ORICO X50｜Thunderbolt 5対応・80Gbps超高速NVMe外付けSSDケース【23,599円】

写真拡大

深圳市奥睿科电子商务有限公司

高速ストレージ環境を求めるクリエイターやエンジニアにとって、外付けSSDケースの性能は作業効率を大きく左右します。
今回は、最新の Thunderbolt 5対応チップ を搭載した ORICOのハイエンドモデル
「ORICO X50 M.2 NVMe SSD 外付けケース」 をご紹介します。





Thunderbolt 5対応、最大80Gbpsの超高速転送


ORICO X50は、最新規格 Thunderbolt 5（80Gbps） に対応。
実測レベルでも 最大読み取り速度6000MB/s を実現し、大容量データの転送や動画編集、RAW現像、仮想環境の運用などにも余裕で対応します。


さらに、


Thunderbolt 5 / 4 / 3


USB4


と下位互換性も万全。既存のMacやWindows環境でもそのまま使えるのは嬉しいポイントです。



❄ 静音冷却設計で安定したパフォーマンス


高速＝発熱、というイメージを持つ方も多いですが、X50は静音設計の冷却構造を採用。
長時間の連続使用でもサーマルスロットリングを抑え、安定した転送速度をキープします。


ファンノイズが気にならないので、


自宅作業


オフィス


音に敏感な編集環境


でも安心して使用できます。




💾 2280 NVMe SSD対応・幅広いOS互換性


対応SSDは M.2 2280 NVMe SSD。
※SSDは別売りなので、用途に合わせて好みのSSDを組み合わせ可能です。


対応OSも非常に幅広く：


Windows


macOS


Linux


と、マルチプラットフォーム環境でも問題なし。




💰 期間限定 41%OFFセール情報（超重要）


現在Amazonにて、期間限定の大幅割引が実施中です。


通常価格：39,999円


割引後価格：23,599円


割引率：41% OFF


割引コード：ORICOXXX50


有効期限：2026年2月7日 23:59（JST）


商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH61T5D2?th=1




こんな人におすすめ


Thunderbolt 5環境を最大限活かしたい方


外付けSSDでも内蔵級の速度を求める方


動画編集・写真編集・開発用途


静音かつ高性能なSSDケースを探している方




まとめ
ORICO X50は、現時点で入手可能な外付けSSDケースの中でもトップクラスの性能を誇る一台。
この価格でThunderbolt 5対応モデルが手に入る機会はそう多くありません。
気になっている方は、割引期限前のチェックを強くおすすめします。