メジャーデビュー10周年！ベリーグッドマンがゲストで登場　ABCラジオ『牛乳石鹸presents ゆかの湯』

関西出身、SNSの総フォロワー数120万人以上というシンガーソングライター有華による30分のラジオ番組『牛乳石鹸presents ゆかの湯』。


2/5（木）の放送回には、ゲストにベリーグッドマンからRoverがリモートで、MOCAがスタジオに…という異例の登場！




今年メジャーデビュー10周年記念のアリーナライブが2/11（水）に開催されるベリーグッドマン。同日にニューアルバム「SING SING SING X」も発売が決まっており、ライブへの想いや、セトリの裏話など、じっくり語っていただきました。


そして実は結成初期から仲のいいRoverと有華による、まだ世に出ていないコラボソングの


話題に！まさにここでしか聞くことのできない特別回となっています。


ベリーグッドマンのライブへ行かれる方はこれを聴けば、さらにライブが楽しくなること間違いなし。


有華とゲスト二人の和気あいあいとしたトークをぜひお聴きください。



【番組概要】


番組名： 牛乳石鹸presents　ゆかの湯


放送日時：2026年2月5日（木）24:30～25:00


出演者：有華、ベリーグッドマン（Rover、MOCA）


放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz /AM 1008 kHz ローカル


パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。


https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260206003000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260206003000)


