみ

つぶつぶ「いちごさん」ソーダ

セット追加料金＋\418（税込）※セット販売のみ（単品販売なし）

ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道 1/15（木）～3/10（火）

佐賀県産「いちごさん」紅茶のスコーンサンド

\500 （税込）

佐賀県産「いちごさん」アイスハニカムトフィーミルクティー

\680 （税込）

キル フェ ボン青山 1/15（木）～3/31（火）※2026年2月17日は休業日

金平糖型 佐賀県産”いちごさん”フレジエのタルト

テイクアウト

\1,393（税込）/ 1ピース \13,932（税込）/ 1ホール（25cm）

イートイン

\1,419（税込）/ 1ピース \14,190（税込）/ 1ホール（25cm）

資生堂パーラー ザ・ハラジュク 1/15（木）～3/31（火）

＜平日限定＞佐賀県産“いちごさん”づくしのアフタヌーンティー

\4,800（税込、ドリンク付き：紅茶またはハーブティー、ティーポット２杯分）事前予約、１日組数限定

佐賀県産 “いちごさん” パフェミニョン

単品：\1,400（税込）ドリンク付き：\1,900（税込、ドリンク付き：コーヒー、紅茶またはハーブティー）

佐賀県産 “いちごさん” スペシャルパフェ

\2,500（税込）

「いちごさんどう2026」開催概要

- イベント名いちごさんどう 2026- 期間2026年１月15日（木曜日）～2026年３月31日（火曜日）- 内容佐賀のブランドいちご「いちごさん」が表参道のカフェ・レストラン12店舗とコラボレーションし、「いちごさん」を使ったメニューを提供します。- 店舗Cafe Kitsune AoyamaCafe Madu 青山店GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE 青山店ブレッツカフェ クレープリー 表参道店パンとエスプレッソとアフタヌーンティー・ラブアンドテーブル 表参道ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道キル フェ ボン青山クレープとエスプレッソと資生堂パーラー ザ・ハラジュクi2 cafeスパイラルカフェ

「いちごさん」について

眺めてうっとり、かじって甘い。 佐賀のブランドいちご「いちごさん」

「いちごさん」は、2018年秋にデビューした、佐賀県生まれのいちごです。県・JA・生産者が一体となり、７年の開発期間をかけ、１万５千株から選び抜いた自信作です。長く愛されるいちごになることを願って、呼びやすくて覚えやすい、清々しさとインパクトを合わせ持つ名前を付けました。

いちごさんの特徴

・凛とうつくしい色と形

・華やかでやさしい甘さ

・果汁のみずみずしさ

いちごさん公式サイト :https://www.saga-ichigosan.jp/いちごさん公式Instagram :https://www.instagram.com/ichigosan_saga/