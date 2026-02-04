ORICO X50｜Thunderbolt 5対応・80Gbps超高速NVMe外付けSSDケース【23,599円】

深圳市奥睿科电子商务有限公司

高速ストレージ環境を求めるクリエイターやエンジニアにとって、外付けSSDケースの性能は作業効率を大きく左右します。

今回は、最新の Thunderbolt 5対応チップ を搭載した ORICOのハイエンドモデル

「ORICO X50 M.2 NVMe SSD 外付けケース」 をご紹介します。

Thunderbolt 5対応、最大80Gbpsの超高速転送

ORICO X50は、最新規格 Thunderbolt 5（80Gbps） に対応。

実測レベルでも 最大読み取り速度6000MB/s を実現し、大容量データの転送や動画編集、RAW現像、仮想環境の運用などにも余裕で対応します。

さらに、

Thunderbolt 5 / 4 / 3

USB4

と下位互換性も万全。既存のMacやWindows環境でもそのまま使えるのは嬉しいポイントです。

❄ 静音冷却設計で安定したパフォーマンス

高速＝発熱、というイメージを持つ方も多いですが、X50は静音設計の冷却構造を採用。

長時間の連続使用でもサーマルスロットリングを抑え、安定した転送速度をキープします。

ファンノイズが気にならないので、

自宅作業

オフィス

音に敏感な編集環境

でも安心して使用できます。

💾 2280 NVMe SSD対応・幅広いOS互換性

対応SSDは M.2 2280 NVMe SSD。

※SSDは別売りなので、用途に合わせて好みのSSDを組み合わせ可能です。

対応OSも非常に幅広く：

Windows

macOS

Linux

と、マルチプラットフォーム環境でも問題なし。

💰 期間限定 41%OFFセール情報（超重要）

現在Amazonにて、期間限定の大幅割引が実施中です。

通常価格：39,999円

割引後価格：23,599円

割引率：41% OFF

割引コード：ORICOXXX50

有効期限：2026年2月7日 23:59（JST）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH61T5D2?th=1

こんな人におすすめ

Thunderbolt 5環境を最大限活かしたい方

外付けSSDでも内蔵級の速度を求める方

動画編集・写真編集・開発用途

静音かつ高性能なSSDケースを探している方

まとめ

ORICO X50は、現時点で入手可能な外付けSSDケースの中でもトップクラスの性能を誇る一台。

この価格でThunderbolt 5対応モデルが手に入る機会はそう多くありません。

気になっている方は、割引期限前のチェックを強くおすすめします。