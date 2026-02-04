パナソニックグループ

パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行、以下、パナソニック）は、新光源技術によりパナソニックで初めて「Rec.2020」色域に対応した1チップDLP(R) RGBレーザープロジェクター「PT-HTQ20J」（20,000 lm（※1）／4K解像度（※2））を、2026年度第3四半期（10～12月）に発売します。

■開発背景

デジタルミュージアム、体験型アトラクションなどのイマーシブエンターテインメントでは、4Kコンテンツを用いた演出がますます普及しつつあり、今後はAI技術を駆使した作品増加が見込まれるなど、解像度だけでなく、色域においても従来以上の品質が求められます。しかしながら、高画質映像向けの色域規格である「Rec.2020」のほぼすべての色に対応したプロジェクターはまだ少ないのが現状であり、このようなニーズにいかに対応していくかが課題となっています。こうした背景から、パナソニックで初めて「Rec.2020」色域カバー率95％以上を実現したプロジェクター「PT-HTQ20J」を開発しました。新光源技術を駆使して色域を拡げることにより、さまざまなコンテンツを彩色豊かに描き出し、エンターテインメント演出の没入感アップに貢献します。また、上位モデルの機能・オプションに対応することで、現場作業のスムーズ化、多様な設置環境への対応、本番での安定運用といったニーズにも応えます。

＜主な特長＞

1. パナソニックモデルで初めて「Rec.2020」に対応

2. レインボーノイズの低減で快適な視聴体験を実現

3. パナソニック3チップDLP(R)モデルの設置性・堅牢性を踏襲

※1 光出力値は暫定です。工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。

※2 クワッドピクセルドライブ：オン時。

【お問い合わせ先】

パナソニック 業務用プロジェクター サポートセンター お問い合わせフォーム

https://lp.jpn.biz.panasonic.com/visual-proav-technical-inquiry-form.html

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]パナソニック プロジェクター初、「Rec.2020」色域に対応。卓越した色再現で演出の没入感を高めるRGBレーザー搭載モデル「PT-HTQ20J」を発売（2026年2月4日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260204-3

