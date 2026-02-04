日本テレビ発 豪華男性声優陣×星占いプロジェクト『君ノ隣ニ座ル星。-DaysThatSparkle-』ゲームアプリ配信開始！
日本テレビ放送網株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 福田 博之、以下「日本テレビ」）では、星占いを題材としたスマートフォンゲームアプリ 『君ノ隣ニ座ル星。-DaysThatSparkle-』（読み：きみのとなりにすわるほし でいずざっとすぱーくる）を2026年2月4日に配信開始いたしました。本ゲームは日本テレビが著作権を保有するキャラクター・世界観のゲーム化を企画、ゲーム開発・運営・配信は株式会社ナウプロダクション（本社：大阪府大阪市中央区 代表取締役 粟村 敏明、以下ナウプロダクション）が担当します。 対応言語は日本語・英語です。
【君ノ隣ニ座ル星。 -Days That Sparkle- について】
『君ノ隣ニ座ル星。 -DaysThatSparkle-』は、12人の星座の王子様たちが、あなたの日常に寄り添い、会話し、励ましてくれる新感覚のライフサポート型フォーチュン・コミュニケーションゲームです。豪華声優陣が演じる個性豊かな十二星座の王子たちとの、きらめく日々をお楽しみいただけます。
キャスト
浪川大輔、斉藤壮馬、江口拓也、汐谷文康、畠中祐、榊原優希、西山宏太朗、岡本信彦、島崎信長、神尾晋一郎、坂田将吾、増田俊樹、諏訪部順一
浪川大輔
牡羊宮アリルス役
斉藤壮馬
牡牛宮ウヌエラ役
江口拓也
双子宮ジェミミニア役
汐谷文康
蟹乃宮セレイヌ役
畠中祐
獅子宮レポロン役
榊原優希
乙女宮ヴィルル役
西山宏太朗
天秤宮ララリブ役
岡本信彦
蠍乃宮デスコル役
島崎信長
神尾晋一郎
坂田将吾
増田俊樹
諏訪部順一
【ゲーム機能紹介】
6惑星パーソナリティ分析
ゲーム中診断結果画面
一般的な占いが「太陽星座」で性格を説明するのに対し、本作ではさらに
* 月（内面）
* 水星（コミュニケーション）
* 金星（愛情表現）
* 火星（行動エネルギー）
* 木星（成長と幸運）
といった惑星の性質をもとに、より深く“あなた自身”を分析します。
自分らしさを知り、ヒントに出会える占い体験を提供します。
プライベート日記機能
気分や天気、自由記述を残せる日記機能を搭載。
多忙で書けない日も、王子との会話内容に応じて一部が自動入力されます。
王子との交流
王子たちは一日を通してチャットを送ってくれ、
あなたを励まし、日々にきらめきを添えます。
朝はスタートダッシュのサポート、夜はリラックスのためのメッセージなど、
あなたの生活リズムに合わせたコミュニケーションが可能です。
季節や気分に合わせて“着せ替え”も楽しめます。
赤ちゃんモードの王子との会話画面
着せ替え機能画面
ウィジェットで手軽に占いをチェック
アプリを開かなくても運勢を確認できるホーム画面ウィジェットを搭載。
忙しい日でもワンタップで今日の運勢をチェックできます。
ウィジェット参考画面
王子たちの物語
「宇宙の王」の不在と王位継承をめぐる、壮大でドラマティックな群像劇を展開。
十二星座の王子たちの関係性に触れながら、王子たちの“きらめく日々”が紡がれます。
ストーリーモード画面
ストーリー
ある日、あなたは偶然にも「星の世界」への扉を開いてしまった。
そこには、きらめく個性を持つ12人の王子様たちと執事が1人。
跪いた執事が言うー
「王の選定者、エピロギア。
どうか滅びゆく運命を打破するため、あなたのお力をお貸しいただきたい。」
宇宙の王が不在となった今、新たな王を選び、導くのは、まぎれもなくあなたの宿命。
さあ、王子様たちと日々の会話を重ね、深く素敵な絆を紡いでいこう。
彼らの未来を照らす光となるのは、あなたなのだから。
【アプリ情報】
* 対応プラットフォーム：iOS / Android
* ストアリンク：http://install.kiminosu.nowpro.jp
* ジャンル：女性向け / 乙女 / デイリーサポート
* リリース日：2026年2月4日
* 対応言語：日本語 / 英語
* IPホルダー：日本テレビ放送網株式会社
* 開発 / パブリッシュ：株式会社ナウプロダクション
公式リンク
* 公式サイト：https://suwaruhoshi.com/
* X（日本語）：@ki_mi_no_su_00
メディアお問い合わせ
日本テレビ放送網株式会社
kiminosu@ntv.co.jp