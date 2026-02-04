メジャーデビュー10周年！ベリーグッドマンがゲストで登場　ABCラジオ『牛乳石鹸presents ゆかの湯』

朝日放送ラジオ株式会社

関西出身、SNSの総フォロワー数120万人以上というシンガーソングライター有華による30分のラジオ番組『牛乳石鹸presents ゆかの湯』。

2/5（木）の放送回には、ゲストにベリーグッドマンからRoverがリモートで、MOCAがスタジオに…という異例の登場！

今年メジャーデビュー10周年記念のアリーナライブが2/11（水）に開催されるベリーグッドマン。同日にニューアルバム「SING SING SING X」も発売が決まっており、ライブへの想いや、セトリの裏話など、じっくり語っていただきました。

そして実は結成初期から仲のいいRoverと有華による、まだ世に出ていないコラボソングの

話題に！まさにここでしか聞くことのできない特別回となっています。

ベリーグッドマンのライブへ行かれる方はこれを聴けば、さらにライブが楽しくなること間違いなし。

有華とゲスト二人の和気あいあいとしたトークをぜひお聴きください。

【番組概要】

番組名： 牛乳石鹸presents ゆかの湯

放送日時：2026年2月5日（木）24:30～25:00

出演者：有華、ベリーグッドマン（Rover、MOCA）

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz /AM 1008 kHz ローカル

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260206003000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260206003000)

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/