日本テレビ発　豪華男性声優陣×星占いプロジェクト『君ノ隣ニ座ル星。-DaysThatSparkle-』ゲームアプリ配信開始！

写真拡大 (全20枚)

日本テレビ放送網株式会社





日本テレビ放送網株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 福田 博之、以下「日本テレビ」）では、星占いを題材としたスマートフォンゲームアプリ 『君ノ隣ニ座ル星。-DaysThatSparkle-』（読み：きみのとなりにすわるほし でいずざっとすぱーくる）を2026年2月4日に配信開始いたしました。本ゲームは日本テレビが著作権を保有するキャラクター・世界観のゲーム化を企画、ゲーム開発・運営・配信は株式会社ナウプロダクション（本社：大阪府大阪市中央区　代表取締役　粟村 敏明、以下ナウプロダクション）が担当します。 対応言語は日本語・英語です。



【君ノ隣ニ座ル星。 -Days That Sparkle- について】


『君ノ隣ニ座ル星。 -DaysThatSparkle-』は、12人の星座の王子様たちが、あなたの日常に寄り添い、会話し、励ましてくれる新感覚のライフサポート型フォーチュン・コミュニケーションゲームです。豪華声優陣が演じる個性豊かな十二星座の王子たちとの、きらめく日々をお楽しみいただけます。



キャスト


浪川大輔、斉藤壮馬、江口拓也、汐谷文康、畠中祐、榊原優希、西山宏太朗、岡本信彦、島崎信長、神尾晋一郎、坂田将吾、増田俊樹、諏訪部順一




浪川大輔

牡羊宮アリルス役




斉藤壮馬

牡牛宮ウヌエラ役




江口拓也

双子宮ジェミミニア役




汐谷文康

蟹乃宮セレイヌ役





畠中祐

獅子宮レポロン役




榊原優希

乙女宮ヴィルル役




西山宏太朗

天秤宮ララリブ役




岡本信彦

蠍乃宮デスコル役





島崎信長




神尾晋一郎




坂田将吾




増田俊樹





諏訪部順一





【ゲーム機能紹介】


6惑星パーソナリティ分析



ゲーム中診断結果画面


一般的な占いが「太陽星座」で性格を説明するのに対し、本作ではさらに


* 月（内面）


* 水星（コミュニケーション）


* 金星（愛情表現）


* 火星（行動エネルギー）


* 木星（成長と幸運）


といった惑星の性質をもとに、より深く“あなた自身”を分析します。


自分らしさを知り、ヒントに出会える占い体験を提供します。




プライベート日記機能


気分や天気、自由記述を残せる日記機能を搭載。


多忙で書けない日も、王子との会話内容に応じて一部が自動入力されます。





王子との交流


王子たちは一日を通してチャットを送ってくれ、


あなたを励まし、日々にきらめきを添えます。


朝はスタートダッシュのサポート、夜はリラックスのためのメッセージなど、


あなたの生活リズムに合わせたコミュニケーションが可能です。


季節や気分に合わせて“着せ替え”も楽しめます。



赤ちゃんモードの王子との会話画面

着せ替え機能画面


ウィジェットで手軽に占いをチェック


アプリを開かなくても運勢を確認できるホーム画面ウィジェットを搭載。


忙しい日でもワンタップで今日の運勢をチェックできます。



ウィジェット参考画面


王子たちの物語


「宇宙の王」の不在と王位継承をめぐる、壮大でドラマティックな群像劇を展開。


十二星座の王子たちの関係性に触れながら、王子たちの“きらめく日々”が紡がれます。



ストーリーモード画面


ストーリー


ある日、あなたは偶然にも「星の世界」への扉を開いてしまった。


そこには、きらめく個性を持つ12人の王子様たちと執事が1人。


跪いた執事が言うー


　「王の選定者、エピロギア。


　どうか滅びゆく運命を打破するため、あなたのお力をお貸しいただきたい。」




宇宙の王が不在となった今、新たな王を選び、導くのは、まぎれもなくあなたの宿命。




さあ、王子様たちと日々の会話を重ね、深く素敵な絆を紡いでいこう。


彼らの未来を照らす光となるのは、あなたなのだから。



【アプリ情報】




* 対応プラットフォーム：iOS / Android


* ストアリンク：http://install.kiminosu.nowpro.jp


* ジャンル：女性向け / 乙女 / デイリーサポート


* リリース日：2026年2月4日


* 対応言語：日本語 / 英語


* IPホルダー：日本テレビ放送網株式会社


* 開発 / パブリッシュ：株式会社ナウプロダクション




公式リンク


* 公式サイト：https://suwaruhoshi.com/


* X（日本語）：@ki_mi_no_su_00




メディアお問い合わせ


日本テレビ放送網株式会社


kiminosu@ntv.co.jp