日本テレビ発　豪華男性声優陣×星占いプロジェクト『君ノ隣ニ座ル星。-DaysThatSparkle-』ゲームアプリ配信開始！

日本テレビ放送網株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 福田 博之、以下「日本テレビ」）では、星占いを題材としたスマートフォンゲームアプリ 『君ノ隣ニ座ル星。-DaysThatSparkle-』（読み：きみのとなりにすわるほし でいずざっとすぱーくる）を2026年2月4日に配信開始いたしました。本ゲームは日本テレビが著作権を保有するキャラクター・世界観のゲーム化を企画、ゲーム開発・運営・配信は株式会社ナウプロダクション（本社：大阪府大阪市中央区 代表取締役 粟村 敏明、以下ナウプロダクション）が担当します。 対応言語は日本語・英語です。

【君ノ隣ニ座ル星。 -Days That Sparkle- について】

『君ノ隣ニ座ル星。 -DaysThatSparkle-』は、12人の星座の王子様たちが、あなたの日常に寄り添い、会話し、励ましてくれる新感覚のライフサポート型フォーチュン・コミュニケーションゲームです。豪華声優陣が演じる個性豊かな十二星座の王子たちとの、きらめく日々をお楽しみいただけます。

キャスト

浪川大輔、斉藤壮馬、江口拓也、汐谷文康、畠中祐、榊原優希、西山宏太朗、岡本信彦、島崎信長、神尾晋一郎、坂田将吾、増田俊樹、諏訪部順一

浪川大輔

牡羊宮アリルス役

斉藤壮馬

牡牛宮ウヌエラ役

江口拓也

双子宮ジェミミニア役

汐谷文康

蟹乃宮セレイヌ役

畠中祐

獅子宮レポロン役

榊原優希

乙女宮ヴィルル役

西山宏太朗

天秤宮ララリブ役

岡本信彦

蠍乃宮デスコル役

島崎信長

神尾晋一郎

坂田将吾

増田俊樹

諏訪部順一

【ゲーム機能紹介】

6惑星パーソナリティ分析

ゲーム中診断結果画面

一般的な占いが「太陽星座」で性格を説明するのに対し、本作ではさらに

* 月（内面）

* 水星（コミュニケーション）

* 金星（愛情表現）

* 火星（行動エネルギー）

* 木星（成長と幸運）

といった惑星の性質をもとに、より深く“あなた自身”を分析します。

自分らしさを知り、ヒントに出会える占い体験を提供します。

プライベート日記機能

気分や天気、自由記述を残せる日記機能を搭載。

多忙で書けない日も、王子との会話内容に応じて一部が自動入力されます。

王子との交流

王子たちは一日を通してチャットを送ってくれ、

あなたを励まし、日々にきらめきを添えます。

朝はスタートダッシュのサポート、夜はリラックスのためのメッセージなど、

あなたの生活リズムに合わせたコミュニケーションが可能です。

季節や気分に合わせて“着せ替え”も楽しめます。

赤ちゃんモードの王子との会話画面着せ替え機能画面

ウィジェットで手軽に占いをチェック

アプリを開かなくても運勢を確認できるホーム画面ウィジェットを搭載。

忙しい日でもワンタップで今日の運勢をチェックできます。

ウィジェット参考画面

王子たちの物語

「宇宙の王」の不在と王位継承をめぐる、壮大でドラマティックな群像劇を展開。

十二星座の王子たちの関係性に触れながら、王子たちの“きらめく日々”が紡がれます。

ストーリーモード画面

ストーリー

ある日、あなたは偶然にも「星の世界」への扉を開いてしまった。

そこには、きらめく個性を持つ12人の王子様たちと執事が1人。

跪いた執事が言うー

「王の選定者、エピロギア。

どうか滅びゆく運命を打破するため、あなたのお力をお貸しいただきたい。」

宇宙の王が不在となった今、新たな王を選び、導くのは、まぎれもなくあなたの宿命。

さあ、王子様たちと日々の会話を重ね、深く素敵な絆を紡いでいこう。

彼らの未来を照らす光となるのは、あなたなのだから。

【アプリ情報】

* 対応プラットフォーム：iOS / Android

* ストアリンク：http://install.kiminosu.nowpro.jp

* ジャンル：女性向け / 乙女 / デイリーサポート

* リリース日：2026年2月4日

* 対応言語：日本語 / 英語

* IPホルダー：日本テレビ放送網株式会社

* 開発 / パブリッシュ：株式会社ナウプロダクション

公式リンク

* 公式サイト：https://suwaruhoshi.com/

* X（日本語）：@ki_mi_no_su_00

